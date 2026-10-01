Amazon fait photographier votre maison par ses livreurs, sans votre accord

On en dit quoi ?



L'optimisation du dernier mètre, on comprend bien l'idée, et les livreurs gagneront sans doute du temps sur les tournées compliquées. Sauf que voilà, vous connaissez le problème : des dizaines de milliers de personnes vont bientôt arpenter les rues américaines en photographiant tout ce qui passe devant elles, jardins et passants compris, et personne n'a prévu de bouton pour dire non. Un dirigeant qui avoue n'avoir jamais réfléchi à l'opt-out, ça situe quand même le niveau de priorité du sujet. Par chez nous, le RGPD devrait freiner tout ça, et franchement tant mieux.