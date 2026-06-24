Ce ventilateur connecté SwitchBot tombe à 89,99 euros pour la canicule
Par Vincent Lautier - Publié le
Avec la canicule qui s'éternise sur la France depuis plusieurs jours et l'été qui ne fait que commencer, le timing tombe plutôt bien. Le ventilateur de circulation SwitchBot passe à 89,99 euros chez Amazon pour le Prime Day, contre 129,99 euros il y a encore un mois. Au programme, un brasseur d'air silencieux, qui fonctionne sur batterie et se pilote depuis votre téléphone.
La nuance a son importance, parce qu'un ventilateur de circulation ne se contente pas de vous souffler de l'air au visage, il fait tourner l'air dans toute la pièce. Avec ses grandes pales de 11 pouces et une circulation en trois dimensions, l'appareil s'oriente à l'horizontale comme à la verticale jusqu'à 90 degrés, le tout réglable depuis l'application SwitchBot. L'intérêt, c'est qu'il brasse aussi bien l'air frais que l'air chaud, et qu'associé à une climatisation il répartit le froid plus vite tout en faisant baisser la note d'électricité. On retrouve aussi quatre modes de ventilation, une minuterie jusqu'à 9 heures et une petite lumière LED.
Le gros argument quand il fait 35 degrés la nuit, c'est le silence, et là le SwitchBot annonce seulement 24 décibels grâce à sa technologie SilenTech et à son moteur sans balai, de quoi le laisser tourner pendant votre sommeil sans y penser. Sa batterie rechargeable de 3 600 mAh lui offre plusieurs heures d'autonomie et se recharge en USB-C ou sur secteur au choix, ce qui vous laisse le trimballer de la chambre au balcon, de la salle de bain au camping en plein air, sans jamais courir après une prise. Côté pilotage, on a le choix entre les boutons tactiles, la télécommande fournie et l'application, pour un appareil blanc et minimaliste qui culmine à peine à 38 centimètres de haut.
À 89,99 euros, la remise est bonne, le tarif le plus bas des trente derniers jours tournant encore à 129,99 euros, soit 31 pour cent de moins aujourd'hui pour un appareil estampillé Choix d'Amazon, noté 4,7 sur 5 par plus de 150 acheteurs et déjà écoulé à plus de cent exemplaires le mois dernier, le tout en stock avec la livraison Prime. Un seul petit défaut évdentuel, c'est la commande vocale par Alexa, ou Google, qui réclame le Hub SwitchBot vendu à part, et la promesse du tout-connecté gonfle donc un peu la facture si vous y tenez vraiment. Mais ça n'a rien d'une obligation.
À 90 euros, ce SwitchBot a tout pour lui, surtout en pleine canicule, un brasseur d'air silencieux que l'on déplace de la chambre au balcon sans chercher une prise. Pour rafraîchir une pièce sans faire flamber la facture de climatisation, à ce prix et à ce niveau de bruit, ce brasseur d'air a clairement les arguments pour s'imposer cet été.
Un brasseur d'air, pas un simple ventilateur
La nuance a son importance, parce qu'un ventilateur de circulation ne se contente pas de vous souffler de l'air au visage, il fait tourner l'air dans toute la pièce. Avec ses grandes pales de 11 pouces et une circulation en trois dimensions, l'appareil s'oriente à l'horizontale comme à la verticale jusqu'à 90 degrés, le tout réglable depuis l'application SwitchBot. L'intérêt, c'est qu'il brasse aussi bien l'air frais que l'air chaud, et qu'associé à une climatisation il répartit le froid plus vite tout en faisant baisser la note d'électricité. On retrouve aussi quatre modes de ventilation, une minuterie jusqu'à 9 heures et une petite lumière LED.
Silencieux et nomade grâce à la batterie
Le gros argument quand il fait 35 degrés la nuit, c'est le silence, et là le SwitchBot annonce seulement 24 décibels grâce à sa technologie SilenTech et à son moteur sans balai, de quoi le laisser tourner pendant votre sommeil sans y penser. Sa batterie rechargeable de 3 600 mAh lui offre plusieurs heures d'autonomie et se recharge en USB-C ou sur secteur au choix, ce qui vous laisse le trimballer de la chambre au balcon, de la salle de bain au camping en plein air, sans jamais courir après une prise. Côté pilotage, on a le choix entre les boutons tactiles, la télécommande fournie et l'application, pour un appareil blanc et minimaliste qui culmine à peine à 38 centimètres de haut.
Un vrai bon plan
À 89,99 euros, la remise est bonne, le tarif le plus bas des trente derniers jours tournant encore à 129,99 euros, soit 31 pour cent de moins aujourd'hui pour un appareil estampillé Choix d'Amazon, noté 4,7 sur 5 par plus de 150 acheteurs et déjà écoulé à plus de cent exemplaires le mois dernier, le tout en stock avec la livraison Prime. Un seul petit défaut évdentuel, c'est la commande vocale par Alexa, ou Google, qui réclame le Hub SwitchBot vendu à part, et la promesse du tout-connecté gonfle donc un peu la facture si vous y tenez vraiment. Mais ça n'a rien d'une obligation.
On en dit quoi ?
À 90 euros, ce SwitchBot a tout pour lui, surtout en pleine canicule, un brasseur d'air silencieux que l'on déplace de la chambre au balcon sans chercher une prise. Pour rafraîchir une pièce sans faire flamber la facture de climatisation, à ce prix et à ce niveau de bruit, ce brasseur d'air a clairement les arguments pour s'imposer cet été.