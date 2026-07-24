Soldes d’été : la serrure connectée WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro à son prix le plus bas
Article sponsorisé - Publié le
Les soldes d’été sont souvent l’occasion de s’équiper à moindre coût, notamment pour les produits liés à la maison connectée. Jusqu’au 12 août, WELOCK Smart Lock propose l’une de ses offres les plus intéressantes de l’année sur la ToucA51 Pro, une serrure connectée pensée aussi bien pour les particuliers que pour les propriétaires de locations saisonnières ou les gestionnaires de biens.
Profitez de l’offre Summer Sale
La WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro mise sur la simplicité d’utilisation. Finies les clés oubliées ou les doubles à faire réaliser : la serrure peut être déverrouillée de plusieurs façons, selon les besoins. Empreinte digitale, code, carte NFC ou encore application Bluetooth permettent d’accéder au logement rapidement, tout en conservant un niveau de sécurité élevé. Bref ultra pratique, surtout si on a les mains prises par les courses, le petit dernier ou que l'on n'a pas envie de se promener avec un énorme trousseau de clés !
Cette polyvalence en fait une solution adaptée aussi bien à une résidence principale qu’à un appartement destiné à la location courte durée. Les propriétaires peuvent notamment créer des codes temporaires pour les voyageurs, les artisans, le personnel d’entretien ou les membres de la famille, sans avoir à remettre une clé physique.
Autre avantage de la WELOCK Smart Lock : son installation ne nécessite généralement pas de remplacer complètement sa porte La ToucA51 Pro est compatible avec de nombreux cylindres européens standards et s’installe en remplacement du cylindre existant, ce qui facilite considérablement la mise en place.
La serrure est également compatible avec certains écosystèmes domotiques, dont Alexa et Home Assistant, pour ceux qui souhaitent intégrer le contrôle des accès à leur installation connectée.
À l’occasion des Summer Sale, la WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro bénéficie d’une remise de 50 €, ce qui fait tomber son prix à 149 € en utilisant le code promotion : VD50 ! Attention l'offre est valable du 22 juillet au 12 août.
Précisons enfin que la marque propose également la livraison gratuite depuis ses entrepôts européens et britanniques avec une expédition sous 24 heures, une garantie de deux ans, un support client à vie ainsi qu’un retour gratuit sous 30 jours.
Découvrir l’offre sur la WELOCK ToucA51 Pro
Pour ceux qui envisageaient de passer à une serrure connectée avant les vacances ou de simplifier la gestion d’un logement en location, cette promotion représente l’une des meilleures opportunités de l’année pour découvrir la gamme WELOCK Smart Lock.
Profitez de l’offre Summer Sale
Une serrure connectée pensée pour le quotidien
La WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro mise sur la simplicité d’utilisation. Finies les clés oubliées ou les doubles à faire réaliser : la serrure peut être déverrouillée de plusieurs façons, selon les besoins. Empreinte digitale, code, carte NFC ou encore application Bluetooth permettent d’accéder au logement rapidement, tout en conservant un niveau de sécurité élevé. Bref ultra pratique, surtout si on a les mains prises par les courses, le petit dernier ou que l'on n'a pas envie de se promener avec un énorme trousseau de clés !
Cette polyvalence en fait une solution adaptée aussi bien à une résidence principale qu’à un appartement destiné à la location courte durée. Les propriétaires peuvent notamment créer des codes temporaires pour les voyageurs, les artisans, le personnel d’entretien ou les membres de la famille, sans avoir à remettre une clé physique.
Une installation sans gros travaux
Autre avantage de la WELOCK Smart Lock : son installation ne nécessite généralement pas de remplacer complètement sa porte La ToucA51 Pro est compatible avec de nombreux cylindres européens standards et s’installe en remplacement du cylindre existant, ce qui facilite considérablement la mise en place.
La serrure est également compatible avec certains écosystèmes domotiques, dont Alexa et Home Assistant, pour ceux qui souhaitent intégrer le contrôle des accès à leur installation connectée.
50 € de réduction pendant les soldes
À l’occasion des Summer Sale, la WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro bénéficie d’une remise de 50 €, ce qui fait tomber son prix à 149 € en utilisant le code promotion : VD50 ! Attention l'offre est valable du 22 juillet au 12 août.
Précisons enfin que la marque propose également la livraison gratuite depuis ses entrepôts européens et britanniques avec une expédition sous 24 heures, une garantie de deux ans, un support client à vie ainsi qu’un retour gratuit sous 30 jours.
Découvrir l’offre sur la WELOCK ToucA51 Pro
Qu'en penser ?
Pour ceux qui envisageaient de passer à une serrure connectée avant les vacances ou de simplifier la gestion d’un logement en location, cette promotion représente l’une des meilleures opportunités de l’année pour découvrir la gamme WELOCK Smart Lock.