HomePod mini : voici à quoi pourrait ressembler le nouveau Siri IA
Par Laurence - Publié le
Apple n’a toujours pas annoncé l’arrivée de son nouveau Siri sur le HomePod. Pourtant, le code de HomePod 27 contiendrait déjà les éléments nécessaires à son fonctionnement. Une fuite donne même un premier aperçu de la nouvelle animation lumineuse qui pourrait accompagner Siri IA sur les futures enceintes de la marque.
Depuis sa présentation en juin, Siri AI reste étrangement absent de deux plateformes : tvOS et le logiciel du HomePod. Apple s’est concentrée sur l’iPhone, l’iPad et le Mac, sans préciser si son assistant remanié finirait par trouver sa place dans le salon.
Pourtant, plusieurs rumeurs indiquent depuis quelques mois qu'elle prépare justement son arrivée, probablement en parallèle de nouveaux appareils. Une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini de nouvelle génération sont notamment attendus prochainement, avec un matériel suffisamment puissant pour prendre en charge les nouvelles fonctions de Siri.
Une nouvelle fuite vient aujourd’hui renforcer cette hypothèse. Le leaker pdfu affirme avoir découvert dans HomePod 27 le code nécessaire au fonctionnement de Siri IA. Ces éléments seraient déjà présents dans le système, mais resteraient pour le moment désactivés pour les utilisateurs.
En outre, pdfu est parvenu à montrer ce que pourrait donner Siri IA sur un HomePod mini. L’assistant conserverait évidemment l’un des principaux moyens d’expression de l’enceinte : les LED situées sur sa partie supérieure.
L’animation devrait toutefois été revue pour accompagner cette nouvelle génération de Siri. Apple semble vouloir transposer sur le HomePod la nouvelle identité visuelle de son assistant, tout en l’adaptant à un appareil dépourvu d’écran.
Le principe n’est pas sans rappeler les évolutions apportées à Siri sur les autres appareils Apple : plutôt que de simplement modifier les réponses de l’assistant, Cupertino cherche également à rendre immédiatement identifiable cette nouvelle génération par son interface et ses animations.
Beaucoup de questions restent en suspend : cette nouvelle version de Siri fonctionnera-t-elle sur les HomePod déjà commercialisés ? La présence du code dans HomePod 27 ne signifie pas nécessairement que les appareils actuels pourront en profiter. Pour pdfu, il n’est pas encore possible d’affirmer que Siri IA sera exclusivement réservé à de nouveaux modèles, même si plusieurs indices vont dans ce sens.
La Pomme n’a notamment jamais annoncé la nouvelle version de Siri pour ses HomePod lors de sa présentation en juin. Mais les nouvelles fonctions de Siri nécessitent par ailleurs des capacités de calcul nettement supérieures, notamment pour certaines opérations effectuées localement. Un nouveau HomePod mini doté d’une puce plus récente permettrait à Apple de lever cette limitation.
Cette fuite intervient alors qu’Apple semble préparer une offensive plus large dans la maison connectée. Au-delà du prochain HomePod mini et d’une nouvelle Apple TV 4K, la firme travaille également sur son futur hub domestique doté d’un écran, connu jusqu’ici sous les références J490 et J491.
Siri devrait logiquement occuper une place centrale dans cette nouvelle gamme. Une version beaucoup plus contextuelle et conversationnelle de l’assistant prend en effet tout son sens sur des appareils utilisés par toute la famille et accessibles principalement à la voix.
La présence des éléments de Siri IA dans HomePod 27 constitue surtout un nouvel indice sur les projets d’Apple pour la maison. Reste désormais à savoir où Cupertino placera la limite matérielle. Si les HomePod actuels restent sur le bord de la route, le nouveau Siri pourrait d’ailleurs devenir l’un des principaux arguments pour renouveler son enceinte.
Siri IA se cache déjà dans HomePod 27
Depuis sa présentation en juin, Siri AI reste étrangement absent de deux plateformes : tvOS et le logiciel du HomePod. Apple s’est concentrée sur l’iPhone, l’iPad et le Mac, sans préciser si son assistant remanié finirait par trouver sa place dans le salon.
Pourtant, plusieurs rumeurs indiquent depuis quelques mois qu'elle prépare justement son arrivée, probablement en parallèle de nouveaux appareils. Une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini de nouvelle génération sont notamment attendus prochainement, avec un matériel suffisamment puissant pour prendre en charge les nouvelles fonctions de Siri.
Une nouvelle fuite vient aujourd’hui renforcer cette hypothèse. Le leaker pdfu affirme avoir découvert dans HomePod 27 le code nécessaire au fonctionnement de Siri IA. Ces éléments seraient déjà présents dans le système, mais resteraient pour le moment désactivés pour les utilisateurs.
Une nouvelle animation lumineuse pour Siri
En outre, pdfu est parvenu à montrer ce que pourrait donner Siri IA sur un HomePod mini. L’assistant conserverait évidemment l’un des principaux moyens d’expression de l’enceinte : les LED situées sur sa partie supérieure.
L’animation devrait toutefois été revue pour accompagner cette nouvelle génération de Siri. Apple semble vouloir transposer sur le HomePod la nouvelle identité visuelle de son assistant, tout en l’adaptant à un appareil dépourvu d’écran.
Le principe n’est pas sans rappeler les évolutions apportées à Siri sur les autres appareils Apple : plutôt que de simplement modifier les réponses de l’assistant, Cupertino cherche également à rendre immédiatement identifiable cette nouvelle génération par son interface et ses animations.
Un nouveau HomePod probablement indispensable
Beaucoup de questions restent en suspend : cette nouvelle version de Siri fonctionnera-t-elle sur les HomePod déjà commercialisés ? La présence du code dans HomePod 27 ne signifie pas nécessairement que les appareils actuels pourront en profiter. Pour pdfu, il n’est pas encore possible d’affirmer que Siri IA sera exclusivement réservé à de nouveaux modèles, même si plusieurs indices vont dans ce sens.
La Pomme n’a notamment jamais annoncé la nouvelle version de Siri pour ses HomePod lors de sa présentation en juin. Mais les nouvelles fonctions de Siri nécessitent par ailleurs des capacités de calcul nettement supérieures, notamment pour certaines opérations effectuées localement. Un nouveau HomePod mini doté d’une puce plus récente permettrait à Apple de lever cette limitation.
Vers une nouvelle génération d’appareils pour la maison
Cette fuite intervient alors qu’Apple semble préparer une offensive plus large dans la maison connectée. Au-delà du prochain HomePod mini et d’une nouvelle Apple TV 4K, la firme travaille également sur son futur hub domestique doté d’un écran, connu jusqu’ici sous les références J490 et J491.
Siri devrait logiquement occuper une place centrale dans cette nouvelle gamme. Une version beaucoup plus contextuelle et conversationnelle de l’assistant prend en effet tout son sens sur des appareils utilisés par toute la famille et accessibles principalement à la voix.
Qu’en penser ?
La présence des éléments de Siri IA dans HomePod 27 constitue surtout un nouvel indice sur les projets d’Apple pour la maison. Reste désormais à savoir où Cupertino placera la limite matérielle. Si les HomePod actuels restent sur le bord de la route, le nouveau Siri pourrait d’ailleurs devenir l’un des principaux arguments pour renouveler son enceinte.