Test du nrLink : un boitier pour économiser l'électricité et afficher sa consommation en direct

temps réel

Qui connait vraiment sa consommation électrique ?

Oh... Je paie environ 150€/mois

experts

Pré-requis et installation sur le Linky

Un écran de votre consommation électrique

basiques

Combien consomment mes appareils ?

Oh t'as vu maman, t'es passée à 4kW en allumant les plaques !

Pour le moment, ces étiquettes sont créées à la main...

Peu d'intérêt, donc !

Avec une bonne production solaire, on peut gommer la consommation pendant les Rouge Tempo Rouge, comme ici !

Une app et un site pour la consommation détaillée

kilowattheures

nrLink vs Ecojoko

- son talon de consommation

- la puissance maximale

bruit

La puissance affichée n'est pas la bonne ?

puissance apparente

+

Puissance apparente = puissance active + puissance réactive

faussée

L'Ecojoko (version Linky) est capable de différencier la puissance active (en W) de la puissance apparente (ici en VA)

0

-400W

Bilan : on achète ?

utiles

Prix et code promo

• Dès

• Dès avec le code• Dès 59€ pour le nrLINK avec la prime CEE (99€ hors prime CEE)• Dès 79,90€ pour le nrLINK Solaire avec la prime CEE (147€ hors prime CEE)

Enfin un écran simple, clair et facile à installer pour tout comprendre de sa consommation électrique ! A moins de 100€ (et même 59€ avec la prime), le nrLink se révèle rapidement indispensable pour faire des économies, mais aussi sensibilité la famille à la consommation électrique du foyer. Moins complet que l'Ecojoko, il se bonifie au fil des mises à jour et le site ainsi que l'app mobile aide largement à la compréhension. On recommande !

Les boitiers offrant: après l' Ecojoko , je teste aujourd'hui un autre produit français, le nrLink, qui revendique les mêmes défis : faire des économies tout en gardant un oeil sur sa consommation électrique.C'est d'ailleurs étonnant de voir que pour les factures d'électricité, c'est le pragmatisme qui prime : lorsque sa facture de téléphone augmente de 10€, on se précipite sur les relevés.... qui sait vraiment ce que c'est que représente un kilowattheure ? (Il s'agit d'une quantité d'énergie équivalente à un appareil d'une puissance de 1000 W, qui fonctionne pendant 1H, ndlr)Quant à savoir, seule une minorité peut se targuer d'avoir fait l'effort de l'introspection de son propre domicile.Il suffit d'ailleurs de regarder les émissions télévisées où certainsvousalors que le simple fait d'allumer un four 30mn (2/3kWh) de plus que sur la recette, correspond souvent à la consommation annuelle de ce genre d'appareils.Pour ce faire, il utiliseIl n'est donc pas compatible avec d'autres pays/équipements pour l'instant et n'est pas fonctionnel en Suisse, Belgique, Canada etc.Autre pré-requis,, car les deux communiquent en, et au delà d'une dizaine de mètres, il n'est pas rare que la connexion coupe régulièrement. Si le Linky est dans le jardin, privilégiez donc de placer le boitier du bon côté de la maison !, même si une petite batterie permet de le déplacer ponctuellement sans perdre les informations. Il faut donc lui trouver sa juste place dans le foyer., il suffit de se laisser guider par les indications fournies sur l'écran. La synchronisation de la clef Linky et du boitier ne prend qu'une petite minute, si vous êtes à portée.Le chiffre le plus important estEn gros, un petit appartement consomme entre 100W (au repos) et plusieurs kW en activité (four, chauffage), ce chiffre étant très variable au fil de la journée.. Lorsqu'on allume un four (4000/5000W) pendant la journée par exemple, votre fournisseur vous facture environ 5 kWh pour une heure d'utilisation (5kW pendant 1H), soit environ 1€ de l'heure.Imaginons que vous ne souhaitiez pas dépasser 100€/mois d'électricité, il suffit simplement de rentrer la valeur d'environ 3,3€/jour maximum dans les réglages pour ajuster la jauge.Il est aussi possible de. C'est un peu moins complet que sur le site et l'app (voir plus bas), mais la donnée est rapidement accessible.L'idée du produit est avant-tout la prise de conscience de sa consommation, et ces observations pourtantpermettront déjà de faire des économies, comme on va le voir plus bas., car. Et l'on peut d'ailleurs en jouer : après une douche un peu longue, le chauffe-eau va rapidement s'enclencher et consommer entre 2000 et 3000W pendant quelques dizaines de minutes -et hop, encore un euro !: quand on branche une voiture électrique, un aspirateur ou un petit radiateur, on voit immédiatement la consommation augmenter. A l'inverse, on s'étonnera de voir qu'une box internet, un chargeur d'iPad ou même un MacBook Pro ne consomme finalement qu'entre 10 et 100W au maximum, une paille face à une machine à laver par exemple.Pour le moment, on y reviendra plus bas,en fonction des différents appareils, comme le fait par exemple Ecojoko. Mais le constructeur nous a promis travailler activement sur le sujet, dont acte.Enfin,, le nrLink affiche la couleur du jour : si c'est rouge, mieux vaut éviter de trop consommer et l'idéal étant d'installer des panneaux solaires pour gommer son talon en journée On retrouve ainsi, avec le tarif correspondant. Vous avez également une vue par mois, par semaine et par année.Il est même possible de, ce qui aide notamment à confirmer les corrélations entre chauffage, météo et production solaire...L'app peut également, mais dans notre cas (avec des kits plug&play et sans contrat de réinjection), vous n'aurez pas beaucoup plus d'informations supplémentaires que les données déjà disponibles dans les applications des différents fabricants de kits solaires, qui proposent déjà des prises connectées et autres système de suivi.Parmi les principales reproches que l'on pourrait faire au système,. Chez Ecojoko par exemple, une IA (intelligence artificielle) est capable de repérer la signature électrique des principaux appareils et d'en déduire leur utilisation.En pratique, c'est assez efficace : si vous avez une voiture électrique, des pompes à chaleur, un chauffe-eau électrique,dans la consommation totale.De son côté,. En revanche, l'appareil peut fournir deux informations très intéressantes :, l'énergie qui est consommée en permanence par le frigo, la VMC, les box internet, bornes WiFi etc. Dans un petit logement, on parle de 50 à 100W, mais cela peut monter à 600 voire 1000W dans une grande maison. Si vous envisagez d'installer des panneaux solaires , cette donnée est importante pour ne pas perdre de l'énergie en journée et bien dimensionner son installation.. En général, vous avez souscrit entre 6 et 12 kVa, voire un peu plus si vous avez une borne de charge pour voiture électrique ou une grosse installation électrique (pompe à chaleur etc.)Si la valeur remontée par le nrLink n'est que de 6 et que votre contrat est à 12, il serait peut-êtreAutre source d'étonnement,, et souvent très inférieure à celle du nrLink ! L'Ecojoko affichait par exemple 300W contre parfois 1300W sur le nrLink. Chez Damien, avec qui j'ai réalisé ce test, l'écart était plutôt autour de 100 à 150W, ce qui semble déjà plus raisonnable.En réalité,, mais plutôt la puissance de travail, dite, c'est également celle que vous pouvez déjà lire sur le linky en appuyant successivement sur le bouton. L'Ecojoko (en version sonde) se base lui sur la puissance réelle (active) et même la nouvelle version (qui fonctionne avec la prise Linky, comme le nrLink) est capable d'afficher les deux valeurs.Sans trop entrer dans le détail (de nombreux sites fournissent des explications bien plus complètes),i :(j'aime bien cette image) : elle ne sert à rien en tant que tel, mais vous devez la prendre en compte dans la taille du verre.La puissance réactive est surtout générée par des appareils équipés d’un bobinage, comme les appareils de froid, composants informatiques, pompes à chaleurs, moteurs...Les ingénieurs travaillant sur le produit en sont bien conscients et ils nous ont dit(celle qui est réellement facturée) sur l'écran. Cela passera sans doute par une pince ampèremétrique à installer sur votre compteur ou un peu d'IA pour en déduire la bonne valeur à l'affichage.Enfin,, il afficheracontre une valeur négative (comme) sur l'Ecojoko. Cette fois, c'est lié au Linky, qui refuse de donner l'information (alors qu'il la connait !) sauf si vous avez un contrat de réinjection avec EDF. Cette limitation pourrait bientôt sauter, mais elle dépend uniquement d'Enedis.In fine, je: si vous avez des panneaux solaires, ou que vous avez besoin de connaitre précisément la puissance de votre logement, le nrLink sera trop grossier pour réellement vous fournir la bonne mesure, en l'état.et vous verrez aussi les variations en fonction des appareils allumés. Pour faire simple, le nrLink sera suffisant pour un usage grand public, tandis que l'Ecojoko -plus cher- sera vite indispensable pour les geeks et utilisateurs avancés., voilà les 4 fonctionnalités phares du produits, qui répondront à 99% des besoins d'une famille. En ce sens, la nrLink se montre vite indispensable pour veiller à ne pas dépasser son budget et même,Beaucoup ignorent que ce genre de produit existe, et cela fait partie des présentsqu'on se conseille souvent entre amis et en famille. Pour un étudiant, qui n'a pas toujours beaucoup de moyens, c'est une façon d'éviter les mauvaises surprises, une forme de prévention de sa consommation excessive.Je mettrais un peu de, ni la granularité de la consommation en fonction des différents appareils. Ce n'est pas utile à tout le monde, mais dans un logement très électrifié, avec une voiture, des panneaux solaires et un peu de connectivité, on veut des valeurs précises et une analyse plus fine de sa consommation., j'ai noté quelques déconnections et reboot intempestifs si le récepteur est trop éloigné du linky. J'ai aussi trouvé l'écran moyennement réactif, et pas toujours très lumineux, mais rien de rédhibitoire pour une dalle résistive à ce tarif. Enfin, l'app et le site étant en constante évolution, on note parfois, mais les équipes ont largement corrigé ces problèmes de jeunesse ces dernières semaines.