Sunology Play 2 : le kit de panneaux solaires plug&play qui se connecte au Linky ! + Code Promo

plug&play

Sunology Play 2 450W à 699€ SUN_MAC4EVER

• Sunology Play 2 900W à 1378€ SUN_MAC4EVER 629€ avec 1240€ avec

Installation : deux minutes

Un panneau plus puissant et compact

Onduleur de 450W

Connectivité Linky !

- Voir la consommation de votre maison en temps réel

- voir si vous êtes en surproduction

- connaitre votre production solaire en temps réel

Dès 629€ avec notre code promo

Sunology Play 2 450W à 699€ SUN_MAC4EVER

• Sunology Play 2 900W à 1378€ SUN_MAC4EVER 629€ avec 1240€ avec

et la facilité de réglages des supports, une rareté à l'époque ! Avec la, avec cette fois, une mesure de la consommation et de la production en temps réel !Sunology promet une installation en quelques minutes, ce qu'on a déjà pu vous confirmer avec le Play Max avec batterie actuellement en test ).Autre atout,, là où la concurrence exige souvent plusieurs outils ou même un boulon à desserrer... Sachant qu'il faut ajuster l'angle d'exposition au moins deux fois par an, ce n'est pas anodin !Chaque station peut être posée au sol ou fixée sur un mur, et le panneau solaire est tenu au châssis par l. Au sol, les 2 ballasts fournis, à remplir d’eau ou de sable mouillé, offrent unpar la face arrière, car il est effectivement bi-facial.D'aspect full-black,actuellement. Les rendements sont devenus vraiment bons, au dessus de 20%, ce qui permet de maximiser la surface au sol.A ce propos,, ce qui est un peu moins large que le modèle de BeemOn que l'on a testé ce week-end (1 909 x 1 134)Enfin, le panneau offre, ce qui est la norme pour les offres en France.En effet,, ce qui n'est pas anormal (il est rare d'atteindre la puissance crête promise). Ici, on aura bien 450W en sortir, ce qui peut en rassurer certains.Avec un indice IP67, il supporteet est également garantie 25 ans.En effet,(vendue en option, car tout le monde n'a pas forcément encore de compteur connecté), vous aurez la possilité de :, sans devoir acheter du matériel tiers pour la connectivité. Nous testons la chose depuis plusieurs semaines déjà, et cela marche vraiment bien !L'application Stream est de toute beauté et a été, on trouve désormais plusieurs modèles avec une grosse réduction grâce à notre code promo Sunology