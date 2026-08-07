Le mystérieux appareil ChatGPT se dévoile : c’est un donut à 400 dollars !
Par Laurence - Publié le
Le premier appareil conçu par OpenAI avec Jony Ive commence doucement à sortir de l’ombre. Selon Bloomberg, ce mystérieux produit destiné à donner une présence physique à ChatGPT prendrait la forme d’un étonnant appareil circulaire, proche d’un petit donut, capable de suivre son utilisateur dans différentes pièces de la maison. Son positionnement serait résolument premium, avec un prix qui pourrait atteindre 400 dollars.
Depuis plusieurs mois, OpenAI ne cache plus trop ses ambitions dans le hardware. Le projet développé avec LoveFrom, le studio de design fondé par Jony Ive, est régulièrement décrit comme une sorte d’enceinte intelligente pensée autour de l’intelligence artificielle.
Bloomberg apporte aujourd’hui quelques précisions sur son apparence. L’appareil adopterait l'apparence d'un tore, une forme circulaire évoquant
l'Apple Park un donut, suffisamment compact (de l'ordre d'un palet de hockey) pour être facilement transporté d’une pièce à l’autre.
L’idée serait ainsi de pouvoir le poser sur une table de chevet le soir, puis de déplacer l’appareil dans la cuisine ou le salon selon les besoins. Le produit serait fabriqué à partir d’un métal de haute qualité, avec une finition particulièrement soignée. Un choix qui rappelle forcément l’approche adoptée pendant des années par Jony Ive chez Apple.
Plus surprenant, l’appareil comporterait également des éléments mécaniques mobiles (on sait que Jony Ive adore les horloges de son père). Bloomberg ne précise toutefois ni leur fonction ni leur emplacement. Difficile donc de savoir s’il s’agit d’un mécanisme permettant d’orienter des microphones, des haut-parleurs, des capteurs ou d’une tout autre interaction imaginée par les équipes de Jony Ive.
Cette particularité laisse surtout penser qu’OpenAI ne souhaite pas simplement commercialiser une enceinte connectée dans laquelle aurait été installé ChatGPT. Le défi sera précisément de proposer une interaction suffisamment différente du smartphone ou d’une enceinte Alexa pour justifier l’existence d’un nouvel appareil dans la maison.
Cette ambition se retrouverait également dans le prix. OpenAI envisagerait actuellement une commercialisation comprise entre 300 et 400 dollars. Le tarif semble particulièrement élevé pour une enceinte intelligente et un premier produit. À titre de comparaison, les différentes enceintes connectées d’Amazon s’étendent approximativement de 40 à 240 dollars selon les modèles. OpenAI semble donc viser davantage un objet technologique premium qu’un produit grand public destiné à concurrencer directement les Echo ou autres enceintes connectées traditionnelles.
Cette stratégie n’est pas sans risque. Le marché des enceintes intelligentes a déjà montré ses limites économiques : vendre du matériel relativement peu cher tout en supportant les coûts des services associés n’est pas nécessairement une activité très rentable. L’utilisation intensive de modèles d’IA générative ajoute par ailleurs des coûts de calcul autrement plus importants que ceux d’un assistant vocal classique.
L’enjeu dépasse toutefois largement celui d’une nouvelle enceinte connectée. OpenAI cherche à faire sortir ChatGPT des écrans pour en faire un assistant présent en permanence dans l’environnement de son utilisateur. Et l’implication de Jony Ive rend évidemment le projet particulièrement attendu. L’ancien patron du design d’Apple a notamment façonné l’iMac, l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch avant de quitter Cupertino et de créer LoveFrom.
Le lancement de ce premier appareil serait désormais envisagé dans le courant de l’année 2027. De nombreux éléments peuvent donc encore évoluer d’ici sa commercialisation, notamment son design définitif et son prix.
Une sorte de donut métallique à 400 dollars permettant de discuter avec ChatGPT peut sembler étrange présenté ainsi. Pourtant, la véritable question sera moins celle de sa forme que de ce qu’OpenAI et Jony Ive auront imaginé pour rendre cet appareil réellement indispensable.
ChatGPT est déjà disponible sur un smartphone, un Mac et une multitude d’autres appareils. Pour convaincre les utilisateurs d’ajouter un nouveau produit à leur quotidien, OpenAI devra donc proposer bien davantage qu’une simple enceinte équipée d’une IA. Ces mystérieuses pièces mobiles pourraient justement constituer l’un des premiers indices de cette différence.
UN DONUT BOOSTÉ À CHATGPT
Depuis plusieurs mois, OpenAI ne cache plus trop ses ambitions dans le hardware. Le projet développé avec LoveFrom, le studio de design fondé par Jony Ive, est régulièrement décrit comme une sorte d’enceinte intelligente pensée autour de l’intelligence artificielle.
Bloomberg apporte aujourd’hui quelques précisions sur son apparence. L’appareil adopterait l'apparence d'un tore, une forme circulaire évoquant
L’idée serait ainsi de pouvoir le poser sur une table de chevet le soir, puis de déplacer l’appareil dans la cuisine ou le salon selon les besoins. Le produit serait fabriqué à partir d’un métal de haute qualité, avec une finition particulièrement soignée. Un choix qui rappelle forcément l’approche adoptée pendant des années par Jony Ive chez Apple.
DES PIÈCES MOBILES ENCORE BIEN MYSTÉRIEUSES
Plus surprenant, l’appareil comporterait également des éléments mécaniques mobiles (on sait que Jony Ive adore les horloges de son père). Bloomberg ne précise toutefois ni leur fonction ni leur emplacement. Difficile donc de savoir s’il s’agit d’un mécanisme permettant d’orienter des microphones, des haut-parleurs, des capteurs ou d’une tout autre interaction imaginée par les équipes de Jony Ive.
Cette particularité laisse surtout penser qu’OpenAI ne souhaite pas simplement commercialiser une enceinte connectée dans laquelle aurait été installé ChatGPT. Le défi sera précisément de proposer une interaction suffisamment différente du smartphone ou d’une enceinte Alexa pour justifier l’existence d’un nouvel appareil dans la maison.
ENTRE 300 ET 400 DOLLARS
Cette ambition se retrouverait également dans le prix. OpenAI envisagerait actuellement une commercialisation comprise entre 300 et 400 dollars. Le tarif semble particulièrement élevé pour une enceinte intelligente et un premier produit. À titre de comparaison, les différentes enceintes connectées d’Amazon s’étendent approximativement de 40 à 240 dollars selon les modèles. OpenAI semble donc viser davantage un objet technologique premium qu’un produit grand public destiné à concurrencer directement les Echo ou autres enceintes connectées traditionnelles.
Cette stratégie n’est pas sans risque. Le marché des enceintes intelligentes a déjà montré ses limites économiques : vendre du matériel relativement peu cher tout en supportant les coûts des services associés n’est pas nécessairement une activité très rentable. L’utilisation intensive de modèles d’IA générative ajoute par ailleurs des coûts de calcul autrement plus importants que ceux d’un assistant vocal classique.
LE PREMIER VÉRITABLE PRODUIT « JONY IVE × OPENAI »
L’enjeu dépasse toutefois largement celui d’une nouvelle enceinte connectée. OpenAI cherche à faire sortir ChatGPT des écrans pour en faire un assistant présent en permanence dans l’environnement de son utilisateur. Et l’implication de Jony Ive rend évidemment le projet particulièrement attendu. L’ancien patron du design d’Apple a notamment façonné l’iMac, l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch avant de quitter Cupertino et de créer LoveFrom.
Le lancement de ce premier appareil serait désormais envisagé dans le courant de l’année 2027. De nombreux éléments peuvent donc encore évoluer d’ici sa commercialisation, notamment son design définitif et son prix.
Qu’en penser ?
Une sorte de donut métallique à 400 dollars permettant de discuter avec ChatGPT peut sembler étrange présenté ainsi. Pourtant, la véritable question sera moins celle de sa forme que de ce qu’OpenAI et Jony Ive auront imaginé pour rendre cet appareil réellement indispensable.
ChatGPT est déjà disponible sur un smartphone, un Mac et une multitude d’autres appareils. Pour convaincre les utilisateurs d’ajouter un nouveau produit à leur quotidien, OpenAI devra donc proposer bien davantage qu’une simple enceinte équipée d’une IA. Ces mystérieuses pièces mobiles pourraient justement constituer l’un des premiers indices de cette différence.