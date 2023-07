Les panneaux solaires Sunology (sol et balcon) bradés cet été grâce à notre code promo

SUNPLAY_MAC4EVER

Sunology Play : installés en 5mn !

gros

Recto/Verso 527W

de quoi obtenir minimum 105% du rendement d’un panneau classique, à dimension identique. Son potentiel de puissance maximum atteint même 527W ! C’est simple : PLAY devient la Station Solaire la plus efficace jamais conçue.

Rentables dès 5 ans

PLAY produira encore 85% de ce qu’il produit au 1er jour. C’est 20% de plus que les autres panneaux.

Des panneaux solaires pour balcon

une fibre de haute performance en polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMWPE). C'est l'une des fibres les plus solides et les plus légères au monde, avec une résistance à la traction très élevée.

450Wc et un très bon rendement

shingled black

Quelle rentabilité ?

L'avis de Mac4Ever

Code promo Sunology

En effet, on trouve les deux stations, ce qui donne les tarifs suivants :Le fabricant de distingue de la concurrence parque l'on peut chaîner (ou non) pour venir rajouter des stations au fur et à mesure, et faire grossir sa production. N'hésitez pas à lire notre article détaillant l'installation de panneaux Sunology qui est très complet sur le sujet., avec un rendement autour de 20% -les meilleurs atteignent 25% actuellement, donc c'est très correct.des panneaux solaires que beaucoup avaient installé sur leur toit il y a 10 ou 15 ans.Désormais,clame le constructeur. 525W sur 2m2, voilà qui est effectivement assez impressionnant.Pour obtenir de telles puissance, il faut donc que le soleil arrive des deux côtés. En clair, sur une terrasse bien blanche ou avec de petits miroirs sur le sols, on peut imaginer. Si vos panneaux sont situés sur un jardin, là, en revanche, l'espoir de voir sa puissance grossir est plus limité. Sur le plan technique, Sunology utiliseComme on l'avait vu dans notre article dédié (et sa vidéo) , votre localisation et votre consommation. Mais avant une garantie de 25 ans, l'investissement sera forcément rentable dans tous les cas. D'ailleurs,Pas mal non ? Attention à la grêle et au vent, toutefois, et n'oubliez pas de déclarer vos panneaux à votre assurance.Après les jardins et les terrasses des villas, le fabricant mise sur la ville ! Après tout, c'est là que le potentiel est le plus élevé, vu laCe nouveau kit City. Il s'agit en effet deque l'on peut fixer en quelques minutes et de façon totalement autonome et venir ensuite brancher dans une simple prise électrique.Le système est ingénieux et repose suret UV sur 20 ans. Ils viennent s'enrouler autour de la glissière et le panneau vient ainsi se plaquer le long de la rambarde de sécurité. Sunology précise que le Dyneema est, mais nécessite parfois des accords de copropriété. En revanche, pour injecter du courant dans une prise, il faudra toujours passer par une déclaration d'autoconsommation sur le site d'Enedis -une procédure rapide et décrite pas-à-pas chez Sunology Sunology utilise icià des batteries nomades . Ils ne contiennent pas de support en verre, l'apparence est plus proche d'une fibre de carbone tressée, mais leur durabilité semble assez bonne, et surtout, ils sont très légers !Offrant un rendement de 192W/m, le système est composé de. Sunology annonce une efficacité encore à 80% à 25 ans et une garantie de 15 ans, ce qui est semblables aux panneaux classiques. Mieux,-plutôt vers le ciel en été, plutôt verticaux en hiver.Sunology fournit aussipour compter les kWh produits, associée à l'application SmartLife, la même que pour Sunology Play que nous avons testés. Rallonges et câbles sont bien-sûr aussi dans la boite.suivant votre région. Dans le Sud, vous rentabiliserez votre kit en 4 ans, contre plutôt 6 pour les nordistes, même si ces délais sont toujours un peu optimistes. Attention quand-même,, ils ne produiront quasiment rien. Mais avec des expositions Sud, Sud-Est et Sud-Ouest, et même plein est/ouest, vous allez rentrer dans vos frais.Comme nous l'avons vu ensemble . Soit vous pouvez le stocker dans une batterie (nomade ou une voiture électrique), soit il faut que votre talon de consommation atteigne environ 200/300W -si ce n'est pas le cas, il faudra optimiser sa consommation, comme lancer des machines à laver, lave-vaisselle, repassage pendant la journée., la seule contrainte étant de disposer d'une prise extérieure -même s'il est toujours possible de tirer un câble depuis l'intérieur de votre appartement.(tout ce qui fonctionne en permanence, comme la box internet, le frigo, les bornes WiFi...). Et même si vous ne consommez pas tout, il ne faut pas oublier que: le fait de produire sa propre électricité procure en parallèle, un sentiment de satisfaction personnelle, et permet aussi de prendre conscience de sa consommation électrique et des optimisations que l'on peut y apporter.En effet, on trouve les deux stations, ce qui donne les tarifs suivants :