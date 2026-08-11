En Chine, Siri AI ne fonctionnera pas comme dans le reste du monde
Par Laurence - Publié le
Le nouveau Siri ne fonctionnera pas tout à fait de la même manière partout dans le monde. Alors qu’Apple s’appuiera sur les modèles Gemini de Google dans la plupart des pays compatibles, les utilisateurs chinois bénéficieront d’une version reposant sur Qwen, l’intelligence artificielle développée par Alibaba. Un choix dicté en grande partie par la réglementation locale, qui impose à Apple de travailler avec un acteur chinois pour proposer ses nouvelles fonctions d’IA.
Apple a commencé à préciser le fonctionnement de ses nouvelles fonctions Siri en Chine. Dans un guide publié en chinois et consacré au Mac, elle indique que certaines requêtes pourront être traitées à l’aide des modèles Qwen d’Alibaba.
Ce partenariat n’est pas vraiment une surprise. Comme pour Apple Intelligence, la firme ne peut pas simplement déployer en Chine le système utilisé dans le reste du monde et doit composer avec les exigences réglementaires du pays concernant les services d’intelligence artificielle.
Dans la plupart des autres marchés, les nouvelles capacités de Siri s’appuient sur Gemini de Google, avec des traitements effectués soit sur l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple, soit sur des serveurs Google dédiés à Apple et bénéficiant de protections spécifiques. En Chine, Gemini laisse donc sa place à Qwen.
Selon Reuters et son analyse des documents d'Apple, l’intégration de Qwen permettra notamment à Siri de fournir des réponses plus détaillées à certaines demandes.
Le système pourra également intervenir lorsqu’il s’agit d’analyser des photos ou des documents. Les Outils d'écriture pourront de leur côté faire appel aux modèles d’Alibaba pour générer du texte ou des images à partir d’une description.
La documentation publiée concerne pour l’instant le Mac, mais Qwen devrait également être utilisé pour ces fonctions sur l’iPhone, l’iPad et le Vision Pro en Chine. L’utilisation du service restera par ailleurs optionnelle : l’utilisateur devra choisir d’activer les fonctions concernées.
C’est probablement sur la question de la confidentialité que les différences avec le reste du monde seront les plus importantes. Avec Gemini, Apple a prévu une architecture spécifique afin que les requêtes des utilisateurs de Siri bénéficient de protections comparables à celles de Private Cloud Compute. L’objectif affiché est notamment d’empêcher Apple comme Google d’accéder au contenu des interactions.
Le fonctionnement chinois semble différent. Reuters indique notamment que les utilisateurs de Mac devront disposer d’un compte Qwen et être connectés à celui-ci pour utiliser les fonctions concernées. Cette différence ne permet toutefois pas, à elle seule, de déterminer précisément quelles données seront accessibles à Alibaba ou comment elles pourront être traitées. Il faudra attendre davantage de détails d’Apple sur les garanties appliquées spécifiquement en Chine.
Le choix de Qwen montre surtout à quel point Apple doit adapter sa stratégie IA aux réglementations locales. Cupertino peut s’appuyer sur Google dans une grande partie du monde, mais doit construire une solution différente pour accéder au gigantesque marché chinois.
Pour l’utilisateur, les fonctions proposées devraient rester relativement proches. Leur fonctionnement technique et surtout les garanties entourant les données pourraient en revanche être sensiblement différents. Sur ce dernier point, la documentation détaillée d’Apple sera particulièrement importante.
QWEN POUR REMPLACER GEMINI EN CHINE
Apple a commencé à préciser le fonctionnement de ses nouvelles fonctions Siri en Chine. Dans un guide publié en chinois et consacré au Mac, elle indique que certaines requêtes pourront être traitées à l’aide des modèles Qwen d’Alibaba.
Ce partenariat n’est pas vraiment une surprise. Comme pour Apple Intelligence, la firme ne peut pas simplement déployer en Chine le système utilisé dans le reste du monde et doit composer avec les exigences réglementaires du pays concernant les services d’intelligence artificielle.
Dans la plupart des autres marchés, les nouvelles capacités de Siri s’appuient sur Gemini de Google, avec des traitements effectués soit sur l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple, soit sur des serveurs Google dédiés à Apple et bénéficiant de protections spécifiques. En Chine, Gemini laisse donc sa place à Qwen.
SIRI, PHOTOS ET OUTILS D'ÉCRITURE
Selon Reuters et son analyse des documents d'Apple, l’intégration de Qwen permettra notamment à Siri de fournir des réponses plus détaillées à certaines demandes.
Le système pourra également intervenir lorsqu’il s’agit d’analyser des photos ou des documents. Les Outils d'écriture pourront de leur côté faire appel aux modèles d’Alibaba pour générer du texte ou des images à partir d’une description.
La documentation publiée concerne pour l’instant le Mac, mais Qwen devrait également être utilisé pour ces fonctions sur l’iPhone, l’iPad et le Vision Pro en Chine. L’utilisation du service restera par ailleurs optionnelle : l’utilisateur devra choisir d’activer les fonctions concernées.
UN COMPTE QWEN SERAIT NÉCESSAIRE
C’est probablement sur la question de la confidentialité que les différences avec le reste du monde seront les plus importantes. Avec Gemini, Apple a prévu une architecture spécifique afin que les requêtes des utilisateurs de Siri bénéficient de protections comparables à celles de Private Cloud Compute. L’objectif affiché est notamment d’empêcher Apple comme Google d’accéder au contenu des interactions.
Le fonctionnement chinois semble différent. Reuters indique notamment que les utilisateurs de Mac devront disposer d’un compte Qwen et être connectés à celui-ci pour utiliser les fonctions concernées. Cette différence ne permet toutefois pas, à elle seule, de déterminer précisément quelles données seront accessibles à Alibaba ou comment elles pourront être traitées. Il faudra attendre davantage de détails d’Apple sur les garanties appliquées spécifiquement en Chine.
Qu’en penser ?
Le choix de Qwen montre surtout à quel point Apple doit adapter sa stratégie IA aux réglementations locales. Cupertino peut s’appuyer sur Google dans une grande partie du monde, mais doit construire une solution différente pour accéder au gigantesque marché chinois.
Pour l’utilisateur, les fonctions proposées devraient rester relativement proches. Leur fonctionnement technique et surtout les garanties entourant les données pourraient en revanche être sensiblement différents. Sur ce dernier point, la documentation détaillée d’Apple sera particulièrement importante.