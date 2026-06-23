Dreame L40s Pro Ultra : le robot aspirateur-laveur à eau chaude tombe à 499 euros pour le Prime Day

On en dit quoi ?



À ce tarif, le L40s Pro Ultra coche à peu près toutes les cases qu'on attend d'un robot premium, la serpillière à l'eau chaude et la station tout-en-un étant d'habitude réservées à des modèles bien plus chers. Reste que la base mesure presque 60 centimètres de haut et qu'il faut lui trouver une place discrète, et que les recharges de solution finissent par peser sur le budget. À 499 euros le robot qui lave à l'eau chaude, qui a encore vraiment envie de repasser la serpillière à la main ?