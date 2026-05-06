SwitchBot lance un ventilateur connecté compatible HomeKit et Matter
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
SwitchBot étoffe son écosystème domotique avec un nouveau ventilateur intelligent pensé pour fonctionner aussi bien sur un bureau qu’en ventilateur sur pied. Compatible Apple Home via Matter, silencieux et alimenté par batterie, ce nouveau modèle mise clairement sur la flexibilité et l’intégration domotique.
Le nouveau SwitchBot Ventilateur sur pied oscillant peut être utilisé à plusieurs hauteurs (47,3 cm, 73,6 cm, ou 100 cm). L’idée est de pouvoir facilement passer d’un usage de bureau à un usage plus classique dans une pièce de vie ou une chambre.
Le ventilateur intègre également une batterie rechargeable de 2400 mAh offrant jusqu’à 28 heures d’autonomie en mode faible consommation. Et surtout, il peut aussi être alimenté directement via USB-C avec une batterie externe, ce qui permet de le déplacer facilement sans dépendre d’une prise électrique.
Contrairement à nombreux appareils sur le marché, SwitchBot met particulièrement en avant le silence de son appareil en fonctionnement. Grâce à sa technologie SilenTech et à un moteur DC sans balais, le ventilateur peut descendre jusqu’à 22 dB en mode bébé.
À l’inverse, il est capable d’atteindre une vitesse de ventilation de 6,1 m/s afin de renouveler rapidement l’air d’une pièce. La marque affirme qu’il peut rafraîchir entièrement une chambre en seulement trois minutes. Le ventilateur intègre aussi une veilleuse avec deux niveaux de luminosité, pensée notamment pour un usage nocturne dans une chambre.
En outre, le ventilateur propose une oscillation horizontale automatique de 90°, ainsi qu’une inclinaison verticale de 100°. Cette combinaison permet de mieux répartir l’air dans toute la pièce plutôt que de simplement souffler dans une direction fixe.
SwitchBot explique également que l’appareil peut être utilisé toute l’année pour rafraîchir l’air en été, mais aussi redistribuer la chaleur en hiver, ou améliorer la circulation de l’air (et diminuer l'humidité) avec un purificateur au printemps et à l’automne.
L’un des gros arguments du produit reste son intégration domotique. Associé à un hub SwitchBot compatible Matter, le ventilateur peut être contrôlé directement depuis Maison, Home Assistant, Amazon Alexa, ou Google Assistant. L’application SwitchBot permet également d’ajuster précisément la vitesse de 1 à 100 %, de créer des automatisations, et de programmer des minuteries.
Le SwitchBot Ventilateur sur pied oscillant est disponible dès maintenant sur le site officiel de SwitchBot, ainsi que sur Amazon France, au prix de 99,99 € (avec une petite promotion pour le lancement). Et entre deux longueurs, quelque chose me dit qu'un test est en préparation sur le produit ! Notons que les Hub de la marque sont nécessaires pour la compatibilité Matter.
Avec ce nouveau ventilateur connecté, SwitchBot continue de renforcer son positionnement autour des accessoires domotiques compatibles Matter et Maison. Le constructeur mise ici sur une formule assez séduisante : silencieuse, mobile, peu énergivore, et surtout intégrée à l’écosystème maison connectée. Une approche qui montre aussi à quel point même les appareils du quotidien deviennent progressivement des objets intelligents pilotables depuis l’iPhone.
Un ventilateur modulable pensé pour toute la maison
Le nouveau SwitchBot Ventilateur sur pied oscillant peut être utilisé à plusieurs hauteurs (47,3 cm, 73,6 cm, ou 100 cm). L’idée est de pouvoir facilement passer d’un usage de bureau à un usage plus classique dans une pièce de vie ou une chambre.
Le ventilateur intègre également une batterie rechargeable de 2400 mAh offrant jusqu’à 28 heures d’autonomie en mode faible consommation. Et surtout, il peut aussi être alimenté directement via USB-C avec une batterie externe, ce qui permet de le déplacer facilement sans dépendre d’une prise électrique.
Un fonctionnement très silencieux
Contrairement à nombreux appareils sur le marché, SwitchBot met particulièrement en avant le silence de son appareil en fonctionnement. Grâce à sa technologie SilenTech et à un moteur DC sans balais, le ventilateur peut descendre jusqu’à 22 dB en mode bébé.
À l’inverse, il est capable d’atteindre une vitesse de ventilation de 6,1 m/s afin de renouveler rapidement l’air d’une pièce. La marque affirme qu’il peut rafraîchir entièrement une chambre en seulement trois minutes. Le ventilateur intègre aussi une veilleuse avec deux niveaux de luminosité, pensée notamment pour un usage nocturne dans une chambre.
En outre, le ventilateur propose une oscillation horizontale automatique de 90°, ainsi qu’une inclinaison verticale de 100°. Cette combinaison permet de mieux répartir l’air dans toute la pièce plutôt que de simplement souffler dans une direction fixe.
SwitchBot explique également que l’appareil peut être utilisé toute l’année pour rafraîchir l’air en été, mais aussi redistribuer la chaleur en hiver, ou améliorer la circulation de l’air (et diminuer l'humidité) avec un purificateur au printemps et à l’automne.
Compatibilité, Prix et disponibilité
L’un des gros arguments du produit reste son intégration domotique. Associé à un hub SwitchBot compatible Matter, le ventilateur peut être contrôlé directement depuis Maison, Home Assistant, Amazon Alexa, ou Google Assistant. L’application SwitchBot permet également d’ajuster précisément la vitesse de 1 à 100 %, de créer des automatisations, et de programmer des minuteries.
Le SwitchBot Ventilateur sur pied oscillant est disponible dès maintenant sur le site officiel de SwitchBot, ainsi que sur Amazon France, au prix de 99,99 € (avec une petite promotion pour le lancement). Et entre deux longueurs, quelque chose me dit qu'un test est en préparation sur le produit ! Notons que les Hub de la marque sont nécessaires pour la compatibilité Matter.
Qu'en penser ?
Avec ce nouveau ventilateur connecté, SwitchBot continue de renforcer son positionnement autour des accessoires domotiques compatibles Matter et Maison. Le constructeur mise ici sur une formule assez séduisante : silencieuse, mobile, peu énergivore, et surtout intégrée à l’écosystème maison connectée. Une approche qui montre aussi à quel point même les appareils du quotidien deviennent progressivement des objets intelligents pilotables depuis l’iPhone.