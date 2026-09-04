Withings BeamO va pouvoir surveiller le cœur et les poumons à domicile

QU’EN PENSER ?



C'est probablement l'une des fonctions les plus intéressantes ajoutées à BeamO depuis son lancement. Utiliser l'IA pour analyser immédiatement ce que capte son stéthoscope numérique donne beaucoup plus de sens à cet appareil familial. Il faudra toutefois éviter de transformer ces résultats en autodiagnostic. Withings insiste justement sur ce point : StethO Sense doit apporter des informations supplémentaires et permettre de suivre une évolution, mais l'interprétation médicale reste évidemment du ressort d'un professionnel de santé.