Philips Hue va adapter ses scènes lumineuses à la disposition de votre pièce !

Avec SpatialAware, Philips Hue franchit une nouvelle étape vers un éclairage véritablement contextuel, capable de s’adapter non seulement à l’heure ou à l’ambiance souhaitée, mais aussi à la géographie réelle de l’espace de vie. Associée à l’intégration Apple Home et aux progrès de l’IA, cette évolution confirme la stratégie de Signify : faire de l’éclairage connecté un élément central de la maison intelligente, à la fois plus intuitif, plus esthétique et plus cohérent avec les usages quotidiens.

Prévue pour, SpatialAware marque une étape supplémentaire dans la sophistication des ambiances Hue, qui jusqu’ici restaient relativement abstraites dans leur répartition des couleurs.Jusqu’à présent, lorsqu’une scène de laétait activée, les couleurs étaient réparties de manière quasi aléatoire entre les différentes lampes, sans réelle notion de leur emplacement dans la pièce. Résultat :Avec SpatialAware, Philips Hue change d’approche.afin de distribuer les couleurs de manière intentionnelle. Une scène censée reproduire un coucher de soleil, par exemple, appliquera des teintes chaudes et lumineuses d’un côté de la pièce, tandis que l’autre basculera progressivement vers des nuances plus sombres, imitant la disparition du soleil à l’horizon. L’objectif est dePour fonctionner, SpatialAware nécessite leque Vincent a pu tester. La configuration passe par un, permettant au système de comprendre où se situe chaque lampe., notamment lors de l’ajout de nouveaux luminaires. Une fois la cartographie réalisée, SpatialAware s’active comme une option au sein de lasans obligation pour l’utilisateur. Au lancement, la fonctionnalité sera compatible avec environ la moitié des scènes existantes, principalement celles inspirées de la nature, commeouEn parallèle, Signify annonce une. Les produits, la sonnette vidéoet les capteurs de contact Hue bénéficieront prochainement d’unLes utilisateurs pourront notamment afficher le flux vidéo en image dans l’image sur l’Apple TV, recevoir des alertes en temps réel via l’app Maison et centraliser la gestion de leurs équipements Hue au sein de l’écosystème Apple. Notons que cette compatibilité est attendue pour leL’assistant IA Hue évolue également. Il est désormais, comme « me réveiller à 6 h 45 tous les jours sauf le samedi ». Le support linguistique s’élargit par ailleurs à de nouvelles langues, dont le néerlandais, l’allemand et l’espagnol.Enfin, Philips Hue: les automatisations apparaissent désormais directement dans les pièces et zones qu’elles contrôlent, avec la possibilité de réorganiser l’interface pour mettre en avant les réglages les plus utilisés.