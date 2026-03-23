Apple TV, HomePod : faut-il s’attendre à des nouveautés imminentes ?
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait-il discrètement le terrain pour une nouvelle vague de produits ? Plusieurs indices laissent penser que quelque chose se trame du côté du salon connecté.
Selon Mark Gurman, les Apple Store du monde entier font face à des ruptures de stock inhabituelles sur trois produits : le HomePod, le HomePod mini, et l’Apple TV 4K. Or ce phénomène est souvent observé, juste avant l’arrivée de nouvelles générations.
Mais cette fois, la situation est un peu différente. D’après Bloomberg, Apple disposerait déjà de nouvelles versions prêtes — notamment pour l’Apple TV et le HomePod mini — et ce, depuis l’an dernier. Leur lancement aurait été repoussé pour une raison bien précise : attendre la fameuse version intelligente de Siri (qui n'arrive pas) et des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Autrement dit, les produits seraient déjà prêts, mais les logiciels ne suivraient pas encore.
Face aux retards de Siri, Apple pourrait toutefois changer de stratégie. Mark Gurman évoque la possibilité que la firme décide de lancer ses nouveaux produits sans attendre les fonctions Apple Intelligence pleinement finalisées.
Ce choix pragmatique permettrait d'éviter de bloquer toute la gamme, de renouveler des produits vieillissants et de relancer les ventes. En clair, Apple pourrait préférer sortir le matériel maintenant… quitte à activer les fonctions IA plus tard via mise à jour.
Côté Apple TV 4K, les évolutions seraient surtout internes avec le passage à une puce A17 Pro et la compatibilité avec de futures fonctions Apple Intelligence. Le HomePod mini, lui, bénéficierait d’une nouvelle puce (successeur du S5), de nouvelles couleurs, et d’un meilleur support des fonctionnalités intelligentes. Quant au HomePod classique, la situation est plus floue. Aucun modèle n’est attendu officiellement, mais la baisse des stocks pourrait indiquer une mise à jour pour aligner la gamme.
Les pénuries actuelles ne garantissent pas une annonce imminente, mais elles confirment une chose : Apple prépare bien la suite. Ces produits jouent un rôle clé dans la stratégie domotique de la firme californienne. Pourtant, leur évolution semble suspendue à celle de Siri, encore en transition. Est-ce que la firme attendra encore son Siri nouvelle génération ou se décidera-t-elle à avancer sans lui ?
Des stocks en chute libre dans les Apple Store
Selon Mark Gurman, les Apple Store du monde entier font face à des ruptures de stock inhabituelles sur trois produits : le HomePod, le HomePod mini, et l’Apple TV 4K. Or ce phénomène est souvent observé, juste avant l’arrivée de nouvelles générations.
Mais cette fois, la situation est un peu différente. D’après Bloomberg, Apple disposerait déjà de nouvelles versions prêtes — notamment pour l’Apple TV et le HomePod mini — et ce, depuis l’an dernier. Leur lancement aurait été repoussé pour une raison bien précise : attendre la fameuse version intelligente de Siri (qui n'arrive pas) et des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Autrement dit, les produits seraient déjà prêts, mais les logiciels ne suivraient pas encore.
Apple pourrait arrêter d’attendre
Face aux retards de Siri, Apple pourrait toutefois changer de stratégie. Mark Gurman évoque la possibilité que la firme décide de lancer ses nouveaux produits sans attendre les fonctions Apple Intelligence pleinement finalisées.
Ce choix pragmatique permettrait d'éviter de bloquer toute la gamme, de renouveler des produits vieillissants et de relancer les ventes. En clair, Apple pourrait préférer sortir le matériel maintenant… quitte à activer les fonctions IA plus tard via mise à jour.
Qu’attendre des prochaines versions ?
Côté Apple TV 4K, les évolutions seraient surtout internes avec le passage à une puce A17 Pro et la compatibilité avec de futures fonctions Apple Intelligence. Le HomePod mini, lui, bénéficierait d’une nouvelle puce (successeur du S5), de nouvelles couleurs, et d’un meilleur support des fonctionnalités intelligentes. Quant au HomePod classique, la situation est plus floue. Aucun modèle n’est attendu officiellement, mais la baisse des stocks pourrait indiquer une mise à jour pour aligner la gamme.
Conclusion
Les pénuries actuelles ne garantissent pas une annonce imminente, mais elles confirment une chose : Apple prépare bien la suite. Ces produits jouent un rôle clé dans la stratégie domotique de la firme californienne. Pourtant, leur évolution semble suspendue à celle de Siri, encore en transition. Est-ce que la firme attendra encore son Siri nouvelle génération ou se décidera-t-elle à avancer sans lui ?