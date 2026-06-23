Dreame L40s Pro Ultra : le robot aspirateur-laveur à eau chaude tombe à 499 euros pour le Prime Day
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
Le Dreame L40s Pro Ultra, robot aspirateur et laveur haut de gamme, passe à 499 euros chez Amazon pour le Prime Day, contre 749 euros conseillés. Au programme, 19 000 Pa d'aspiration, une serpillière lavée à l'eau chaude à 75 degrés et une base qui se charge de presque tout. Pour un modèle aussi bien équipé, perdre 250 euros d'un coup, ça mérite franchement un coup d'œil.
Sous le capot, on trouve une aspiration annoncée à 19 000 Pa grâce au moteur TurboForce de sixième génération, de quoi déloger la poussière fine comme les plus grosses saletés dans les interstices du sol et sur les tapis. Le robot franchit les seuils et les petites marches jusqu'à 4 centimètres avec son système EasyLeap et ses roues de franchissement, là où beaucoup de concurrents calent encore. La brosse Double HyperStream, qui mêle caoutchouc et TPU, est pensée pour aspirer les cheveux sans s'emmêler, et la brosse latérale est extensible et relevable pour aller chercher la poussière jusque dans les angles. Filtre HEPA, pilotage par l'application Dreamehome et 195 minutes d'autonomie complètent un tableau plutôt sérieux.
C'est surtout la station PowerDock qui justifie le prix. Elle vide automatiquement le bac à poussière pendant une centaine de jours, rince les serpillières à l'eau chaude à 75 degrés puis les sèche, refait le plein d'eau et de solution nettoyante, et lave même sa propre plaque pour ne pas laisser de résidus derrière elle. En clair, vous n'avez quasiment plus rien à faire entre deux nettoyages. La serpillière se relève toute seule sur les tapis à poils ras, et plusieurs stratégies d'entretien des moquettes se règlent depuis l'application, du simple évitement au double passage bien intensif.
À 499 euros, l'offre tient la route. Le prix conseillé est de 749 euros, et le tarif le plus bas des trente derniers jours tournait à 569 euros, donc la remise est bien réelle. Le robot truste la première place des ventes dans sa catégorie sur Amazon, avec une note de 4,6 sur 5 pour plus de 2 500 avis et des centaines d'exemplaires écoulés le mois dernier. L'offre reste réservée aux membres Prime, avec retours gratuits et paiement en quatre fois sans frais, et l'indice de réparabilité de 8,2 sur 10 est plutôt rassurant pour un appareil de ce genre.
À ce tarif, le L40s Pro Ultra coche à peu près toutes les cases qu'on attend d'un robot premium, la serpillière à l'eau chaude et la station tout-en-un étant d'habitude réservées à des modèles bien plus chers. Reste que la base mesure presque 60 centimètres de haut et qu'il faut lui trouver une place discrète, et que les recharges de solution finissent par peser sur le budget. À 499 euros le robot qui lave à l'eau chaude, qui a encore vraiment envie de repasser la serpillière à la main ?
Une fiche technique qui vise le haut du panier
Sous le capot, on trouve une aspiration annoncée à 19 000 Pa grâce au moteur TurboForce de sixième génération, de quoi déloger la poussière fine comme les plus grosses saletés dans les interstices du sol et sur les tapis. Le robot franchit les seuils et les petites marches jusqu'à 4 centimètres avec son système EasyLeap et ses roues de franchissement, là où beaucoup de concurrents calent encore. La brosse Double HyperStream, qui mêle caoutchouc et TPU, est pensée pour aspirer les cheveux sans s'emmêler, et la brosse latérale est extensible et relevable pour aller chercher la poussière jusque dans les angles. Filtre HEPA, pilotage par l'application Dreamehome et 195 minutes d'autonomie complètent un tableau plutôt sérieux.
La base fait le sale boulot à votre place
C'est surtout la station PowerDock qui justifie le prix. Elle vide automatiquement le bac à poussière pendant une centaine de jours, rince les serpillières à l'eau chaude à 75 degrés puis les sèche, refait le plein d'eau et de solution nettoyante, et lave même sa propre plaque pour ne pas laisser de résidus derrière elle. En clair, vous n'avez quasiment plus rien à faire entre deux nettoyages. La serpillière se relève toute seule sur les tapis à poils ras, et plusieurs stratégies d'entretien des moquettes se règlent depuis l'application, du simple évitement au double passage bien intensif.
Le bon plan en chiffres
À 499 euros, l'offre tient la route. Le prix conseillé est de 749 euros, et le tarif le plus bas des trente derniers jours tournait à 569 euros, donc la remise est bien réelle. Le robot truste la première place des ventes dans sa catégorie sur Amazon, avec une note de 4,6 sur 5 pour plus de 2 500 avis et des centaines d'exemplaires écoulés le mois dernier. L'offre reste réservée aux membres Prime, avec retours gratuits et paiement en quatre fois sans frais, et l'indice de réparabilité de 8,2 sur 10 est plutôt rassurant pour un appareil de ce genre.
On en dit quoi ?
À ce tarif, le L40s Pro Ultra coche à peu près toutes les cases qu'on attend d'un robot premium, la serpillière à l'eau chaude et la station tout-en-un étant d'habitude réservées à des modèles bien plus chers. Reste que la base mesure presque 60 centimètres de haut et qu'il faut lui trouver une place discrète, et que les recharges de solution finissent par peser sur le budget. À 499 euros le robot qui lave à l'eau chaude, qui a encore vraiment envie de repasser la serpillière à la main ?