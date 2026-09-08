La Withings BodyScan 2 va désormais surveiller votre "résilience glycémique"
Par Laurence - Publié le
Withings continue d’enrichir sa BodyScan 2 avec un nouvel indicateur consacré à la santé métabolique. Baptisé
Withings Bodyscan 2
Après le poids, la composition corporelle, l’âge cardiaque ou encore différents indicateurs cardiovasculaires, Withings s’intéresse désormais de plus près au métabolisme avec sa BodyScan 2. À partir du 16 septembre, les utilisateurs de la station de santé pourront accéder à un nouveau score baptisé
Derrière ce nom se cache une fonction destinée à suivre dans le temps certains signaux susceptibles d’être associés à la santé métabolique. L’idée part d’un constat assez simple : alimentation, activité physique, sommeil ou encore quantité de graisse viscérale peuvent influencer la manière dont l’organisme régule le glucose.
Withings s’intéresse notamment à la résistance à l’insuline, un phénomène qui peut s’installer progressivement et sans symptôme évident. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, la nouvelle fonction ne mesure ni le taux de glucose dans le sang, ni directement la résistance à l’insuline.
Le score repose en réalité sur la combinaison de deux indicateurs déjà accessibles à la BodyScan 2 : le niveau de graisse viscérale et la conductance électrodermale de la peau, ou ESC. Cette dernière mesure la capacité de la peau à conduire un faible courant électrique et permet notamment d'obtenir des informations liées au fonctionnement des petites fibres nerveuses périphériques.
Withings combine ces données et surtout leur évolution dans le temps afin de fournir un indicateur plus facilement compréhensible. Il s’agit donc davantage d'un score de bien-être et de suivi que d’une donnée médicale comparable à une glycémie mesurée par une analyse sanguine ou par un capteur de glucose. La nuance est importante, et Withings précise d'ailleurs que Résilience Glycémique n’est pas un outil de diagnostic.
L'intérêt du dispositif réside surtout dans son intégration avec les autres données collectées dans l'écosystème Withings. Selon l’évolution du score, l’application pourra inciter l’utilisateur à modifier certaines habitudes : alimentation plus équilibrée, activité physique régulière, amélioration du sommeil ou surveillance plus attentive de certains paramètres cardiovasculaires.
L’objectif est donc de rendre plus visibles les conséquences de petits changements effectués au quotidien plutôt que de simplement accumuler de nouveaux graphiques dans l’application.
Withings rappelle à ce titre les résultats de deux grandes études de prévention menées aux États-Unis et en Finlande. Chez des personnes présentant un prédiabète, des programmes structurés combinant notamment perte de poids modérée et activité physique ont réduit d’environ 58 % le risque d’évolution vers un diabète de type 2. Attention là encore à l’interprétation : ce chiffre concerne ces programmes de prévention et non l’utilisation de la BodyScan 2 ou de son nouveau score.
Avec cette nouveauté, Withings continue surtout à éloigner sa balance haut de gamme de la simple mesure du poids. Vendue 499,95 euros, la BodyScan 2 analyse la composition corporelle en six zones et utilise 13 fréquences. Elle mesure notamment la graisse viscérale et propose différents indicateurs cardiovasculaires et métaboliques. Elle dispose également d'un écran couleur directement intégré à sa poignée.
Withings met par ailleurs en avant le marquage CE obtenu pour la détection de la fibrillation auriculaire. La frontière entre appareil connecté grand public et dispositif de suivi de santé devient donc de plus en plus ténue, même si toutes les fonctions proposées par la BodyScan 2 n’ont évidemment pas le même statut médical.
Withings Bodyscan 2
Avec Résilience Glycémique, Withings cherche surtout à donner davantage de sens aux nombreuses données collectées par la BodyScan 2. En combinant graisse viscérale et conductance électrodermale, la balance propose un indicateur supplémentaire pour suivre l’évolution de sa santé métabolique et, éventuellement, adapter certaines habitudes de vie. Attention toutefois au terme
Résilience Glycémique, ce score combine notamment la conductance électrodermale de la peau et le niveau de graisse viscérale. Attention toutefois : il ne mesure pas directement la glycémie et n’a pas vocation à diagnostiquer un diabète.
Withings Bodyscan 2
UN NOUVEAU SCORE POUR LA SANTÉ MÉTABOLIQUE
Après le poids, la composition corporelle, l’âge cardiaque ou encore différents indicateurs cardiovasculaires, Withings s’intéresse désormais de plus près au métabolisme avec sa BodyScan 2. À partir du 16 septembre, les utilisateurs de la station de santé pourront accéder à un nouveau score baptisé
Résilience Glycémique, à condition toutefois d’être abonnés à Withings+.
Derrière ce nom se cache une fonction destinée à suivre dans le temps certains signaux susceptibles d’être associés à la santé métabolique. L’idée part d’un constat assez simple : alimentation, activité physique, sommeil ou encore quantité de graisse viscérale peuvent influencer la manière dont l’organisme régule le glucose.
Withings s’intéresse notamment à la résistance à l’insuline, un phénomène qui peut s’installer progressivement et sans symptôme évident. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, la nouvelle fonction ne mesure ni le taux de glucose dans le sang, ni directement la résistance à l’insuline.
DEUX MESURES, MAIS PAS DE PRISE DE SANG
Le score repose en réalité sur la combinaison de deux indicateurs déjà accessibles à la BodyScan 2 : le niveau de graisse viscérale et la conductance électrodermale de la peau, ou ESC. Cette dernière mesure la capacité de la peau à conduire un faible courant électrique et permet notamment d'obtenir des informations liées au fonctionnement des petites fibres nerveuses périphériques.
Withings combine ces données et surtout leur évolution dans le temps afin de fournir un indicateur plus facilement compréhensible. Il s’agit donc davantage d'un score de bien-être et de suivi que d’une donnée médicale comparable à une glycémie mesurée par une analyse sanguine ou par un capteur de glucose. La nuance est importante, et Withings précise d'ailleurs que Résilience Glycémique n’est pas un outil de diagnostic.
DES CONSEILS EN FONCTION DE SON ÉVOLUTION
L'intérêt du dispositif réside surtout dans son intégration avec les autres données collectées dans l'écosystème Withings. Selon l’évolution du score, l’application pourra inciter l’utilisateur à modifier certaines habitudes : alimentation plus équilibrée, activité physique régulière, amélioration du sommeil ou surveillance plus attentive de certains paramètres cardiovasculaires.
L’objectif est donc de rendre plus visibles les conséquences de petits changements effectués au quotidien plutôt que de simplement accumuler de nouveaux graphiques dans l’application.
Withings rappelle à ce titre les résultats de deux grandes études de prévention menées aux États-Unis et en Finlande. Chez des personnes présentant un prédiabète, des programmes structurés combinant notamment perte de poids modérée et activité physique ont réduit d’environ 58 % le risque d’évolution vers un diabète de type 2. Attention là encore à l’interprétation : ce chiffre concerne ces programmes de prévention et non l’utilisation de la BodyScan 2 ou de son nouveau score.
LA BODYSCAN 2 DEVIENT UNE VÉRITABLE STATION DE SANTÉ
Avec cette nouveauté, Withings continue surtout à éloigner sa balance haut de gamme de la simple mesure du poids. Vendue 499,95 euros, la BodyScan 2 analyse la composition corporelle en six zones et utilise 13 fréquences. Elle mesure notamment la graisse viscérale et propose différents indicateurs cardiovasculaires et métaboliques. Elle dispose également d'un écran couleur directement intégré à sa poignée.
Withings met par ailleurs en avant le marquage CE obtenu pour la détection de la fibrillation auriculaire. La frontière entre appareil connecté grand public et dispositif de suivi de santé devient donc de plus en plus ténue, même si toutes les fonctions proposées par la BodyScan 2 n’ont évidemment pas le même statut médical.
Withings Bodyscan 2
QU’EN PENSER ?
Avec Résilience Glycémique, Withings cherche surtout à donner davantage de sens aux nombreuses données collectées par la BodyScan 2. En combinant graisse viscérale et conductance électrodermale, la balance propose un indicateur supplémentaire pour suivre l’évolution de sa santé métabolique et, éventuellement, adapter certaines habitudes de vie. Attention toutefois au terme
glycémique: la BodyScan 2 ne mesure pas directement le taux de glucose dans le sang et ce nouveau score n’a aucune vocation diagnostique. Il s’agit avant tout d’un outil de suivi et de prévention, réservé aux abonnés Withings+.