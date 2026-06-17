MOVA dégaine un robot laveur à 1 399 euros qui promet d'en finir avec la serpillière sale

On en dit quoi ?



Sur le papier, le Z70 coche à peu près toutes les cases du robot laveur haut de gamme, et son lavage à l'eau claire en continu attaque un vrai défaut du genre, ces serpillières qui finissent par redéposer la saleté qu'elles viennent de ramasser. Reste le nerf de la guerre, le prix. À 1 399 euros, même avec la remise et le pack d'accessoires offert, on parle quand même d'un gros budget pour confier le ménage à une machine. La promesse d'un entretien quasi inexistant, surtout avec le raccordement à l'eau, a clairement de quoi séduire ceux qui détestent passer la serpillière, et du coup peut clairement justifier ce tarif selon moi.