La Withings BodyScan 2 va désormais surveiller votre "résilience glycémique"

QU’EN PENSER ?



Avec Résilience Glycémique, Withings cherche surtout à donner davantage de sens aux nombreuses données collectées par la BodyScan 2. En combinant graisse viscérale et conductance électrodermale, la balance propose un indicateur supplémentaire pour suivre l’évolution de sa santé métabolique et, éventuellement, adapter certaines habitudes de vie. Attention toutefois au terme glycémique : la BodyScan 2 ne mesure pas directement le taux de glucose dans le sang et ce nouveau score n’a aucune vocation diagnostique. Il s’agit avant tout d’un outil de suivi et de prévention, réservé aux abonnés Withings+.