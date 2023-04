Les éclairages aux tarifs accessibles de Wiz entrent dans la Maison d'Apple par la porte Matter

Des éclairages connectés aux tarifs contenus

Wiz arrive dans l'écosystème Apple grâce à Matter

. La firme propose une gamme complète, une application dédiée, s'appuie sur une technologie brevetée et se distingue en optant uniquement pour le Wi-Fi et le Bluetooth pour la connexion de ses périphériques, sans avoir besoin d'un hub dédié. La gamme est assez étendue et comprend, outres les ampoules (blanches, couleurs, filaments, en E27/GU10/E14), des luminaires (nomades, plafonniers, spots), des rubans LED couleurs, ou encore des prises connectées. Les éclairages WiZ sont compatibles avec Alexa, Google Assistant, les raccourcis Siri (mais pas HomeKit, contrairement à ce qu'affichent les fiches produits de certains revendeurs), ainsi qu'avec IFTTT (les produits ne s'afficheront pas dans l'interface de l'application Philips Hue)., et donc d'intégrer l'application Maison d'Apple et ses diverses possibilités d'automatisation, aux côtés des périphériques compatibles HomeKit. Wiz met ainsi à profit Matter en permettant à ses produits d'être compatibles avec davantage de plateforme, dont celle d'Apple, le tout sans avoir à obtenir la certification HomeKit. Les éclairages sont simples à mettre en place, réactifs, avec une luminosité agréable et offrent de nombreuses options de personnalisation via l'application dédiée. La dernière génération de Philips Hue est toutefois plus puissante, mais à un tarif plus salé.