Le robot-tondeuse eufy C15 tombe à 719€ (Testé par Mac4Ever)
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
Nous avons récemment testé le Eufy C15, un très bon robot-tondeuse d'une marque reconnue et dont le prix vient de tomber pour le PrimeDay !
En effet, habituellement vendu 800€, le tarif passe à seulement 719€, soit un excellent rapport qualité/prix. Rappelons que ce modèle ne nécessite aucun fil dans le jardin, peut réaliser une cartographie automatique de votre jardin et convient à tous les terrains jusqu'à 500/600 m2.
Vendue entre 750€ et 950€ (en fonction du jeu des promotions), cette eufy C15 s’avère au final un produit efficace, sans réel défaut majeur… mais sans pour autant se démarquer réellement de la concurrence.
Conseillée pour les terrains jusqu’à 500m2, elle a permis d’entretenir notre jardin de façon régulière, sans intervention manuelle et avec un résultat très satisfaisant. L’IA est plutôt efficace, la tondeuse ne s’est que très rarement bloquée et le système de dépassement de bordures a permis d’éviter de passer le rotofil trop souvent -mais ce derniers reste indispensable malgré tout pour les finitions.
En revanche, à près de 1000€ (hors promo), on commence à trouver des modèles AWD ou équipés de LIDAR, qui permettent de tondre dans toutes les conditions de luminosité et qui offrent aussi plus de fiabilité dans la détection d’obstacles.
A ce tarif, je suis aussi un peu perplexe sur la qualité des matériaux qui, sans être vraiment cheap, semblent un peu moins robustes que la concurrence. Il faudrait faire durer notre test plusieurs années pour vérifier ce point, reste qu’une garantie de 2 ans devrait quand-même rassurer les acheteurs de cette eufy C15, finalement plutôt complète pour un premier jet. A noter qu'avec le tarif de lancement actuel (799€ sur Amazon), le rapport qualité/prix redevient convenable.
En effet, habituellement vendu 800€, le tarif passe à seulement 719€, soit un excellent rapport qualité/prix. Rappelons que ce modèle ne nécessite aucun fil dans le jardin, peut réaliser une cartographie automatique de votre jardin et convient à tous les terrains jusqu'à 500/600 m2.
eufy C15 : l'avis de Mac4Ever
Vendue entre 750€ et 950€ (en fonction du jeu des promotions), cette eufy C15 s’avère au final un produit efficace, sans réel défaut majeur… mais sans pour autant se démarquer réellement de la concurrence.
Conseillée pour les terrains jusqu’à 500m2, elle a permis d’entretenir notre jardin de façon régulière, sans intervention manuelle et avec un résultat très satisfaisant. L’IA est plutôt efficace, la tondeuse ne s’est que très rarement bloquée et le système de dépassement de bordures a permis d’éviter de passer le rotofil trop souvent -mais ce derniers reste indispensable malgré tout pour les finitions.
En revanche, à près de 1000€ (hors promo), on commence à trouver des modèles AWD ou équipés de LIDAR, qui permettent de tondre dans toutes les conditions de luminosité et qui offrent aussi plus de fiabilité dans la détection d’obstacles.
A ce tarif, je suis aussi un peu perplexe sur la qualité des matériaux qui, sans être vraiment cheap, semblent un peu moins robustes que la concurrence. Il faudrait faire durer notre test plusieurs années pour vérifier ce point, reste qu’une garantie de 2 ans devrait quand-même rassurer les acheteurs de cette eufy C15, finalement plutôt complète pour un premier jet. A noter qu'avec le tarif de lancement actuel (799€ sur Amazon), le rapport qualité/prix redevient convenable.