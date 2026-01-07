Philips Hue va adapter ses scènes lumineuses à la disposition de votre pièce !
Par Laurence - Publié le
Le spécialiste de l’éclairage connecté Signify annonce une évolution majeure pour Philips Hue. Baptisée SpatialAware, cette nouvelle fonctionnalité entend rendre les scènes lumineuses plus naturelles et immersives, en tenant compte de la position réelle de chaque lampe dans une pièce.
Prévue pour le printemps 2026, SpatialAware marque une étape supplémentaire dans la sophistication des ambiances Hue, qui jusqu’ici restaient relativement abstraites dans leur répartition des couleurs.
Jusqu’à présent, lorsqu’une scène de la Scene Gallery était activée, les couleurs étaient réparties de manière quasi aléatoire entre les différentes lampes, sans réelle notion de leur emplacement dans la pièce. Résultat : une ambiance parfois cohérente sur le plan colorimétrique, mais peu réaliste dans sa mise en scène.
Avec SpatialAware, Philips Hue change d’approche. Un algorithme analyse la disposition des luminaires dans la pièce afin de distribuer les couleurs de manière intentionnelle. Une scène censée reproduire un coucher de soleil, par exemple, appliquera des teintes chaudes et lumineuses d’un côté de la pièce, tandis que l’autre basculera progressivement vers des nuances plus sombres, imitant la disparition du soleil à l’horizon. L’objectif est de produire un éclairage plus dynamique, plus immersif et plus proche de la lumière naturelle.
Pour fonctionner, SpatialAware nécessite le Hue Bridge Pro que Vincent a pu tester. La configuration passe par un scan de la pièce à l’aide de la caméra d’un iPhone ou d’un iPad, permettant au système de comprendre où se situe chaque lampe.
Ce scan peut être mis à jour à tout moment, notamment lors de l’ajout de nouveaux luminaires. Une fois la cartographie réalisée, SpatialAware s’active comme une option au sein de la Scene Gallery, sans obligation pour l’utilisateur. Au lancement, la fonctionnalité sera compatible avec environ la moitié des scènes existantes, principalement celles inspirées de la nature, comme Savanna Sunset, Lake Mist ou Mountain Breeze.
En parallèle, Signify annonce une intégration renforcée avec l’écosystème Apple. Les produits Hue Secure Camera, la sonnette vidéo Hue Secure et les capteurs de contact Hue bénéficieront prochainement d’un support complet d’Apple Home.
Les utilisateurs pourront notamment afficher le flux vidéo en image dans l’image sur l’Apple TV, recevoir des alertes en temps réel via l’app Maison et centraliser la gestion de leurs équipements Hue au sein de l’écosystème Apple. Notons que cette compatibilité est attendue pour le premier trimestre 2026.
L’assistant IA Hue évolue également. Il est désormais capable de créer des automatisations complexes à partir de requêtes en langage naturel, comme « me réveiller à 6 h 45 tous les jours sauf le samedi ». Le support linguistique s’élargit par ailleurs à de nouvelles langues, dont le néerlandais, l’allemand et l’espagnol.
Enfin, Philips Hue améliore l’ergonomie de son application : les automatisations apparaissent désormais directement dans les pièces et zones qu’elles contrôlent, avec la possibilité de réorganiser l’interface pour mettre en avant les réglages les plus utilisés.
Avec SpatialAware, Philips Hue franchit une nouvelle étape vers un éclairage véritablement contextuel, capable de s’adapter non seulement à l’heure ou à l’ambiance souhaitée, mais aussi à la géographie réelle de l’espace de vie. Associée à l’intégration Apple Home et aux progrès de l’IA, cette évolution confirme la stratégie de Signify : faire de l’éclairage connecté un élément central de la maison intelligente, à la fois plus intuitif, plus esthétique et plus cohérent avec les usages quotidiens.
Des scènes qui tiennent compte de l’espace
Prévue pour le printemps 2026, SpatialAware marque une étape supplémentaire dans la sophistication des ambiances Hue, qui jusqu’ici restaient relativement abstraites dans leur répartition des couleurs.
Jusqu’à présent, lorsqu’une scène de la Scene Gallery était activée, les couleurs étaient réparties de manière quasi aléatoire entre les différentes lampes, sans réelle notion de leur emplacement dans la pièce. Résultat : une ambiance parfois cohérente sur le plan colorimétrique, mais peu réaliste dans sa mise en scène.
Avec SpatialAware, Philips Hue change d’approche. Un algorithme analyse la disposition des luminaires dans la pièce afin de distribuer les couleurs de manière intentionnelle. Une scène censée reproduire un coucher de soleil, par exemple, appliquera des teintes chaudes et lumineuses d’un côté de la pièce, tandis que l’autre basculera progressivement vers des nuances plus sombres, imitant la disparition du soleil à l’horizon. L’objectif est de produire un éclairage plus dynamique, plus immersif et plus proche de la lumière naturelle.
Une configuration via l’iPhone ou l’iPad
Pour fonctionner, SpatialAware nécessite le Hue Bridge Pro que Vincent a pu tester. La configuration passe par un scan de la pièce à l’aide de la caméra d’un iPhone ou d’un iPad, permettant au système de comprendre où se situe chaque lampe.
Ce scan peut être mis à jour à tout moment, notamment lors de l’ajout de nouveaux luminaires. Une fois la cartographie réalisée, SpatialAware s’active comme une option au sein de la Scene Gallery, sans obligation pour l’utilisateur. Au lancement, la fonctionnalité sera compatible avec environ la moitié des scènes existantes, principalement celles inspirées de la nature, comme Savanna Sunset, Lake Mist ou Mountain Breeze.
Le test du Hue Bridge Pro
Apple Home arrive sur les caméras Hue Secure
En parallèle, Signify annonce une intégration renforcée avec l’écosystème Apple. Les produits Hue Secure Camera, la sonnette vidéo Hue Secure et les capteurs de contact Hue bénéficieront prochainement d’un support complet d’Apple Home.
Les utilisateurs pourront notamment afficher le flux vidéo en image dans l’image sur l’Apple TV, recevoir des alertes en temps réel via l’app Maison et centraliser la gestion de leurs équipements Hue au sein de l’écosystème Apple. Notons que cette compatibilité est attendue pour le premier trimestre 2026.
Une IA plus naturelle et des automatisations mieux organisées
L’assistant IA Hue évolue également. Il est désormais capable de créer des automatisations complexes à partir de requêtes en langage naturel, comme « me réveiller à 6 h 45 tous les jours sauf le samedi ». Le support linguistique s’élargit par ailleurs à de nouvelles langues, dont le néerlandais, l’allemand et l’espagnol.
Enfin, Philips Hue améliore l’ergonomie de son application : les automatisations apparaissent désormais directement dans les pièces et zones qu’elles contrôlent, avec la possibilité de réorganiser l’interface pour mettre en avant les réglages les plus utilisés.
Qu'en penser ?
Avec SpatialAware, Philips Hue franchit une nouvelle étape vers un éclairage véritablement contextuel, capable de s’adapter non seulement à l’heure ou à l’ambiance souhaitée, mais aussi à la géographie réelle de l’espace de vie. Associée à l’intégration Apple Home et aux progrès de l’IA, cette évolution confirme la stratégie de Signify : faire de l’éclairage connecté un élément central de la maison intelligente, à la fois plus intuitif, plus esthétique et plus cohérent avec les usages quotidiens.