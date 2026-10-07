Amazon Ring dévoile sa première serrure connectée, qui ne tombe jamais en panne de batterie

Une serrure connectée qui fonctionne même sans batterie

Empreinte digitale, écran tactile et smartphone

QU’EN PENSER ?



L’arrivée d’une serrure connectée complète assez logiquement l’écosystème Ring, déjà composé de sonnettes, caméras et systèmes d’alarme. Son principal atout reste toutefois son système permettant de générer manuellement assez d’énergie pour ouvrir la porte lorsque la batterie est vide. Reste à connaître sa compatibilité avec les principaux standards domotiques, ainsi que son prix et sa disponibilité en Europe.

Les serrures connectées ont beau être pratiques, elles partagent toutes ou presque le même défaut :Certains modèles proposent une alimentation de secours, d’autres conservent une clé mécanique, mais Ring a choisi une solution plutôt originale. Sa première Ring Smart Lock intègre en effet un petit système permettant de produire manuellement l’énergie nécessaire à son fonctionnement.. Ce mouvement génère suffisamment d’électricité pour alimenter temporairement le système et permettre une authentification puis un déverrouillage. Cela permet de résoudre l’une des principales inquiétudes liées à l’utilisation quotidienne d’une serrure connectée :En utilisation normale,. Il sera possible d’ouvrir la porte avec son empreinte digitale, le clavier tactile intégré ou directement depuis son smartphone grâce à l’application Ring.Ring proposera également laUne fonction qui pourra être pratique pour autoriser un membre de la famille, un proche ou un prestataire à entrer dans le logement pendant une période déterminée, sans lui confier une clé.. Aucun câblage supplémentaire ne sera nécessaire pour son installation.La Ring Smart Lock sera proposée en noir, argent et laiton, avec un lancement prévu au. Son tarif américain est annoncé à 249 dollars. Les prix et disponibilités pour la France restent à préciser.