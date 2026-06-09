La nouvelle balance Withings Body Scan 2 est disponible

● Scan complet en 90 secondes : un bilan de santé complet dans le temps nécessaire pour attacher ses chaussures.



● Écran couleur haute lisibilité : intégré à la poignée, BodyScan 2 affiche des résultats clairs et codifiés par couleur à chaque pesée.



● Reconnaissance automatique des utilisateurs : identification instantanée dès la montée sur l'appareil, sans configuration préalable.



● Jusqu'à 15 mois d'autonomie rechargeable : une seule charge permet plus d'une année d'utilisation quotidienne.



● AutoSync+ : synchronisation automatique des données de santé avec l'application Withings via Wi-Fi ou Bluetooth quelques instants après chaque utilisation.



● Protection des données : conformité aux réglementations RGPD et HIPAA, avec certifications ISO 27001 et ISO 27701.