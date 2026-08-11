En Chine, Siri AI ne fonctionnera pas comme dans le reste du monde

QWEN POUR REMPLACER GEMINI EN CHINE

SIRI, PHOTOS ET OUTILS D'ÉCRITURE

UN COMPTE QWEN SERAIT NÉCESSAIRE

Qu’en penser ?



Le choix de Qwen montre surtout à quel point Apple doit adapter sa stratégie IA aux réglementations locales. Cupertino peut s’appuyer sur Google dans une grande partie du monde, mais doit construire une solution différente pour accéder au gigantesque marché chinois.



Pour l’utilisateur, les fonctions proposées devraient rester relativement proches. Leur fonctionnement technique et surtout les garanties entourant les données pourraient en revanche être sensiblement différents. Sur ce dernier point, la documentation détaillée d’Apple sera particulièrement importante.

Apple a commencé à préciser le. Dans un guide publié en chinois et consacré au Mac, elle indique que certaines requêtes pourront être traitées à l’aide des. Comme pour Apple Intelligence, la firme ne peut pas simplement déployer en Chine le système utilisé dans le reste du monde et doit composer avecDans la plupart des autres marchés, les nouvelles capacités de Siri s’appuient sur Gemini de Google, avec des traitements effectués soit sur l’infrastructure Private Cloud Compute d’Apple, soit sur des serveurs Google dédiés à Apple et bénéficiant de protections spécifiques.Selonet son analyse des documents d'Apple,Le système pourra également intervenir lorsqu’il s’agit d’analyser des photos ou des documents. Les Outils d'écriture pourront de leur côté faire appel aux modèles d’Alibaba pour générer du texte ou des images à partir d’une description., mais Qwen devrait également être utilisé pour ces fonctions sur l’iPhone, l’iPad et le Vision Pro en Chine. L’utilisation du service restera par ailleurs: l’utilisateur devra choisir d’activer les fonctions concernées.C’est probablement sur la question de la confidentialité que les différences avec le reste du monde seront les plus importantes. Avec Gemini, Apple a prévu uneafin que les requêtes des utilisateurs de Siri bénéficient de protections comparables à celles de Private Cloud Compute. L’objectif affiché est notamment d’empêcher Apple comme Google d’accéder au contenu des interactions.t. Reuters indique notamment que les utilisateurs de Mac devront disposer d’un compte Qwen et être connectés à celui-ci pour utiliser les fonctions concernées. Cette différence ne permet toutefois pas, à elle seule, de déterminer précisément. Il faudra attendre davantage de détails d’Apple sur les garanties appliquées spécifiquement en Chine.