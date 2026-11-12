Cette caméra Ring chute à 18€ (-64%) en promo pour le Black Friday !

Ring Indoor Camera 2e Gen

Une caméra abordable et polyvalente

La Ring Indoor Cam 2e génération profite d'un format particulièrement compact (4,9 × 4,9 × 9,6 cm), permettant de l'installer facilement sur un meuble ou de la fixer au mur. Elle dispose°, ainsi que d'une vision nocturne couleur pour surveiller son intérieur lorsque la luminosité diminue.La caméra fonctionne sur secteur et se connecte au réseau domestique en Wi-Fi 2,4 GHz. Elle est capable devia l'application Ring, disponible sur iPhone et Android. Il est également possible de consulter le flux vidéo en direct et de communiquer à distance grâce au microphone et au haut-parleur intégrés. Une fonctionnalité pratique pour parler à ses animaux de compagnie pendant une absence.L'une des particularités intéressantes de cette deuxième génération concerne. Il suffit de le faire pivoter pour masquer physiquement l'objectif et désactiver simultanément la caméra et son microphone. Une solution rassurante pour ceux qui souhaitent installer une caméra dans leur salon ou leur bureau sans être filmés en permanence.La Ring Indoor Cam est également compatible avec Alexa, permettant notamment d'afficher le flux vidéo sur un écran Echo Show. Attention toutefois, si la consultation en direct et les notifications sont gratuites, l'enregistrement et la conservation des vidéos nécessitent un abonnement Ring Home. Un essai gratuit de 30 jours est proposé. La Ring Indoor Cam 2e génération propose un ensemble de fonctionnalités intéressantes pour surveiller son logement sans se ruiner,