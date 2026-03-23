Apple TV, HomePod : faut-il s’attendre à des nouveautés imminentes ?

Des stocks en chute libre dans les Apple Store

Apple pourrait arrêter d’attendre

Qu’attendre des prochaines versions ?

Conclusion



Les pénuries actuelles ne garantissent pas une annonce imminente, mais elles confirment une chose : Apple prépare bien la suite. Ces produits jouent un rôle clé dans la stratégie domotique de la firme californienne. Pourtant, leur évolution semble suspendue à celle de Siri, encore en transition. Est-ce que la firme attendra encore son Siri nouvelle génération ou se décidera-t-elle à avancer sans lui ?

Selon Mark Gurman,: le HomePod, le HomePod mini, et l’Apple TV 4K. Or ce phénomène est souvent observé, juste avant l’arrivée de nouvelles générations.Mais cette fois, la situation est un peu différente. D’après, A— notamment pour l’Apple TV et le HomePod mini — et ce, depuis l’an dernier. Leur lancement aurait été repoussé pour une raison bien précise :(qui n'arrive pas) et des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Autrement dit, les produits seraient déjà prêts, mais les logiciels ne suivraient pas encore.. Mark Gurman évoque la possibilité que la firme décide de lancer ses nouveaux produitsles fonctions Apple Intelligence pleinement finalisées.Ce choix pragmatique permettrait d', de renouveler des produits vieillissants et de relancer les ventes. En clair, Apple pourrait préférer sortir le matériel maintenant… quitte à activer les fonctions IA plus tard via mise à jour.Côté, les évolutions seraient surtout internes avec le passage à une puce A17 Pro et la compatibilité avec defonctions Apple Intelligence. Le HomePod mini, lui, bénéficierait d’une(successeur du S5), de nouvelles couleurs, et d’un meilleur support des fonctionnalités intelligentes.. Aucun modèle n’est attendu officiellement, mais la baisse des stocks pourrait indiquer une mise à jour pour aligner la gamme.