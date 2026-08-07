Le mystérieux appareil ChatGPT se dévoile : c’est un donut à 400 dollars !

UN DONUT BOOSTÉ À CHATGPT

l'Apple Park

DES PIÈCES MOBILES ENCORE BIEN MYSTÉRIEUSES

ENTRE 300 ET 400 DOLLARS

LE PREMIER VÉRITABLE PRODUIT « JONY IVE × OPENAI »

Qu’en penser ?



Une sorte de donut métallique à 400 dollars permettant de discuter avec ChatGPT peut sembler étrange présenté ainsi. Pourtant, la véritable question sera moins celle de sa forme que de ce qu’OpenAI et Jony Ive auront imaginé pour rendre cet appareil réellement indispensable.



ChatGPT est déjà disponible sur un smartphone, un Mac et une multitude d’autres appareils. Pour convaincre les utilisateurs d’ajouter un nouveau produit à leur quotidien, OpenAI devra donc proposer bien davantage qu’une simple enceinte équipée d’une IA. Ces mystérieuses pièces mobiles pourraient justement constituer l’un des premiers indices de cette différence.

Depuis plusieurs mois, OpenAI ne cache plus trop ses ambitions dans le hardware. Le projet développé avec LoveFrom, le studio de design fondé par Jony Ive, est régulièrement décrit commeapporte aujourd’hui. L’appareil adopterait l'apparence d'un tore, une, suffisamment compact (de l'ordre d'un palet de hockey) pour être facilement transporté d’une pièce à l’autre.L’idée serait ainsi de pouvoir le poser sur une table de chevet le soir, puis de déplacer l’appareil dans la cuisine ou le salon selon les besoins. Le produit serait fabriqué à partir. Un choix qui rappelle forcément l’approche adoptée pendant des années par Jony Ive chez Apple.Plus surprenant, l’appareil comporterait également des(on sait que Jony Ive adore les horloges de son père). Bloomberg ne précise toutefois ni leur fonction ni leur emplacement. Difficile donc de savoir s’il s’agit d’un mécanisme permettant d’orienter des microphones, des haut-parleurs, des capteurs ou d’une tout autre interaction imaginée par les équipes de Jony Ive.Cette particularité laisse surtout penser qu’OpenAI ne souhaitedans laquelle aurait été installé ChatGPT. Le défi sera précisément de proposer une interaction suffisamment différente du smartphone ou d’une enceinte Alexa pour justifier l’existence d’un nouvel appareil dans la maison.Cette ambition se retrouverait également dans le prix.. Le tarif semble particulièrement élevé pour une enceinte intelligente et un premier produit. À titre de comparaison,OpenAI semble donc viser davantage un objet technologique premium qu’un produit grand public destiné à concurrencer directement les Echo ou autres enceintes connectées traditionnelles.Le marché des enceintes intelligentes a déjà montré ses limites économiques : vendre du matériel relativement peu cher tout en supportant les coûts des services associés n’est pas nécessairement une activité très rentable. L’utilisation intensive de modèles d’IA générative ajoute par ailleurs des coûts de calcul autrement plus importants que ceux d’un assistant vocal classique.L’enjeu dépasse toutefois largement celui d’une nouvelle enceinte connectée.Et l’implication de Jony Ive rend évidemment le projet particulièrement attendu. L’ancien patron du design d’Apple a notamment façonné l’iMac, l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou encore l’Apple Watch avant de quitter Cupertino et de créer LoveFrom.De nombreux éléments peuvent donc encore évoluer d’ici sa commercialisation, notamment son design définitif et son prix.