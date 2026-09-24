HomePod mini : voici à quoi pourrait ressembler le nouveau Siri IA

Siri IA se cache déjà dans HomePod 27

Une nouvelle animation lumineuse pour Siri

Un nouveau HomePod probablement indispensable

Vers une nouvelle génération d’appareils pour la maison

Qu’en penser ?



La présence des éléments de Siri IA dans HomePod 27 constitue surtout un nouvel indice sur les projets d’Apple pour la maison. Reste désormais à savoir où Cupertino placera la limite matérielle. Si les HomePod actuels restent sur le bord de la route, le nouveau Siri pourrait d’ailleurs devenir l’un des principaux arguments pour renouveler son enceinte.

Depuis sa présentation en juin,. Apple s’est concentrée sur l’iPhone, l’iPad et le Mac, sans préciser si son assistant remanié finirait par trouver sa place dans le salon.Pourtant, plusieurs rumeurs indiquent depuis quelques mois qu'. Une nouvelle Apple TV 4K et un HomePod mini de nouvelle génération sont notamment attendus prochainement, avec un matériel suffisamment puissant pour prendre en charge les nouvelles fonctions de Siri.Une nouvelle fuite vient aujourd’hui renforcer cette hypothèse. Le leakeraffirme. Ces éléments seraient déjà présents dans le système, mais resteraient pour le moment désactivés pour les utilisateurs.En outre,L’assistant conserverait évidemment l’un des principaux moyens d’expression de l’enceinte : les LED situées sur sa partie supérieure.L’animation devrait toutefois été revue pour accompagner cette nouvelle génération de Siri. Apple semble vouloirsur le HomePod la nouvelle identité visuelle de son assistant, tout en l’Le principe n’est pas sans rappeler lessur les autres appareils Apple : plutôt que de simplement modifier les réponses de l’assistant, Cupertino cherche également à rendre immédiatement identifiable cette nouvelle génération par son interface et ses animations.cette nouvelle version de Siri fonctionnera-t-elle sur les HomePod déjà commercialisés ? La présence du code dans HomePod 27 ne signifie pas nécessairement que les appareils actuels pourront en profiter. Pour pdfu, il n’est pas encore possible d’affirmer que Siri IA sera exclusivement réservé à de nouveaux modèles, même si plusieurs indices vont dans ce sens.La Pomme n’a notamment jamais annoncé la nouvelle version de Siri pour ses HomePod lors de sa présentation en juin. Mais les nouvelles fonctions de Siri nécessitent par ailleurs des capacités de calcul nettement supérieures, notamment pour certaines opérations effectuées localement. Un nouveau HomePod mini doté d’une puce plus récente permettrait à Apple de lever cette limitation.Cette fuite intervient alors qu’Apple semble préparer une offensive plus large dans la maison connectée. Au-delà du prochain HomePod mini et d’une nouvelle Apple TV 4K, la firme travaille également surSiri devrait logiquement occuper uneUne version beaucoup plus contextuelle et conversationnelle de l’assistant prend en effet tout son sens sur des appareils utilisés par toute la famille et accessibles principalement à la voix.