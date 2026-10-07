Amazon Ring dévoile sa première serrure connectée, qui ne tombe jamais en panne de batterie
Par Laurence - Publié le
Ring se lance à son tour sur le marché des serrures connectées. La filiale d’Amazon vient de dévoiler son premier modèle, attendu début 2027 à 249 dollars. Sa principale originalité ? En cas de batterie vide, il suffit de tourner plusieurs fois le bouton de la serrure pour produire suffisamment d’énergie et pouvoir ouvrir la porte. Ring en profite également pour renouveler sa gamme de caméras avec plusieurs modèles 4K.
Les serrures connectées ont beau être pratiques, elles partagent toutes ou presque le même défaut : que se passe-t-il lorsque la batterie est complètement vide ? Certains modèles proposent une alimentation de secours, d’autres conservent une clé mécanique, mais Ring a choisi une solution plutôt originale. Sa première Ring Smart Lock intègre en effet un petit système permettant de produire manuellement l’énergie nécessaire à son fonctionnement.
Lorsque la batterie est complètement vide, l’utilisateur peut alors faire tourner plusieurs fois le bouton intérieur de la serrure. Ce mouvement génère suffisamment d’électricité pour alimenter temporairement le système et permettre une authentification puis un déverrouillage. Cela permet de résoudre l’une des principales inquiétudes liées à l’utilisation quotidienne d’une serrure connectée : se retrouver devant sa porte avec un appareil complètement déchargé.
En utilisation normale, la Ring Smart Lock propose les différents modes de déverrouillage désormais attendus sur ce type de produit. Il sera possible d’ouvrir la porte avec son empreinte digitale, le clavier tactile intégré ou directement depuis son smartphone grâce à l’application Ring. Cette dernière permettra également de vérifier à distance si la porte est correctement verrouillée et, le cas échéant, de la fermer sans être physiquement présent.
Ring proposera également la création d’accès temporaires ou programmés. Une fonction qui pourra être pratique pour autoriser un membre de la famille, un proche ou un prestataire à entrer dans le logement pendant une période déterminée, sans lui confier une clé. Sans surprise, la serrure s’intégrera à l’écosystème d’Amazon et pourra communiquer avec les Amazon Echo, ainsi qu’avec les sonnettes et caméras Ring déjà installées dans le logement. Aucun câblage supplémentaire ne sera nécessaire pour son installation.
La Ring Smart Lock sera proposée en noir, argent et laiton, avec un lancement prévu au premier trimestre 2027. Son tarif américain est annoncé à 249 dollars. Les prix et disponibilités pour la France restent à préciser.
L’arrivée d’une serrure connectée complète assez logiquement l’écosystème Ring, déjà composé de sonnettes, caméras et systèmes d’alarme. Son principal atout reste toutefois son système permettant de générer manuellement assez d’énergie pour ouvrir la porte lorsque la batterie est vide. Reste à connaître sa compatibilité avec les principaux standards domotiques, ainsi que son prix et sa disponibilité en Europe.
Une serrure connectée qui fonctionne même sans batterie
Les serrures connectées ont beau être pratiques, elles partagent toutes ou presque le même défaut : que se passe-t-il lorsque la batterie est complètement vide ? Certains modèles proposent une alimentation de secours, d’autres conservent une clé mécanique, mais Ring a choisi une solution plutôt originale. Sa première Ring Smart Lock intègre en effet un petit système permettant de produire manuellement l’énergie nécessaire à son fonctionnement.
Lorsque la batterie est complètement vide, l’utilisateur peut alors faire tourner plusieurs fois le bouton intérieur de la serrure. Ce mouvement génère suffisamment d’électricité pour alimenter temporairement le système et permettre une authentification puis un déverrouillage. Cela permet de résoudre l’une des principales inquiétudes liées à l’utilisation quotidienne d’une serrure connectée : se retrouver devant sa porte avec un appareil complètement déchargé.
Empreinte digitale, écran tactile et smartphone
En utilisation normale, la Ring Smart Lock propose les différents modes de déverrouillage désormais attendus sur ce type de produit. Il sera possible d’ouvrir la porte avec son empreinte digitale, le clavier tactile intégré ou directement depuis son smartphone grâce à l’application Ring. Cette dernière permettra également de vérifier à distance si la porte est correctement verrouillée et, le cas échéant, de la fermer sans être physiquement présent.
Ring proposera également la création d’accès temporaires ou programmés. Une fonction qui pourra être pratique pour autoriser un membre de la famille, un proche ou un prestataire à entrer dans le logement pendant une période déterminée, sans lui confier une clé. Sans surprise, la serrure s’intégrera à l’écosystème d’Amazon et pourra communiquer avec les Amazon Echo, ainsi qu’avec les sonnettes et caméras Ring déjà installées dans le logement. Aucun câblage supplémentaire ne sera nécessaire pour son installation.
La Ring Smart Lock sera proposée en noir, argent et laiton, avec un lancement prévu au premier trimestre 2027. Son tarif américain est annoncé à 249 dollars. Les prix et disponibilités pour la France restent à préciser.
QU’EN PENSER ?
L’arrivée d’une serrure connectée complète assez logiquement l’écosystème Ring, déjà composé de sonnettes, caméras et systèmes d’alarme. Son principal atout reste toutefois son système permettant de générer manuellement assez d’énergie pour ouvrir la porte lorsque la batterie est vide. Reste à connaître sa compatibilité avec les principaux standards domotiques, ainsi que son prix et sa disponibilité en Europe.