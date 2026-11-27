Les robots piscine Aiper en promo pour le Black Friday : le bon moment pour acheter à bas prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Soyons honnêtes : en ce moment, la piscine n’est pas franchement en tête de vos priorités. Les lunettes de soleil prennent la poussière, le thermomètre fait grise mine… et c’est justement pour ça qu’il faut s’y intéresser maintenant. Le Black Friday permet de s’équiper au calme, loin de la ruée du printemps, et un robot peut dès aujourd’hui s’attaquer aux feuilles qui squattent le fond du bassin.
Le Scuba S1 a été conçu pour nettoyer le fond et les parois d'une piscine avec une autonomie atteignant désormais 270 minutes, le tout en profitant d'un modèle totalement sans fil, sans nécessiter d'intervention supplémentaire de la part du propriétaire. Il suffira de choisir parmi les 4 modes proposés, puis de laisser faire le robot en le déposant dans la piscine. En sus des modes Fonds, Parois et Automatique (lavage des parois et du fond), le mode Eco vous permettra de laisser votre robot dans la piscine pour un nettoyage de 45 minutes toutes les 48 heures pendant une semaine.
Ce nouveau modèle dispose de chenilles en caoutchouc permettant une meilleure motricité que les versions dotées de roues, et de meilleures capacités de franchissement pour les éventuels obstacles, comme une bonde de fond un peu volumineuse. Le système de navigation WavePath 2.0 met à profit des capteurs d’accélération et d’inertie associés à un algorithme avancé afin d'être certain de traiter toute la surface de la piscine.
Le Scuba S1 propose une brosse rouleau en silicone, une puissance d'aspiration élevée et la capacité de traiter jusqu'à 265 litres d'eau par minutes, le tout avec un moteur
Le robot dispose d'un panier filtrant d'une contenance de 3,5 litres facile à nettoyer, et d'une autonomie de 2h30 suffisante pour traiter la plupart des piscines sur une seule charge (il faut environ 4 heures pour faire le plein). Enfin, le poids contenu de 7,6kg permet de le sortir aisément de l'eau une fois sa tâche accomplie.
Si ce modèle vous intéresse, je ne peux que vous conseiller d'en apprendre davantage au sein de notre test dédié. Quiconque a déjà sorti un robot classique gorgé d'eau du bassin connaît le tour de reins qui guette. Avec le Scuba V3, on l'attrape d'une main, on le pose dans l'eau, et on passe à autre chose. Les plastiques sont sérieux, l'assemblage propre, et l'on sent tout de suite un appareil pensé pour servir souvent.
Côté nettoyage, le V3 ne fait aucun complexe : 4800 GPH d'aspiration (environ 18 170 L/h) couplés à deux brosses qui font un travail impeccable sur le fond. Le robot grimpe sans broncher sur les parois et traite la fameuse ligne d'eau grâce à la technologie JetAssist, en se déplaçant horizontalement le long du mur. Le filtre MicroMesh double couche, sorte de chaussette lavable, capture les particules les plus fines, fini l'aspiration manuelle après chaque pluie de sable, et l'eau gaspillée à l'égout qui va avec.
On lève les yeux au ciel dès qu'un produit invoque l'IA, et on a souvent raison. Sauf qu'ici, le mode AI Navium tient ses promesses. Une caméra associée à un capteur dToF d'une portée de 2 mètres reconnaît plus de 20 types de débris, le tout éclairé par des LED pour bosser même de nuit. Surtout, l'analyse est entièrement locale : aucune donnée envoyée sur des serveurs distants, et une certification TÜV à la clé. À l'heure actuelle, c'est appréciable.
Concrètement, le robot fonce sur les saletés repérées plutôt que de suivre un parcours bêtement géométrique. Mieux : il mémorise les zones d'accumulation propres à VOTRE bassin, formes, vents dominants, arbres alentour, orientation des buses, et y consacre ensuite davantage d'attention. À la clé, jusqu'à une semaine de nettoyage autonome en laissant simplement le robot dans l'eau. Les sept jours ont été tenus durant mes tests, et se réveiller chaque matin face à une piscine propre sans avoir levé le petit doigt, c'est un vrai luxe.
Avec 9 moteurs, 40 capteurs et une aspiration de 536 litres par minute, le Scuba X1 Pro Max ne fait pas dans la demi-mesure. La technologie OmniSense+ 2.0 permet de cartographier votre piscine dans les moindres recoins et la navigation intelligente WavePath 3.0 d’élaborer un trajet de nettoyage ultra-optimisé.
Et tout ça, en mode 100 % sans fil, avec une autonomie impressionnante pouvant atteindre 10 heures – de quoi nettoyer plusieurs fois même les plus grands bassins avant de repasser par la case recharge.
Là où beaucoup de robots se contentent du fond, le Scuba X1 Pro Max fait tout : fond, parois, ligne d’eau et même la surface, le robot naviguant alors en mode Surface afin d'aspirer feuilles, insectes et autres débris flottants. Le Scuba X1 Pro Max (un nom qui rappellera certainement une autre marque à nos lecteurs) grimpe aux parois avec agilité et nettoie la ligne d’eau ( l’endroit le plus exposé aux dépôts gras et calcaires) grâce à sa technologie WaveLine 2.0, qui lui permet de sortir partiellement de l’eau avant de se déplacer horizontalement.
Même les plateformes immergées, les pentes à plusieurs niveaux et les escaliers ne lui font pas peur – il a été conçu pour les nettoyer sans jamais se coincer. Son système de filtration multicouche est capable de capturer jusqu’à 5 litres de débris en un seul cycle de nettoyage et des particules aussi fines que 3 microns (à titre de comparaison, un cheveu mesure environ 50 microns), pour une eau limpide et un fond de piscine lisse et débarrassé de toute sensation granuleuse sous les pieds (le bonheur).
Grâce à l’application Aiper, vous pouvez suivre en direct la progression du nettoyage, recevoir des alertes de maintenance et même consulter l’historique des interventions.
Avec l'EcoSurfer S2, Aiper renouvelle son skimmer de surface solaire et corrige les défauts de la première génération. Ce modèle flotte à la surface de la piscine pour récupérer feuilles, insectes et autres débris avant qu’ils ne coulent. Il apporte le système DebrisGuard, une trappe d’aspiration qui se ferme dès que le robot s’arrête ou tourne, pour que les débris restent dans le panier. Deux capteurs optiques l’aident à contourner les obstacles comme l’échelle, et le panier se retire maintenant en le tirant, sans ouvrir le dessus de l’appareil. Pour ceux qui ont des soucis avec la distribution du chlore, un compartiment intégré peut accueillir des pastilles de chlore d’un diamètre de 3 pouces et d’une épaisseur maximale de 1 pouce, afin de permettre au robot de diffuser le produit au sein du bassin pendant son fonctionnement.
Côté énergie, l'EcoSurfer S2 est équipé de panneaux solaires élargis et Aiper annonce plus de 35 heures d’autonomie sur une charge. Une recharge complète prend environ 4h30. Le robot peut ainsi fonctionner jour et nuit, en silence, sans intervention de l’utilisateur. La filtration repose sur un filtre de 150 microns associé à une large bouche d’aspiration. Des pieds dépliables doivent aussi l’empêcher de s’enliser dans les zones peu profondes, ou de se coincer dans les différentes ouvertures de la piscine.
Le S2 se pilote depuis l’application Aiper, la même que pour les robots de fond de la marque : Il sera possible de consulter le niveau de batterie et la progression, ou encore de diriger manuellement le robot et activer un mode Éco qui alterne 3 heures de travail et 3 heures de veille. Dans la boîte, on trouve un chargeur DC et un élément en mousse qui sert à bloquer l’ouverture des grands skimmers.
Nicolas a testé le Surfer S2 tout l’été dans sa piscine, et si ce modèle vous intéresse, vous pouvez consulter son test complet. Il ne l’a jamais trouvé coincé, et le panier n’a demandé qu’un nettoyage tous les deux ou trois jours. Pour lui, ce modèle obtient une note de 9,5/10 et convient aussi bien aux anciens propriétaires du S1 qu’aux personnes qui n’ont pas encore de robot de surface.
Aiper Scuba S1 2026
Le Scuba S1 a été conçu pour nettoyer le fond et les parois d'une piscine avec une autonomie atteignant désormais 270 minutes, le tout en profitant d'un modèle totalement sans fil, sans nécessiter d'intervention supplémentaire de la part du propriétaire. Il suffira de choisir parmi les 4 modes proposés, puis de laisser faire le robot en le déposant dans la piscine. En sus des modes Fonds, Parois et Automatique (lavage des parois et du fond), le mode Eco vous permettra de laisser votre robot dans la piscine pour un nettoyage de 45 minutes toutes les 48 heures pendant une semaine.
Ce nouveau modèle dispose de chenilles en caoutchouc permettant une meilleure motricité que les versions dotées de roues, et de meilleures capacités de franchissement pour les éventuels obstacles, comme une bonde de fond un peu volumineuse. Le système de navigation WavePath 2.0 met à profit des capteurs d’accélération et d’inertie associés à un algorithme avancé afin d'être certain de traiter toute la surface de la piscine.
Le Scuba S1 propose une brosse rouleau en silicone, une puissance d'aspiration élevée et la capacité de traiter jusqu'à 265 litres d'eau par minutes, le tout avec un moteur
brushlessefficace, économe en énergie et très résistant grâce à l'absence de pièces en frottement.
Le robot dispose d'un panier filtrant d'une contenance de 3,5 litres facile à nettoyer, et d'une autonomie de 2h30 suffisante pour traiter la plupart des piscines sur une seule charge (il faut environ 4 heures pour faire le plein). Enfin, le poids contenu de 7,6kg permet de le sortir aisément de l'eau une fois sa tâche accomplie.
Aiper Scuba V3 et S3 (version sans IA)
Si ce modèle vous intéresse, je ne peux que vous conseiller d'en apprendre davantage au sein de notre test dédié. Quiconque a déjà sorti un robot classique gorgé d'eau du bassin connaît le tour de reins qui guette. Avec le Scuba V3, on l'attrape d'une main, on le pose dans l'eau, et on passe à autre chose. Les plastiques sont sérieux, l'assemblage propre, et l'on sent tout de suite un appareil pensé pour servir souvent.
Côté nettoyage, le V3 ne fait aucun complexe : 4800 GPH d'aspiration (environ 18 170 L/h) couplés à deux brosses qui font un travail impeccable sur le fond. Le robot grimpe sans broncher sur les parois et traite la fameuse ligne d'eau grâce à la technologie JetAssist, en se déplaçant horizontalement le long du mur. Le filtre MicroMesh double couche, sorte de chaussette lavable, capture les particules les plus fines, fini l'aspiration manuelle après chaque pluie de sable, et l'eau gaspillée à l'égout qui va avec.
On lève les yeux au ciel dès qu'un produit invoque l'IA, et on a souvent raison. Sauf qu'ici, le mode AI Navium tient ses promesses. Une caméra associée à un capteur dToF d'une portée de 2 mètres reconnaît plus de 20 types de débris, le tout éclairé par des LED pour bosser même de nuit. Surtout, l'analyse est entièrement locale : aucune donnée envoyée sur des serveurs distants, et une certification TÜV à la clé. À l'heure actuelle, c'est appréciable.
Concrètement, le robot fonce sur les saletés repérées plutôt que de suivre un parcours bêtement géométrique. Mieux : il mémorise les zones d'accumulation propres à VOTRE bassin, formes, vents dominants, arbres alentour, orientation des buses, et y consacre ensuite davantage d'attention. À la clé, jusqu'à une semaine de nettoyage autonome en laissant simplement le robot dans l'eau. Les sept jours ont été tenus durant mes tests, et se réveiller chaque matin face à une piscine propre sans avoir levé le petit doigt, c'est un vrai luxe.
Aiper Scuba X1 Pro Max
Avec 9 moteurs, 40 capteurs et une aspiration de 536 litres par minute, le Scuba X1 Pro Max ne fait pas dans la demi-mesure. La technologie OmniSense+ 2.0 permet de cartographier votre piscine dans les moindres recoins et la navigation intelligente WavePath 3.0 d’élaborer un trajet de nettoyage ultra-optimisé.
Et tout ça, en mode 100 % sans fil, avec une autonomie impressionnante pouvant atteindre 10 heures – de quoi nettoyer plusieurs fois même les plus grands bassins avant de repasser par la case recharge.
Là où beaucoup de robots se contentent du fond, le Scuba X1 Pro Max fait tout : fond, parois, ligne d’eau et même la surface, le robot naviguant alors en mode Surface afin d'aspirer feuilles, insectes et autres débris flottants. Le Scuba X1 Pro Max (un nom qui rappellera certainement une autre marque à nos lecteurs) grimpe aux parois avec agilité et nettoie la ligne d’eau ( l’endroit le plus exposé aux dépôts gras et calcaires) grâce à sa technologie WaveLine 2.0, qui lui permet de sortir partiellement de l’eau avant de se déplacer horizontalement.
Même les plateformes immergées, les pentes à plusieurs niveaux et les escaliers ne lui font pas peur – il a été conçu pour les nettoyer sans jamais se coincer. Son système de filtration multicouche est capable de capturer jusqu’à 5 litres de débris en un seul cycle de nettoyage et des particules aussi fines que 3 microns (à titre de comparaison, un cheveu mesure environ 50 microns), pour une eau limpide et un fond de piscine lisse et débarrassé de toute sensation granuleuse sous les pieds (le bonheur).
Grâce à l’application Aiper, vous pouvez suivre en direct la progression du nettoyage, recevoir des alertes de maintenance et même consulter l’historique des interventions.
Aider EcoSurfer S2
Avec l'EcoSurfer S2, Aiper renouvelle son skimmer de surface solaire et corrige les défauts de la première génération. Ce modèle flotte à la surface de la piscine pour récupérer feuilles, insectes et autres débris avant qu’ils ne coulent. Il apporte le système DebrisGuard, une trappe d’aspiration qui se ferme dès que le robot s’arrête ou tourne, pour que les débris restent dans le panier. Deux capteurs optiques l’aident à contourner les obstacles comme l’échelle, et le panier se retire maintenant en le tirant, sans ouvrir le dessus de l’appareil. Pour ceux qui ont des soucis avec la distribution du chlore, un compartiment intégré peut accueillir des pastilles de chlore d’un diamètre de 3 pouces et d’une épaisseur maximale de 1 pouce, afin de permettre au robot de diffuser le produit au sein du bassin pendant son fonctionnement.
Côté énergie, l'EcoSurfer S2 est équipé de panneaux solaires élargis et Aiper annonce plus de 35 heures d’autonomie sur une charge. Une recharge complète prend environ 4h30. Le robot peut ainsi fonctionner jour et nuit, en silence, sans intervention de l’utilisateur. La filtration repose sur un filtre de 150 microns associé à une large bouche d’aspiration. Des pieds dépliables doivent aussi l’empêcher de s’enliser dans les zones peu profondes, ou de se coincer dans les différentes ouvertures de la piscine.
Le S2 se pilote depuis l’application Aiper, la même que pour les robots de fond de la marque : Il sera possible de consulter le niveau de batterie et la progression, ou encore de diriger manuellement le robot et activer un mode Éco qui alterne 3 heures de travail et 3 heures de veille. Dans la boîte, on trouve un chargeur DC et un élément en mousse qui sert à bloquer l’ouverture des grands skimmers.
Nicolas a testé le Surfer S2 tout l’été dans sa piscine, et si ce modèle vous intéresse, vous pouvez consulter son test complet. Il ne l’a jamais trouvé coincé, et le panier n’a demandé qu’un nettoyage tous les deux ou trois jours. Pour lui, ce modèle obtient une note de 9,5/10 et convient aussi bien aux anciens propriétaires du S1 qu’aux personnes qui n’ont pas encore de robot de surface.