Et si iOS 27 permettait de remplacer Siri AI par Claude ou ChatGPT
Par Laurence - Publié le
Apple aurait préparé Siri à une ouverture beaucoup plus importante aux IA concurrentes qu’une simple intégration de ChatGPT. Des frameworks privés découverts dans iOS 27 et macOS 27 Golden Gate montrent que Claude pourrait devenir une extension de Siri, tandis qu’un autre mécanisme permettrait même de remplacer le modèle d’Apple par celui d’un tiers.
Les découvertes proviennent du développeur pdfu, qui a exploré plusieurs frameworks privés des nouveaux systèmes d’Apple. Elles montrent notamment l’existence d’un mécanisme baptisé Model Delegation. Son fonctionnement ressemble à l’intégration de ChatGPT déjà proposée par Apple. Dans une démonstration, Claude apparaît ainsi dans le menu
Mais l’intégration va plus loin qu’une simple question envoyée à Claude. Dans un exemple, l’utilisateur demande à Siri de passer par Claude pour créer un rappel dans l’application Rappels. Claude interprète la demande en langage naturel, avant de transmettre l’action à Siri qui se charge de créer réellement le rappel. À l’inverse, lorsque la tâche dépasse les possibilités de Siri, le modèle externe peut prendre directement le relais. Claude reçoit ainsi une demande de création d’un fichier CSV et renvoie le document terminé.
Pour l’instant, cette possibilité reste expérimentale : dans la Release Candidate de macOS 27, le menu
Une seconde découverte est encore plus intéressante. Un protocole présent dans Model Manager Services permettrait à un autre modèle de remplacer le modèle serveur utilisé par Siri.
Le développeur a réussi à faire fonctionner Siri avec GPT-5.6. Le modèle d’OpenAI reçoit alors les instructions utilisées par le planificateur de Siri ainsi que la définition des différents outils auxquels il peut faire appel. Une découverte similaire avait déjà été documentée en août par pdfu sur macOS 27.
Concrètement, GPT peut déterminer quelles actions doivent être réalisées par le système, demander à Siri de les exécuter puis exploiter les informations obtenues pour construire sa réponse. L’interface et la voix restent celles de Siri, mais le « cerveau » qui raisonne derrière peut être celui d’une autre IA.
Difficile de ne pas rapprocher cette architecture des discussions entre Apple et la Commission européenne autour du Digital Markets Act. L’article 6(7) du DMA impose aux contrôleurs d’accès de permettre aux services tiers d’accéder aux fonctionnalités matérielles et logicielles du système dont bénéficient leurs propres services. La Commission a d’ailleurs explicitement indiqué que ce principe concernait également Siri et les services d’IA concurrents.
Le 11 septembre, Bruxelles rappelait encore qu’Apple devait permettre aux utilisateurs souhaitant une alternative à Siri AI d’accéder à des solutions concurrentes dans des conditions comparables. Il serait néanmoins prématuré d’affirmer que ces frameworks ont été développés uniquement pour répondre au DMA. Ils montrent surtout qu’Apple a techniquement prévu une architecture capable d’accueillir plusieurs fournisseurs d’IA.
Attention cependant à ne pas confondre possibilité technique et fonction annoncée. Claude n’est actuellement pas proposé comme extension officielle de Siri et Apple n’a pas ouvert Model Delegation aux développeurs.
Quant au remplacement complet du modèle d’Apple par GPT-5.6, il s’agit là encore d’une possibilité découverte dans des frameworks privés, et non d’une option proposée dans les réglages d’iOS 27 ou de macOS 27.
Apple pourrait donc ne jamais rendre ces mécanismes accessibles tels quels. Mais leur présence permet de mieux comprendre la manière dont la firme a conçu la nouvelle architecture de Siri.
Ces découvertes sont particulièrement intéressantes car elles dessinent un Siri qui pourrait finalement devenir davantage une interface qu’une IA unique. Apple conserverait la voix, l’accès sécurisé aux applications et l’exécution des actions, tout en laissant éventuellement Claude, ChatGPT ou d’autres modèles se charger du raisonnement.
Une telle architecture permettrait surtout à Apple de ne pas dépendre exclusivement des performances de ses propres modèles. Et pour l’utilisateur, choisir l’IA utilisée par Siri pourrait devenir aussi naturel que sélectionner aujourd’hui un moteur de recherche.
Alors jusqu’où Apple acceptera-t-elle réellement d’ouvrir cette architecture ? Le code montre que les fondations techniques sont là. Il ne dit pas encore quelles clés Apple décidera de donner à ses concurrents.
CLAUDE DIRECTEMENT DANS SIRI
Les découvertes proviennent du développeur pdfu, qui a exploré plusieurs frameworks privés des nouveaux systèmes d’Apple. Elles montrent notamment l’existence d’un mécanisme baptisé Model Delegation. Son fonctionnement ressemble à l’intégration de ChatGPT déjà proposée par Apple. Dans une démonstration, Claude apparaît ainsi dans le menu
Ask…de la nouvelle barre Search or Ask de macOS et peut être sélectionné comme modèle externe.
Mais l’intégration va plus loin qu’une simple question envoyée à Claude. Dans un exemple, l’utilisateur demande à Siri de passer par Claude pour créer un rappel dans l’application Rappels. Claude interprète la demande en langage naturel, avant de transmettre l’action à Siri qui se charge de créer réellement le rappel. À l’inverse, lorsque la tâche dépasse les possibilités de Siri, le modèle externe peut prendre directement le relais. Claude reçoit ainsi une demande de création d’un fichier CSV et renvoie le document terminé.
Pour l’instant, cette possibilité reste expérimentale : dans la Release Candidate de macOS 27, le menu
Ask…ne propose que ChatGPT et Apple n’a pas ouvert aux développeurs l’autorisation nécessaire pour utiliser Model Delegation.
ET SI L’IA D’APPLE ÉTAIT ENTIÈREMENT REMPLACÉE ?
Une seconde découverte est encore plus intéressante. Un protocole présent dans Model Manager Services permettrait à un autre modèle de remplacer le modèle serveur utilisé par Siri.
Le développeur a réussi à faire fonctionner Siri avec GPT-5.6. Le modèle d’OpenAI reçoit alors les instructions utilisées par le planificateur de Siri ainsi que la définition des différents outils auxquels il peut faire appel. Une découverte similaire avait déjà été documentée en août par pdfu sur macOS 27.
Concrètement, GPT peut déterminer quelles actions doivent être réalisées par le système, demander à Siri de les exécuter puis exploiter les informations obtenues pour construire sa réponse. L’interface et la voix restent celles de Siri, mais le « cerveau » qui raisonne derrière peut être celui d’une autre IA.
LE DMA EN ARRIÈRE-PLAN ?
Difficile de ne pas rapprocher cette architecture des discussions entre Apple et la Commission européenne autour du Digital Markets Act. L’article 6(7) du DMA impose aux contrôleurs d’accès de permettre aux services tiers d’accéder aux fonctionnalités matérielles et logicielles du système dont bénéficient leurs propres services. La Commission a d’ailleurs explicitement indiqué que ce principe concernait également Siri et les services d’IA concurrents.
Le 11 septembre, Bruxelles rappelait encore qu’Apple devait permettre aux utilisateurs souhaitant une alternative à Siri AI d’accéder à des solutions concurrentes dans des conditions comparables. Il serait néanmoins prématuré d’affirmer que ces frameworks ont été développés uniquement pour répondre au DMA. Ils montrent surtout qu’Apple a techniquement prévu une architecture capable d’accueillir plusieurs fournisseurs d’IA.
CLAUDE ET GPT-5.6 NE SONT PAS ENCORE DES OPTIONS DE SIRI
Attention cependant à ne pas confondre possibilité technique et fonction annoncée. Claude n’est actuellement pas proposé comme extension officielle de Siri et Apple n’a pas ouvert Model Delegation aux développeurs.
Quant au remplacement complet du modèle d’Apple par GPT-5.6, il s’agit là encore d’une possibilité découverte dans des frameworks privés, et non d’une option proposée dans les réglages d’iOS 27 ou de macOS 27.
Apple pourrait donc ne jamais rendre ces mécanismes accessibles tels quels. Mais leur présence permet de mieux comprendre la manière dont la firme a conçu la nouvelle architecture de Siri.
QU’EN PENSER ?
Ces découvertes sont particulièrement intéressantes car elles dessinent un Siri qui pourrait finalement devenir davantage une interface qu’une IA unique. Apple conserverait la voix, l’accès sécurisé aux applications et l’exécution des actions, tout en laissant éventuellement Claude, ChatGPT ou d’autres modèles se charger du raisonnement.
Une telle architecture permettrait surtout à Apple de ne pas dépendre exclusivement des performances de ses propres modèles. Et pour l’utilisateur, choisir l’IA utilisée par Siri pourrait devenir aussi naturel que sélectionner aujourd’hui un moteur de recherche.
Alors jusqu’où Apple acceptera-t-elle réellement d’ouvrir cette architecture ? Le code montre que les fondations techniques sont là. Il ne dit pas encore quelles clés Apple décidera de donner à ses concurrents.