MOVA dégaine un robot laveur à 1 399 euros qui promet d'en finir avec la serpillière sale
Par Vincent Lautier - Publié le
MOVA lance le Z70 Ultra Roller Complete, son nouveau robot aspirateur laveur haut de gamme, vendu quand même 1 399 euros. Au programme, un lavage à l'eau claire en continu, 36 000 Pa d'aspiration et un module LiDAR rétractable pour se glisser, lui, sous les meubles.
MOVA n'est pas la marque la plus connue du marché, mais elle s'est tout de même taillé une place sur le créneau premium de la maison connectée, et le Z70 Ultra Roller Complete devient sa nouvelle vitrine. Il reprend les bases du Z60 sorti il y a quelques mois, et pousse vraiment les curseurs sur trois fronts, l'efficacité du lavage, le franchissement d'obstacles et l'automatisation de l'entretien. Deux finitions sont au catalogue, une version effet pierre naturelle au panneau texturé et une version métal brossé plus discrète, histoire de ne plus avoir à planquer son robot dans un placard quand des invités débarquent.
Le gros argument du Z70, c'est son système de lavage. Là où beaucoup de robots traînent une serpillière qui se salit à mesure qu'elle avance, MOVA fait évoluer sa technologie HydroForce avec un cycle en quatre temps, pulvérisation, lavage, raclage puis récupération, qui amène de l'eau propre en permanence sur le rouleau pendant que l'eau sale est aspirée dans la foulée. De quoi éviter d'étaler la crasse d'une pièce à l'autre. La marque annonce quand même 36 000 Pa d'aspiration, soit 10 000 de plus que sur le Z60, une pression de 18 N sur le sol pour déloger les taches incrustées et un rouleau qui tourne, lui, jusqu'à 800 tr/min en gardant ses fibres relevées, de façon à ne pas faiblir en fin de cycle.
L'autre progrès tient, du coup, à la mobilité. Grâce à la navigation FlexScope, le module LiDAR se rétracte pour passer sous les meubles dès 10 cm de hauteur libre, là où la plupart des robots calent, eux, devant le canapé. Le Z70 grimpe aussi des obstacles allant jusqu'à 9 cm, soit la plupart des seuils de porte et des bords de tapis épais, et lorsqu'il arrive sur un tapis, son rouleau humide se relève et se recouvre d'un capot pour passer en aspiration à sec sans détremper la moquette. MOVA propose même une version raccordée à l'arrivée d'eau, avec remplissage et vidange automatiques. Côté tarif, comptez 1 399 euros, avec 200 euros de remise du 23 juin au 8 juillet chez MOVA, Amazon, Boulanger, Darty et Cdiscount, auxquels s'ajoutent un an de consommables offerts (environ 140 euros) et trois ans de garantie. Pas mal.
Sur le papier, le Z70 coche à peu près toutes les cases du robot laveur haut de gamme, et son lavage à l'eau claire en continu attaque un vrai défaut du genre, ces serpillières qui finissent par redéposer la saleté qu'elles viennent de ramasser. Reste le nerf de la guerre, le prix. À 1 399 euros, même avec la remise et le pack d'accessoires offert, on parle quand même d'un gros budget pour confier le ménage à une machine. La promesse d'un entretien quasi inexistant, surtout avec le raccordement à l'eau, a clairement de quoi séduire ceux qui détestent passer la serpillière, et du coup peut clairement justifier ce tarif selon moi.
Un nouveau patron dans la gamme MOVA
MOVA n'est pas la marque la plus connue du marché, mais elle s'est tout de même taillé une place sur le créneau premium de la maison connectée, et le Z70 Ultra Roller Complete devient sa nouvelle vitrine. Il reprend les bases du Z60 sorti il y a quelques mois, et pousse vraiment les curseurs sur trois fronts, l'efficacité du lavage, le franchissement d'obstacles et l'automatisation de l'entretien. Deux finitions sont au catalogue, une version effet pierre naturelle au panneau texturé et une version métal brossé plus discrète, histoire de ne plus avoir à planquer son robot dans un placard quand des invités débarquent.
De l'eau claire, en continu
Le gros argument du Z70, c'est son système de lavage. Là où beaucoup de robots traînent une serpillière qui se salit à mesure qu'elle avance, MOVA fait évoluer sa technologie HydroForce avec un cycle en quatre temps, pulvérisation, lavage, raclage puis récupération, qui amène de l'eau propre en permanence sur le rouleau pendant que l'eau sale est aspirée dans la foulée. De quoi éviter d'étaler la crasse d'une pièce à l'autre. La marque annonce quand même 36 000 Pa d'aspiration, soit 10 000 de plus que sur le Z60, une pression de 18 N sur le sol pour déloger les taches incrustées et un rouleau qui tourne, lui, jusqu'à 800 tr/min en gardant ses fibres relevées, de façon à ne pas faiblir en fin de cycle.
Se faufiler partout, et le prix
L'autre progrès tient, du coup, à la mobilité. Grâce à la navigation FlexScope, le module LiDAR se rétracte pour passer sous les meubles dès 10 cm de hauteur libre, là où la plupart des robots calent, eux, devant le canapé. Le Z70 grimpe aussi des obstacles allant jusqu'à 9 cm, soit la plupart des seuils de porte et des bords de tapis épais, et lorsqu'il arrive sur un tapis, son rouleau humide se relève et se recouvre d'un capot pour passer en aspiration à sec sans détremper la moquette. MOVA propose même une version raccordée à l'arrivée d'eau, avec remplissage et vidange automatiques. Côté tarif, comptez 1 399 euros, avec 200 euros de remise du 23 juin au 8 juillet chez MOVA, Amazon, Boulanger, Darty et Cdiscount, auxquels s'ajoutent un an de consommables offerts (environ 140 euros) et trois ans de garantie. Pas mal.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le Z70 coche à peu près toutes les cases du robot laveur haut de gamme, et son lavage à l'eau claire en continu attaque un vrai défaut du genre, ces serpillières qui finissent par redéposer la saleté qu'elles viennent de ramasser. Reste le nerf de la guerre, le prix. À 1 399 euros, même avec la remise et le pack d'accessoires offert, on parle quand même d'un gros budget pour confier le ménage à une machine. La promesse d'un entretien quasi inexistant, surtout avec le raccordement à l'eau, a clairement de quoi séduire ceux qui détestent passer la serpillière, et du coup peut clairement justifier ce tarif selon moi.