La nouvelle balance Withings Body Scan 2 est disponible
Par Laurence - Publié le
Dix-sept ans après avoir démocratisé la balance connectée, Withings entend franchir un nouveau cap dans le suivi de la santé. Dévoilée lors du CES 2026, la Body Scan 2 promet d’aller bien au-delà de la simple mesure du poids en analysant jusqu’à 60 biomarqueurs cliniquement validés en 90 secondes. L’ambition du constructeur français : transformer un geste quotidien en un véritable outil de prévention, au service de la longévité et du suivi de la santé sur le long terme.
Withings BodyScan 2
Avec la Body Scan 2, Withings veut aller bien au-delà du simple suivi du poids ou de la composition corporelle. La balance connectée ambitionne d’offrir une vision plus approfondie du fonctionnement de l’organisme, du système cardiovasculaire jusqu’au métabolisme cellulaire, afin d’identifier les premiers signes du vieillissement avant qu’ils ne deviennent problématiques.
L’appareil s’appuie pour cela sur des biomarqueurs précoces, susceptibles d’être améliorés grâce à des recommandations personnalisées adaptées au profil de chaque utilisateur. En mettant en évidence les déséquilibres liés aux habitudes de vie avant l’apparition de troubles plus sérieux, Withings souhaite faire de la prévention un outil plus tangible, compréhensible et incitatif au quotidien.
La Body Scan 2 analyse ainsi 60 indicateurs de santé, couvrant quatre piliers majeurs de la vitalité : la fonction cardiaque, la santé artérielle, le métabolisme cellulaire et la régulation glycémique. Le tout repose sur des technologies de grade médical, jusqu’ici réservées aux environnements cliniques.
Parmi les indicateurs suivis figurent notamment une alerte en cas de risque d’hypertension, une évaluation détaillée de la fonction cardiaque grâce à l’impédance cardiographique (ICG), ainsi qu’une analyse approfondie de la santé cellulaire et du métabolisme via une technologie de bio-impédance spectroscopique (BIS) à ultra-hautes fréquences. Des données qui visent à détecter plus tôt certaines anomalies, notamment l’hypertension, souvent qualifiée de « tueur silencieux » en raison de l’absence fréquente de symptômes avant l’apparition de complications cardiovasculaires graves.
L’analyse des données entend suivre le
A cela s'ajoutent le suivi des artères et le risque d’hypertension, avec l’analyse de la rigidité artérielle et du risque d’hypertension (grâce à la vitesse de l’onde de pouls (PWV), croisée avec les signaux ECG et ICG via une IA cliniquement validé). La balance fournit également des données sur la santé cellulaire et l’efficacité métabolique ou encore la régulation glycémique via la conductance cutanée électrochimique.
Ce produit se veut pensé pour de nombreux profils exposés au risque de vieillissement accéléré. Par exemple, le stress et inactivité dès 30–35 ans, pour contrer les effets du travail sédentaire, du stress chronique et du manque de sommeil ou encore la périménopause et ménopause, en apportant aux femmes des données précises sur les évolutions métaboliques, cellulaires et cardiovasculaires. Withings n'oublie pas les sportifs avec des études de données, pour optimiser l’entraînement, la récupération et prévenir le surentraînement.
Withings BodyScan 2
La balance Body Scan 2 est disponible à partir d'aujourd'hui sur la boutique Withings à 499,95 euros, et très prochainement chez les revendeurs agréés.
Withings BodyScan 2
Une vision centrée sur la prévention précoce
Avec la Body Scan 2, Withings veut aller bien au-delà du simple suivi du poids ou de la composition corporelle. La balance connectée ambitionne d’offrir une vision plus approfondie du fonctionnement de l’organisme, du système cardiovasculaire jusqu’au métabolisme cellulaire, afin d’identifier les premiers signes du vieillissement avant qu’ils ne deviennent problématiques.
L’appareil s’appuie pour cela sur des biomarqueurs précoces, susceptibles d’être améliorés grâce à des recommandations personnalisées adaptées au profil de chaque utilisateur. En mettant en évidence les déséquilibres liés aux habitudes de vie avant l’apparition de troubles plus sérieux, Withings souhaite faire de la prévention un outil plus tangible, compréhensible et incitatif au quotidien.
60 biomarqueurs analysés en 90 secondes
La Body Scan 2 analyse ainsi 60 indicateurs de santé, couvrant quatre piliers majeurs de la vitalité : la fonction cardiaque, la santé artérielle, le métabolisme cellulaire et la régulation glycémique. Le tout repose sur des technologies de grade médical, jusqu’ici réservées aux environnements cliniques.
Parmi les indicateurs suivis figurent notamment une alerte en cas de risque d’hypertension, une évaluation détaillée de la fonction cardiaque grâce à l’impédance cardiographique (ICG), ainsi qu’une analyse approfondie de la santé cellulaire et du métabolisme via une technologie de bio-impédance spectroscopique (BIS) à ultra-hautes fréquences. Des données qui visent à détecter plus tôt certaines anomalies, notamment l’hypertension, souvent qualifiée de « tueur silencieux » en raison de l’absence fréquente de symptômes avant l’apparition de complications cardiovasculaires graves.
L’analyse des données entend suivre le
flux naturel de la vieà l’intérieur du corps. Le cœur se trouve au centre du process. En combinant pour la première fois sur une balance un ECG à 6 dérivations et l’impédance cardiographie (ICG), la Body Scan 2 évalue la puissance et la réactivité du cœur lors de l’éjection du sang. Cette performance, souvent affectée par la sédentarité ou le stress chronique, est l’un des meilleurs prédicteurs de la longévité. Elle permet notamment de calculer un âge du cœur, indicateur clé de l’état cardiovasculaire.
A cela s'ajoutent le suivi des artères et le risque d’hypertension, avec l’analyse de la rigidité artérielle et du risque d’hypertension (grâce à la vitesse de l’onde de pouls (PWV), croisée avec les signaux ECG et ICG via une IA cliniquement validé). La balance fournit également des données sur la santé cellulaire et l’efficacité métabolique ou encore la régulation glycémique via la conductance cutanée électrochimique.
Ce produit se veut pensé pour de nombreux profils exposés au risque de vieillissement accéléré. Par exemple, le stress et inactivité dès 30–35 ans, pour contrer les effets du travail sédentaire, du stress chronique et du manque de sommeil ou encore la périménopause et ménopause, en apportant aux femmes des données précises sur les évolutions métaboliques, cellulaires et cardiovasculaires. Withings n'oublie pas les sportifs avec des études de données, pour optimiser l’entraînement, la récupération et prévenir le surentraînement.
Withings BodyScan 2
Disponibilité et prix
La balance Body Scan 2 est disponible à partir d'aujourd'hui sur la boutique Withings à 499,95 euros, et très prochainement chez les revendeurs agréés.
● Scan complet en 90 secondes : un bilan de santé complet dans le temps nécessaire pour attacher ses chaussures.
● Écran couleur haute lisibilité : intégré à la poignée, BodyScan 2 affiche des résultats clairs et codifiés par couleur à chaque pesée.
● Reconnaissance automatique des utilisateurs : identification instantanée dès la montée sur l'appareil, sans configuration préalable.
● Jusqu'à 15 mois d'autonomie rechargeable : une seule charge permet plus d'une année d'utilisation quotidienne.
● AutoSync+ : synchronisation automatique des données de santé avec l'application Withings via Wi-Fi ou Bluetooth quelques instants après chaque utilisation.
● Protection des données : conformité aux réglementations RGPD et HIPAA, avec certifications ISO 27001 et ISO 27701.
● Écran couleur haute lisibilité : intégré à la poignée, BodyScan 2 affiche des résultats clairs et codifiés par couleur à chaque pesée.
● Reconnaissance automatique des utilisateurs : identification instantanée dès la montée sur l'appareil, sans configuration préalable.
● Jusqu'à 15 mois d'autonomie rechargeable : une seule charge permet plus d'une année d'utilisation quotidienne.
● AutoSync+ : synchronisation automatique des données de santé avec l'application Withings via Wi-Fi ou Bluetooth quelques instants après chaque utilisation.
● Protection des données : conformité aux réglementations RGPD et HIPAA, avec certifications ISO 27001 et ISO 27701.