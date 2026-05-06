SwitchBot lance un ventilateur connecté compatible HomeKit et Matter

Un ventilateur modulable pensé pour toute la maison

Un fonctionnement très silencieux

Pratique : il se démonte pour le nettoyage !

Compatibilité, Prix et disponibilité

La petite télécommande

Qu'en penser ?



Avec ce nouveau ventilateur connecté, SwitchBot continue de renforcer son positionnement autour des accessoires domotiques compatibles Matter et Maison. Le constructeur mise ici sur une formule assez séduisante : silencieuse, mobile, peu énergivore, et surtout intégrée à l’écosystème maison connectée. Une approche qui montre aussi à quel point même les appareils du quotidien deviennent progressivement des objets intelligents pilotables depuis l’iPhone.

Le nouveau SwitchBot Ventilateur sur pied oscillant peut être utilisé à(47,3 cm, 73,6 cm, ou 100 cm). L’idée est de pouvoir facilement passer d’un usage de bureau à un usage plus classique dans une pièce de vie ou une chambre.Le ventilateur intègre également une batterie rechargeable de 2400 mAh offrant jusqu’à 28 heures d’autonomie en mode faible consommation. Et surtout, il peut aussi être, ce qui permet de le déplacer facilement sans dépendre d’une prise électrique.Contrairement à nombreux appareils sur le marché,. Grâce à sa technologie SilenTech et à un moteur DC sans balais, le ventilateur peut descendre jusqu’àÀ l’inverse, il est capable d’atteindre uneafin de renouveler rapidement l’air d’une pièce. La marque affirme qu’il peut rafraîchir entièrement une chambre en seulement trois minutes. Le ventilateur intègre aussi une, pensée notamment pour un usage nocturne dans une chambre.En outre, le ventilateur propose. Cette combinaison permet de mieux répartir l’air dans toute la pièce plutôt que de simplement souffler dans une direction fixe.SwitchBot explique également que l’appareil peut être utilisépour rafraîchir l’air en été, mais aussi redistribuer la chaleur en hiver, ou améliorer la circulation de l’air (et diminuer l'humidité) avec un purificateur au printemps et à l’automne.L’un des gros arguments du produit reste son intégration domotique.. L’application SwitchBot permet également d’ajuster précisément la vitesse de 1 à 100 %, de créer des automatisations, et de programmer des minuteries.Le SwitchBot Ventilateur sur pied oscillant estsur le site officiel de SwitchBot, ainsi que sur Amazon France,(avec une petite promotion pour le lancement). Et entre deux longueurs, quelque chose me dit qu'un test est en préparation sur le produit ! Notons que les Hub de la marque sont nécessaires pour la compatibilité Matter.