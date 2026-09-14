Et si iOS 27 permettait de remplacer Siri AI par Claude ou ChatGPT

CLAUDE DIRECTEMENT DANS SIRI

Ask…

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ET SI L’IA D’APPLE ÉTAIT ENTIÈREMENT REMPLACÉE ?

LE DMA EN ARRIÈRE-PLAN ?

CLAUDE ET GPT-5.6 NE SONT PAS ENCORE DES OPTIONS DE SIRI

QU’EN PENSER ?



Ces découvertes sont particulièrement intéressantes car elles dessinent un Siri qui pourrait finalement devenir davantage une interface qu’une IA unique. Apple conserverait la voix, l’accès sécurisé aux applications et l’exécution des actions, tout en laissant éventuellement Claude, ChatGPT ou d’autres modèles se charger du raisonnement.



Une telle architecture permettrait surtout à Apple de ne pas dépendre exclusivement des performances de ses propres modèles. Et pour l’utilisateur, choisir l’IA utilisée par Siri pourrait devenir aussi naturel que sélectionner aujourd’hui un moteur de recherche.



Alors jusqu’où Apple acceptera-t-elle réellement d’ouvrir cette architecture ? Le code montre que les fondations techniques sont là. Il ne dit pas encore quelles clés Apple décidera de donner à ses concurrents.

Les découvertes proviennent du développeur, qui a exploré. Elles montrent notamment. Son fonctionnement ressemble à l’intégration de ChatGPT déjà proposée par Apple. Dans une démonstration, Claude apparaît ainsi dans le menude la nouvelle barrede macOS et peut être sélectionné comme modèle externe.Mais l’intégration va plus loin qu’une simple question envoyée à Claude. Dans un exemple, l’utilisateur. Claude interprète la demande en langage naturel, avant de transmettre l’action à Siri qui se charge de créer réellement le rappel. À l’inverse, lorsque la tâche dépasse les possibilités de Siri,. Claude reçoit ainsi une demande de création d’un fichier CSV et renvoie le document terminé.Pour l’instant, cette possibilité reste expérimentale : dans la Release Candidate de macOS 27, le menune proposeUne seconde découverte est encore plus intéressante. Un protocole présent danspermettrait àLe développeur a réussi à faire. Le modèle d’OpenAI reçoit alors les instructions utilisées par le planificateur de Siri ainsi que la définition des différents outils auxquels il peut faire appel. Une découverte similaire avait déjà été documentée en août par pdfu sur macOS 27.Concrètement, GPT peut. L’interface et la voix restent celles de Siri, mais le « cerveau » qui raisonne derrière peut être celui d’une autre IA.Difficile de ne pas. L’article 6(7) du DMA impose auxde permettre aux services tiers d’accéder aux fonctionnalités matérielles et logicielles du système dont bénéficient leurs propres services. La Commission a d’ailleurs explicitement indiqué que ce principe concernait également Siri et les services d’IA concurrents.Le 11 septembre, Bruxelles rappelait encore qu’Apple devaitIl serait néanmoins prématuré d’affirmer que cesont été développés uniquement pour répondre au DMA. Ils montrent surtout qu’Apple a techniquement prévu une architecture capable d’accueillir plusieurs fournisseurs d’IA.Attention cependant à. Claude n’est actuellement pas proposé comme extension officielle de Siri et Apple n’a pas ouvertaux développeurs.Quant au remplacement complet du modèle d’Apple par GPT-5.6, il s’agit là encore d’une, et non d’une option proposée dans les réglages d’iOS 27 ou de macOS 27.. Mais leur présence permet de mieux comprendre la manière dont la firme a conçu la nouvelle architecture de Siri.