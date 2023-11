Solaire + batterie : les kits Anker Solix en mega promo : panneaux 830W + 1,6kWh à 1648€ !

1899€ ) • La batterie Anker 767 2400 W / 2048 Wh est à 1599€

Petite prise en main du kit Anker SOLIX

Petite prise en main de la batterie Anker 767

Autre super-promo,, avec le modèle 767 que l'on a testée récemment Le système se compose donc de panneaux rigides (830Wc, à placer sur votre balustrade ou dans votre jardin),Je trouve ce kit très prometteur, en effet, la batterie affiche, soit bien inférieur au tarif réglementé et surtout à la concurrence, autour de 32/35 centimes (comme chez EcoFlow)Par ailleurs, le système est un peu différent de celui d'Ecoflow Powerstream, testé récemment ici . En effet, la batterie est directement connectée aux panneaux solaires (vous pouvez donc brancher ce que vous voulez dessus), et elle est ensuite reliée à l'onduleur, ce qui permet également d'utiliser un onduleur existant.. La chimie LFP semble également plus robuste, car la concurrence plafonne actuellement autour de 3000 cycles -on parle donc du double !Autre atout,, un peu moins avancées qu'Ecoflow, mais l'ensemble s'avère très prometteur.En revanche, le système de support, Beem et le reste du marché, malgré des matériaux de grande qualité (beaucoup de vis et l'ensemble est un peu moins rigide pour un usage terrasse/jardin).Nous avons pu tester pendant plusieurs moiscapable aussi d'alimenter de l'outillage lourd, du matériel de camping, que de venir se substituer partiellement à des besoins domestiques., ce qui est plutôt honorable pour le segment, d'autant que la marque est solide et sera certainement encore debout d'ici là. Anker précise d'ailleurs avoir utilisé des composants haut-de-gamme, résistants dans le temps et malgré des conditions parfois difficiles, avec notamment des protection contre la surchauffe.Dans l'ensemble,. Anker inspire confiance, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines marques low-cost chinoises pullulant ces derniers mois. La capacité est suffisantes, la puissance est très correcte (surtout avec le mode boost), et nous n'avons jamais été pris en défaut durant l'été., surtout avec son panneau solaire, elle permettra d'alimenter l'ensemble de ses appareils électriques (réchauds, ordinateurs, frigo...) pendant de longues heures, avant d'être rechargée rapidement sur secteur ou via le solaire.Elle peut servir àOn l'a beaucoup utiliseé pour nos tournages, pour brancher de gros appareils électriques (aspirateur, tondeuse) et même pour alimenter une maison durant une coupure EDF.Parmi ses défauts, on noteraun peu au dessus de la concurrence. Rien de rédhibitoire au quotidien, mais une Delta 2 Max d'Ecoflow peut tout de même se montrer plus complète, même si elle n'a pas les fameuses roulettes :-)Bref,C'est une bonne alternative à EcoFlow, Jackery et Bluetti, et un excellent premier jet dans le monde des batteries nomades, même si aucun de ces produit n'est vraiment parfait, d'autant que la facture reste salée.