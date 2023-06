Des panneaux solaires plug&play de 450W pour balcons et jardins avec Anker Solix (déjà en promo)

Anker Solix RS40 et RS40p

assembleurs

D'autres produits à venir ?

Nous observons le marché en permanence et avons observé une forte demande pour nos Anker PowerHouses, un signal fort que les consommateurs veulent être indépendants, faire bouger les choses et contribuer activement à la transition énergétique

Avec Anker SOLIX et nos packs complets, nous rendons cette démarche plus facile, avec le support de l’excellent service clientèle d’Anker. Le thème de l’énergie solaire, qui donne son nom à l’entreprise, est d’une importance capitale pour Anker Innovations, et nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine.

Si vous avez suivi notre série EcoTech , vous connaissez déjà sûrementou sur sa terrasse et de venir brancherLa solution d'Anker se rapproche en fait de ce que fait Sunethic ou Sunology (un peu moins de Beem ), avec, afin de restituer du courant alternatif dans une simple prise électrique.Anker proposece qui est assez standard -mais pas aussi compact que chez Beem et ses petits panneaux de 105W. Il semble que(à confirmer) et non via une prise connectée de tierces partie -c'est aussi ça la force d'Anker, face à certainsde panneaux.et permet d'obtenir la puissance, le nombre de kWh produits et le suivi de son installation. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de la tester, mais elle apparait assez complète.On imagine par exemple uneou un équivalent du PowerStream d'Ecoflow qui permet de charger une batterie en journée et de restituer le courant le soir.explique Steven Yang, CEO d’Anker Innovations.