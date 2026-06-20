Prime Day : jusqu’à 72 % de réduction sur les robots aspirateurs Lefant
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
À quelques jours du Prime Day, les bonnes affaires commencent déjà à fleurir sur Amazon. La marque Lefant, spécialisée dans les robots aspirateurs, lance plusieurs promotions particulièrement agressives sur certains de ses modèles phares. Avec des réductions pouvant atteindre 72 %, c’est peut-être le moment idéal pour automatiser le ménage sans faire exploser son budget.
Lefant M210 Pro Omni à 299, 99 euros
C’est sans doute l’offre la plus intéressante de cette campagne. Le Lefant M5 Pro passe de 1 599,99 euros à seulement 449,99 euros, soit une réduction de 72 %.Ce robot aspirateur haut de gamme mise sur une navigation intelligente et une gestion avancée du nettoyage. Conçu pour couvrir efficacement de grandes surfaces, il promet une cartographie précise du logement et une adaptation automatique aux différents types de sols. Il combine en effet une aspiration particulièrement puissante de 18 000 Pa avec un rouleau de lavage de 20 cm alimenté en eau propre en continu.
Il dispose d'un système anti-emmêlement avancé, pensé pour les foyers avec des animaux ou des cheveux longs, ainsi qu’une station multifonction entièrement automatisée. Celle-ci assure le remplissage en eau, la récupération des eaux usées, le nettoyage du rouleau à l’eau chaude jusqu’à 75°C et son séchage automatique.
Côté navigation, le système PSD 2.0 promet une détection précise des obstacles grâce à douze capteurs couvrant un champ de vision de 190°, afin de limiter les collisions et d’améliorer les déplacements dans les environnements complexes. Pour les utilisateurs qui souhaitent déléguer complètement l’entretien quotidien de leur intérieur, il représente une alternative intéressante aux références bien plus onéreuses du marché.
Lefant M5 Pro à 449 euros
Le Lefant M3 Max bénéficie lui aussi d’une réduction importante. Son tarif passe de 999,99 euros à 329,99 euros, soit 67 % de remise. Pour une approche plus haut de gamme et des besoins de nettoyage plus exigeants, il mise sur une station multifonction et des performances renforcées.
Il vise clairement les besoins avancés : aspiration annoncée à 20 000 Pa (!!), station multifonction, double serpillière rotative (avec relevage jusqu’à 9 mm) et jusqu’à 220 minutes d’autonomie. Une option pensée pour les foyers exigeants, notamment avec animaux, tapis et grandes surfaces.
Lefant M3 Max à 329,99 euros
Les utilisateurs les plus patients pourront également profiter d’une troisième opération intéressante à partir du 23 juin. Le Lefant M210 Pro Omni verra son prix passer de 999,99 euros à 299,99 euros, soit 70 % de réduction. Là encore la fiche technique est particulièrement attractive pour son tarif promotionnel. Il embarque une puissance d’aspiration annoncée de 20 000 Pa, destinée à éliminer aussi bien les poussières fines que les miettes ou les poils d’animaux sur les sols durs comme sur les tapis.
Pour se déplacer efficacement, le robot s’appuie sur une navigation dToF capable de cartographier rapidement l’habitation en 360°, afin d’optimiser ses trajets et de limiter les passages inutiles. Côté autonomie, Lefant annonce jusqu’à 120 minutes de fonctionnement et une couverture pouvant atteindre 140 m² sur une seule charge.
Le système de lavage repose quant à lui sur une station Omni équipée d’un réservoir d’eau propre de 1,8 litre et d’un bac d’eau sale de 1,2 litre, permettant d’assurer plusieurs cycles de nettoyage sans intervention fréquente. Un ensemble pensé pour offrir une expérience largement automatisée, même dans les logements de grande taille.
Lefant M210 Pro Omni à 299, 99 euros
Lefant M210 Pro Omni à 299, 99 euros
Le Lefant M5 Pro chute à 449,99 euros
C’est sans doute l’offre la plus intéressante de cette campagne. Le Lefant M5 Pro passe de 1 599,99 euros à seulement 449,99 euros, soit une réduction de 72 %.Ce robot aspirateur haut de gamme mise sur une navigation intelligente et une gestion avancée du nettoyage. Conçu pour couvrir efficacement de grandes surfaces, il promet une cartographie précise du logement et une adaptation automatique aux différents types de sols. Il combine en effet une aspiration particulièrement puissante de 18 000 Pa avec un rouleau de lavage de 20 cm alimenté en eau propre en continu.
Il dispose d'un système anti-emmêlement avancé, pensé pour les foyers avec des animaux ou des cheveux longs, ainsi qu’une station multifonction entièrement automatisée. Celle-ci assure le remplissage en eau, la récupération des eaux usées, le nettoyage du rouleau à l’eau chaude jusqu’à 75°C et son séchage automatique.
Côté navigation, le système PSD 2.0 promet une détection précise des obstacles grâce à douze capteurs couvrant un champ de vision de 190°, afin de limiter les collisions et d’améliorer les déplacements dans les environnements complexes. Pour les utilisateurs qui souhaitent déléguer complètement l’entretien quotidien de leur intérieur, il représente une alternative intéressante aux références bien plus onéreuses du marché.
Lefant M5 Pro à 449 euros
Le Lefant M3 Max à 329,99 euros
Le Lefant M3 Max bénéficie lui aussi d’une réduction importante. Son tarif passe de 999,99 euros à 329,99 euros, soit 67 % de remise. Pour une approche plus haut de gamme et des besoins de nettoyage plus exigeants, il mise sur une station multifonction et des performances renforcées.
Il vise clairement les besoins avancés : aspiration annoncée à 20 000 Pa (!!), station multifonction, double serpillière rotative (avec relevage jusqu’à 9 mm) et jusqu’à 220 minutes d’autonomie. Une option pensée pour les foyers exigeants, notamment avec animaux, tapis et grandes surfaces.
Lefant M3 Max à 329,99 euros
Une offre à surveiller : le Lefant M210 Pro Omni
Les utilisateurs les plus patients pourront également profiter d’une troisième opération intéressante à partir du 23 juin. Le Lefant M210 Pro Omni verra son prix passer de 999,99 euros à 299,99 euros, soit 70 % de réduction. Là encore la fiche technique est particulièrement attractive pour son tarif promotionnel. Il embarque une puissance d’aspiration annoncée de 20 000 Pa, destinée à éliminer aussi bien les poussières fines que les miettes ou les poils d’animaux sur les sols durs comme sur les tapis.
Pour se déplacer efficacement, le robot s’appuie sur une navigation dToF capable de cartographier rapidement l’habitation en 360°, afin d’optimiser ses trajets et de limiter les passages inutiles. Côté autonomie, Lefant annonce jusqu’à 120 minutes de fonctionnement et une couverture pouvant atteindre 140 m² sur une seule charge.
Le système de lavage repose quant à lui sur une station Omni équipée d’un réservoir d’eau propre de 1,8 litre et d’un bac d’eau sale de 1,2 litre, permettant d’assurer plusieurs cycles de nettoyage sans intervention fréquente. Un ensemble pensé pour offrir une expérience largement automatisée, même dans les logements de grande taille.
Lefant M210 Pro Omni à 299, 99 euros