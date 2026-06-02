Withings BodyFit, la nouvelle balance connectée qui promet une analyse corporelle complète
Par Vincent Lautier - Publié le
Withings dévoile BodyFit, une balance connectée qui veut dépasser largement le simple poids. Avec sa poignée rétractable et une analyse à 6 zones, elle promet de mesurer masse grasse, masse musculaire et graisse viscérale avec une précision présentée comme proche du DEXA, la référence médicale en la matière, en une vingtaine de secondes. Comptez 249,95 euros à partir du 1er juillet.
Withings n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est la marque qui avait lancé dès 2009 la première balance connectée, et BodyFit pousse le concept un cran plus loin grâce à une poignée rétractable que l'on saisit pendant la pesée, de façon à faire circuler le courant dans tout le corps et pas seulement dans les jambes comme sur un modèle classique. C'est ce qui permet cette analyse à 6 zones bouclée en une vingtaine de secondes, dont une dizaine consacrée à la seule composition corporelle. Côté technique, la marque s'appuie sur la spectroscopie d'impédance bioélectrique, la fameuse BIS, et revendique une corrélation pouvant atteindre 99 % pour la masse grasse et 98 % pour le muscle, mesurée face au DEXA, cet examen d'imagerie médicale par rayons X qui sert de référence en clinique pour analyser la composition du corps.
Le vrai atout de l'appareil tient peut-être moins à sa technique qu'à son calendrier, puisqu'il arrive en plein essor des traitements GLP-1, ces médicaments coupe-faim de type Ozempic dont on entend parler partout et dont le souci connu est de faire fondre du muscle en même temps que de la graisse, une nuance qu'une balance ordinaire est bien incapable de saisir. BodyFit sépare justement masse grasse, masse musculaire et graisse viscérale à chaque pesée, puis construit une base de référence personnalisée censée faire ressortir les évolutions au fil des semaines. Withings y ajoute son abonnement Withings+, avec un nutritionniste certifié et Health Assistant, un assistant dopé à l'IA chargé de remettre toutes ces mesures en contexte.
Côté tarif, la balance sera proposée à 249,95 euros en France et en Europe à compter du 1er juillet, d'abord sur withings.com avant d'arriver chez Amazon et quelques revendeurs, les États-Unis étant servis un peu avant à 279,95 dollars.
Withings fait clairement ce qu'elle réussit le mieux, transformer un examen longtemps réservé à l'hôpital en objet du quotidien, et surfer sur la vague des GLP-1 au passage reste plutôt habile. À 249,95 euros, le tarif se défend franchement bien au regard du prix des scans, et pouvoir distinguer le muscle de la graisse présente un intérêt réel pour qui veut suivre sa progression autrement qu'à l'aveugle. On rappellera quand même qu'une balance à impédance, aussi futée soit-elle, reste une estimation et pas une radiographie.
Une balance qui vise la précision médicale
Withings n'en est pas à son coup d'essai, puisque c'est la marque qui avait lancé dès 2009 la première balance connectée, et BodyFit pousse le concept un cran plus loin grâce à une poignée rétractable que l'on saisit pendant la pesée, de façon à faire circuler le courant dans tout le corps et pas seulement dans les jambes comme sur un modèle classique. C'est ce qui permet cette analyse à 6 zones bouclée en une vingtaine de secondes, dont une dizaine consacrée à la seule composition corporelle. Côté technique, la marque s'appuie sur la spectroscopie d'impédance bioélectrique, la fameuse BIS, et revendique une corrélation pouvant atteindre 99 % pour la masse grasse et 98 % pour le muscle, mesurée face au DEXA, cet examen d'imagerie médicale par rayons X qui sert de référence en clinique pour analyser la composition du corps.
Le bon timing avec la vague des GLP-1
Le vrai atout de l'appareil tient peut-être moins à sa technique qu'à son calendrier, puisqu'il arrive en plein essor des traitements GLP-1, ces médicaments coupe-faim de type Ozempic dont on entend parler partout et dont le souci connu est de faire fondre du muscle en même temps que de la graisse, une nuance qu'une balance ordinaire est bien incapable de saisir. BodyFit sépare justement masse grasse, masse musculaire et graisse viscérale à chaque pesée, puis construit une base de référence personnalisée censée faire ressortir les évolutions au fil des semaines. Withings y ajoute son abonnement Withings+, avec un nutritionniste certifié et Health Assistant, un assistant dopé à l'IA chargé de remettre toutes ces mesures en contexte.
Un prix contenu et des promesses à vérifier
Côté tarif, la balance sera proposée à 249,95 euros en France et en Europe à compter du 1er juillet, d'abord sur withings.com avant d'arriver chez Amazon et quelques revendeurs, les États-Unis étant servis un peu avant à 279,95 dollars.
On en dit quoi ?
Withings fait clairement ce qu'elle réussit le mieux, transformer un examen longtemps réservé à l'hôpital en objet du quotidien, et surfer sur la vague des GLP-1 au passage reste plutôt habile. À 249,95 euros, le tarif se défend franchement bien au regard du prix des scans, et pouvoir distinguer le muscle de la graisse présente un intérêt réel pour qui veut suivre sa progression autrement qu'à l'aveugle. On rappellera quand même qu'une balance à impédance, aussi futée soit-elle, reste une estimation et pas une radiographie.