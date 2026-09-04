Withings BeamO va pouvoir surveiller le cœur et les poumons à domicile
Par Laurence - Publié le
Withings profite de l’IFA 2026 pour enrichir les fonctions de son BeamO. À partir du 1er octobre, le nouvel outil StethO Sense permettra d’utiliser l’IA pour analyser en quelques secondes les bruits cardiaques et pulmonaires enregistrés avec le stéthoscope numérique. Une fonction pensée notamment pour aider les parents à mieux suivre certains symptômes de leurs enfants avant une éventuelle consultation.
Avec BeamO, Withings avait déjà réuni plusieurs appareils médicaux dans un petit boîtier : thermomètre, oxymètre de pouls, ECG et stéthoscope numérique. Le nouveau service
Depuis l'application Withings, il suffira de sélectionner un enregistrement du cœur ou des poumons. BeamO guide auparavant l'utilisateur pour placer correctement l'appareil, avec quatre positions possibles pour le cœur et jusqu'à huit pour les poumons. Les résultats sont ensuite disponibles en quelques secondes.
Pour le cœur, Withings s'appuie sur sa technologie
Pour les poumons,
Withings prend d'ailleurs soin de préciser que StethO Sense ne remplace évidemment pas une consultation médicale. Les résultats doivent plutôt permettre de suivre une évolution et, si nécessaire, d'apporter davantage d'informations au professionnel de santé.
Le service complète ainsi Cardio Check-Up, déjà intégré à Withings+. Ce dernier permet de faire interpréter un ECG par un cardiologue sous 24 heures, jusqu'à quatre fois par an. Avec StethO Sense, les analyses par IA des bruits cardiaques et pulmonaires seront en revanche illimitées.
Withings proposera également cette technologie aux professionnels avec BeamO Pro, notamment pour une utilisation en maison de retraite ou dans différents établissements de soins.
StethO Sense sera disponible à partir du 1er octobre 2026, exclusivement avec l'abonnement Withings+, facturé 9,95 euros par mois ou 99,50 euros par an. Le BeamO est proposé à 249,95 euros (actuellement en promotion). Les nouveaux acheteurs bénéficieront d'un mois de Withings+ offert, tout comme les propriétaires actuels ayant acheté leur appareil avant le lancement de StethO Sense.
C'est probablement l'une des fonctions les plus intéressantes ajoutées à BeamO depuis son lancement. Utiliser l'IA pour analyser immédiatement ce que capte son stéthoscope numérique donne beaucoup plus de sens à cet appareil familial. Il faudra toutefois éviter de transformer ces résultats en autodiagnostic. Withings insiste justement sur ce point : StethO Sense doit apporter des informations supplémentaires et permettre de suivre une évolution, mais l'interprétation médicale reste évidemment du ressort d'un professionnel de santé.
L’IA ÉCOUTE LE CŒUR ET LES POUMONS
Avec BeamO, Withings avait déjà réuni plusieurs appareils médicaux dans un petit boîtier : thermomètre, oxymètre de pouls, ECG et stéthoscope numérique. Le nouveau service
StethO Senseva désormais exploiter les enregistrements réalisés avec ce dernier pour les analyser automatiquement grâce à l'intelligence artificielle.
Depuis l'application Withings, il suffira de sélectionner un enregistrement du cœur ou des poumons. BeamO guide auparavant l'utilisateur pour placer correctement l'appareil, avec quatre positions possibles pour le cœur et jusqu'à huit pour les poumons. Les résultats sont ensuite disponibles en quelques secondes.
REPÉRER UN SOUFFLE CARDIAQUE OU UNE RESPIRATION SIFFLANTE
Pour le cœur, Withings s'appuie sur sa technologie
eMurmur Heart AI. Celle-ci peut distinguer l'absence de souffle, un souffle considéré comme bénin ou un souffle anormal, tout en indiquant la fréquence cardiaque et un niveau de confiance. Selon Withings, eMurmur a atteint une sensibilité et une spécificité d'environ 90 % pour détecter les souffles pathologiques lors de plusieurs études cliniques. La technologie dispose du marquage CE comme dispositif médical de classe IIa.
Pour les poumons,
StethoMerecherche notamment les sifflements, ronchi et différents types de crépitements. Le système mesure également la fréquence respiratoire et adapte son protocole selon l'âge : six positions d'auscultation pour les enfants de moins de 12 ans et huit au-delà. L'idée est notamment de permettre aux parents de suivre l'évolution d'une toux ou de certains bruits respiratoires et de disposer d'informations supplémentaires à transmettre à leur médecin. Notamment de détecter certains symptômes et de diagnostiquer (par un médecin) des pathologies comme l'asthme, plus simplement des rhumes ou une grippe.
UN COMPLÉMENT, PAS UN REMPLAÇANT DU MÉDECIN
Withings prend d'ailleurs soin de préciser que StethO Sense ne remplace évidemment pas une consultation médicale. Les résultats doivent plutôt permettre de suivre une évolution et, si nécessaire, d'apporter davantage d'informations au professionnel de santé.
Le service complète ainsi Cardio Check-Up, déjà intégré à Withings+. Ce dernier permet de faire interpréter un ECG par un cardiologue sous 24 heures, jusqu'à quatre fois par an. Avec StethO Sense, les analyses par IA des bruits cardiaques et pulmonaires seront en revanche illimitées.
Withings proposera également cette technologie aux professionnels avec BeamO Pro, notamment pour une utilisation en maison de retraite ou dans différents établissements de soins.
DISPONIBLE LE 1ER OCTOBRE
StethO Sense sera disponible à partir du 1er octobre 2026, exclusivement avec l'abonnement Withings+, facturé 9,95 euros par mois ou 99,50 euros par an. Le BeamO est proposé à 249,95 euros (actuellement en promotion). Les nouveaux acheteurs bénéficieront d'un mois de Withings+ offert, tout comme les propriétaires actuels ayant acheté leur appareil avant le lancement de StethO Sense.
QU’EN PENSER ?
C'est probablement l'une des fonctions les plus intéressantes ajoutées à BeamO depuis son lancement. Utiliser l'IA pour analyser immédiatement ce que capte son stéthoscope numérique donne beaucoup plus de sens à cet appareil familial. Il faudra toutefois éviter de transformer ces résultats en autodiagnostic. Withings insiste justement sur ce point : StethO Sense doit apporter des informations supplémentaires et permettre de suivre une évolution, mais l'interprétation médicale reste évidemment du ressort d'un professionnel de santé.