Amazon fait photographier votre maison par ses livreurs, sans votre accord
Par Vincent Lautier - Publié le
Les livreurs d'Amazon vont bientôt porter des lunettes connectées qui prennent des photos presque en permanence pendant leurs tournées, pour alimenter Wellspring, la plateforme de cartographie IA du géant américain. Et si vous comptez refuser que votre façade finisse dans cette base de données, mauvaise nouvelle : personne ne vous demandera votre avis.
Les lunettes embarquent deux caméras frontales qui capturent des images fixes dès que le livreur quitte son véhicule, au rythme d'au moins une photo toutes les quelques secondes d'après nos confrères de Bloomberg. Sur une journée de travail classique, cela représente plusieurs milliers de clichés. Amazon a déjà testé le dispositif en conditions réelles sur plusieurs centaines de milliers de livraisons, et le calendrier s'accélère maintenant sérieusement : 5 000 livreurs équipés d'ici fin 2026, plus de 20 000 fin 2027. La résolution des images serait équivalente ou inférieure à celle des photos de preuve de livraison que vous recevez déjà dans l'application, et un mode privé permet au livreur de couper les caméras pendant ses pauses.
Amazon veut cartographier ce que les GPS ne voient pas, le fameux dernier mètre. Les applications type Plans ou Waze savent vous amener devant un immeuble, mais pas indiquer le bon hall, le bon portail ou la bonne boîte aux lettres dans une grande résidence. En avalant des millions d'images de quartiers, Wellspring doit guider les livreurs directement jusqu'à la bonne porte et faire gagner quelques secondes à chaque arrêt. Il y a aussi une suite assez logique à cette histoire : Amazon a racheté en mars la startup suisse Rivr, qui conçoit un robot quadrupède capable de monter des escaliers. Un robot qui doit grimper jusqu'à votre palier aura forcément besoin de cartes précises des trottoirs, des allées et des escaliers.
Amazon promet un floutage automatique des visages et des plaques d'immatriculation avant qu'un humain ne regarde les images, et c'est à peu près tout ce que vous obtiendrez. Vous ne serez pas prévenu du passage des lunettes devant chez vous. Vous ne pourrez ni voir les photos de votre domicile, ni les faire effacer, et Amazon ne dit pas combien de temps tout cela sera conservé. Les forces de l'ordre, elles, pourront récupérer les images avec un simple mandat. Quand Bloomberg a demandé au responsable du programme s'il existait un moyen de refuser, celui-ci a répondu que personne n'y avait encore réfléchi chez Amazon.
L'optimisation du dernier mètre, on comprend bien l'idée, et les livreurs gagneront sans doute du temps sur les tournées compliquées. Sauf que voilà, vous connaissez le problème : des dizaines de milliers de personnes vont bientôt arpenter les rues américaines en photographiant tout ce qui passe devant elles, jardins et passants compris, et personne n'a prévu de bouton pour dire non. Un dirigeant qui avoue n'avoir jamais réfléchi à l'opt-out, ça situe quand même le niveau de priorité du sujet. Par chez nous, le RGPD devrait freiner tout ça, et franchement tant mieux.
Des milliers de photos par tournée
Les lunettes embarquent deux caméras frontales qui capturent des images fixes dès que le livreur quitte son véhicule, au rythme d'au moins une photo toutes les quelques secondes d'après nos confrères de Bloomberg. Sur une journée de travail classique, cela représente plusieurs milliers de clichés. Amazon a déjà testé le dispositif en conditions réelles sur plusieurs centaines de milliers de livraisons, et le calendrier s'accélère maintenant sérieusement : 5 000 livreurs équipés d'ici fin 2026, plus de 20 000 fin 2027. La résolution des images serait équivalente ou inférieure à celle des photos de preuve de livraison que vous recevez déjà dans l'application, et un mode privé permet au livreur de couper les caméras pendant ses pauses.
Mais ça sert à quoi ?
Amazon veut cartographier ce que les GPS ne voient pas, le fameux dernier mètre. Les applications type Plans ou Waze savent vous amener devant un immeuble, mais pas indiquer le bon hall, le bon portail ou la bonne boîte aux lettres dans une grande résidence. En avalant des millions d'images de quartiers, Wellspring doit guider les livreurs directement jusqu'à la bonne porte et faire gagner quelques secondes à chaque arrêt. Il y a aussi une suite assez logique à cette histoire : Amazon a racheté en mars la startup suisse Rivr, qui conçoit un robot quadrupède capable de monter des escaliers. Un robot qui doit grimper jusqu'à votre palier aura forcément besoin de cartes précises des trottoirs, des allées et des escaliers.
Mais on peut refuser ?
Amazon promet un floutage automatique des visages et des plaques d'immatriculation avant qu'un humain ne regarde les images, et c'est à peu près tout ce que vous obtiendrez. Vous ne serez pas prévenu du passage des lunettes devant chez vous. Vous ne pourrez ni voir les photos de votre domicile, ni les faire effacer, et Amazon ne dit pas combien de temps tout cela sera conservé. Les forces de l'ordre, elles, pourront récupérer les images avec un simple mandat. Quand Bloomberg a demandé au responsable du programme s'il existait un moyen de refuser, celui-ci a répondu que personne n'y avait encore réfléchi chez Amazon.
On en dit quoi ?
L'optimisation du dernier mètre, on comprend bien l'idée, et les livreurs gagneront sans doute du temps sur les tournées compliquées. Sauf que voilà, vous connaissez le problème : des dizaines de milliers de personnes vont bientôt arpenter les rues américaines en photographiant tout ce qui passe devant elles, jardins et passants compris, et personne n'a prévu de bouton pour dire non. Un dirigeant qui avoue n'avoir jamais réfléchi à l'opt-out, ça situe quand même le niveau de priorité du sujet. Par chez nous, le RGPD devrait freiner tout ça, et franchement tant mieux.