HomePad, HomePod mini 2, Apple TV… quelles nouveautés domotiques en approche ?

LE HOMEPAD, PIÈCE MAÎTRESSE DE LA NOUVELLE GAMME

HOMEPOD MINI 2 : ENFIN UN SUCCESSEUR

UNE NOUVELLE APPLE TV ET UNE NOUVELLE SIRI REMOTE

APPLE PRÉPARE AUSSI SA PROPRE CAMÉRA

ET MÊME UN ROBOT DOMESTIQUE ?

QU’EN PENSER ?



Après plusieurs années durant lesquelles son offre pour la maison s’est essentiellement limitée à l’Apple TV et aux HomePod, Apple semble enfin prête à passer à la vitesse supérieure dans la domotique. Le HomePad devrait logiquement constituer la pièce centrale de cette stratégie accompagné à terme d’enceintes, d’un Apple TV renouvelé et potentiellement de caméras et autres accessoires conçus directement par Apple. Tous ne devraient toutefois pas nécessairement arriver en septembre : les références découvertes dans macOS confirment leur développement, mais pas leur calendrier de commercialisation. La rentrée pourrait néanmoins marquer le véritable point de départ du nouvel écosystème Home d’Apple.

C’est probablement le produit le plus important de cette nouvelle stratégie.. Deux variantes apparaissent dans macOS 26.7 sous les références J490 et J491. La première correspondrait à un modèle installé sur une base, tandis que la seconde serait destinée à être directement fixée au mur.Le HomePad — son nom commercial reste à confirmer — devrait notamment permettre de. Comme évoqué précédemment, son interface devrait largement reposer sur les widgets, avec une intégration importante du nouveau Siri et d’Apple Intelligence.Après presque six années de bons et loyaux services,. macOS 26.7 contient une référence au produit B525, alors que le HomePod mini actuel porte le nom de code B520. Difficile de ne pas y voir son successeur.Apple pourrait ainsi profiter du lancement de sa nouvelle gamme Home pour. La fuite mentionne par ailleurs quatre coloris pour un accessoire domestique non identifié :. Ils pourraient concerner le HomePod mini 2, le HomePad ou un autre produit.. Les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois une nouvelle génération et macOS 26.7 contient désormais une référence à ATVRemote1,5.Cette dernière semble correspondre à une, probablement destinée à accompagner la prochaine Apple TV 4K. Le boîtier pourrait surtout prendre davantage d’importance dans le nouvel écosystème Home d’Apple, où télévision, enceintes, automatisations et intelligence artificielle seraient plus étroitement liés.Une référence J229 apparaît parmi les accessoires domestiques géré par macOS 26.7. Ce mystérieux appareil avait déjà été repéré dans le code d’iOS et serait équipé deIl pourrait donc s’agir de laconçue directement par Apple, même si son identité n’est pas encore confirmée. Apple travaillerait également sur une sonnette vidéo connectée, mais rien ne permet pour le moment d’affirmer qu’elle fait partie des appareils repérés dans cette nouvelle fuite.À plus long terme, les ambitions d’Apple iraient encore plus loin. macOS 26.7 contient une référence à, associée au nom de code J595, qui correspondrait au fameux robot domestique de table sur lequel Apple travaille depuis plusieurs années. Ce produit serait cependant beaucoup moins susceptible d’arriver immédiatement que le HomePad, le HomePod mini 2 ou le nouvel Apple TV.Enfin, le termeapparaît également dans le système., la plateforme logicielle appelée à servir de socle à cette nouvelle génération d’appareils domestiques.