Withings BodyFit, la nouvelle balance connectée qui promet une analyse corporelle complète

On en dit quoi ?



Withings fait clairement ce qu'elle réussit le mieux, transformer un examen longtemps réservé à l'hôpital en objet du quotidien, et surfer sur la vague des GLP-1 au passage reste plutôt habile. À 249,95 euros, le tarif se défend franchement bien au regard du prix des scans, et pouvoir distinguer le muscle de la graisse présente un intérêt réel pour qui veut suivre sa progression autrement qu'à l'aveugle. On rappellera quand même qu'une balance à impédance, aussi futée soit-elle, reste une estimation et pas une radiographie.