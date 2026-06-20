Prime Day : jusqu’à 72 % de réduction sur les robots aspirateurs Lefant

Le Lefant M5 Pro chute à 449,99 euros

Le Lefant M3 Max à 329,99 euros

Une offre à surveiller : le Lefant M210 Pro Omni

C’est sans doute l’offre la plus intéressante de cette campagne..Ce robot aspirateur haut de gamme mise sur. Conçu pour couvrir efficacement de grandes surfaces, il promet une cartographie précise du logement et une adaptation automatique aux différents types de sols. Il combine en effetIl dispose d'un système anti-emmêlement avancé, pensé pour les foyers avec des, ainsi qu’une station multifonction entièrement automatisée. Celle-ci assure le remplissage en eau, la récupération des eaux usées, le nettoyage du rouleau à l’eau chaude jusqu’à 75°C et son séchage automatique.Côté navigation, le système PSD 2.0 promet une détection précise des obstacles grâce à, afin de limiter les collisions et d’améliorer les déplacements dans les environnements complexes. Pour les utilisateurs qui souhaitent déléguer complètement l’entretien quotidien de leur intérieur, il représente une alternative intéressante aux références bien plus onéreuses du marché.. Pour une approche plus haut de gamme et des besoins de nettoyage plus exigeants,Il vise clairement les besoins avancés : aspiration annoncée à(!!), station multifonction, double serpillière rotative (avec relevage jusqu’à 9 mm) et jusqu’àUne option pensée pour les foyers exigeants, notamment avec animaux, tapis et grandes surfaces.Les utilisateurs les plus patients pourront également profiter d’une troisième opération intéressante à partir du 23 juin.. Là encore la fiche technique est particulièrement attractive pour son tarif promotionnel. Il embarque udestinée à éliminer aussi bien les poussières fines que les miettes ou les poils d’animaux sur les sols durs comme sur les tapis.Pour se déplacer efficacement, le robot s’appuie sur une, afin d’optimiser ses trajets et de limiter les passages inutiles. Côté autonomie, Lefant annonce jusqu’àde fonctionnement et une couverture pouvant atteindre 140 m² sur une seule charge.Le système de lavage repose quant à lui sur une station Omni équipée, permettant d’assurer plusieurs cycles de nettoyage sans intervention fréquente. Un ensemble pensé pour offrir une expérience largement automatisée, même dans les logements de grande taille.