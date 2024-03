Apple veut décarboner la planète (mais se défend de tout greenwashing)

Le littoral brésilien en vue

La restauration de la forêt tropicale -une zone de restauration potentielle de 100 millions d'acres rien qu'au Brésil- a été au cœur des projets soutenus par Apple dans la région, y compris à l'intérieur des terres de la ville côtière de Trancoso à Bahia, au Brésil, où une entreprise cultive des semis à partir d'arbres mères, les arbres les plus résilients de plusieurs espèces qui ont survécu à la destruction de la forêt tropicale .

commencé avec le meilleur matériel génétique possible, récolté dans une énorme réserve indigène de la forêt tropicale de l'Atlantique. Cela devrait attirer beaucoup de faune et d'insectes

TSMC et Murata grimpent aux arbres

lorsque les entreprises investissent dans la nature, elles investissent également dans des communautés plus saines, une économie mondiale plus résiliente et un outil essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Le Fonds de restauration apporte déjà de réels avantages aux communautés et aux écosystèmes d'Amérique du Sud tout en éliminant le carbone de l'atmosphère. Et nous sommes ravis de voir nos fournisseurs se joindre à nous en investissant dans la nature en plus de leur travail urgent pour décarboner leurs entreprises

Le point sur le Fonds de restauration

En avril 2023, Apple dévoilait une extension de son Fonds de restauration pour l'élimination du carbone (), en partenariat avec, et ce, pour un montant global de 400 millions de dollars. Dans un nouveau communiqué, elle met en avant. Au cœur de la, il existerait quelque 5 000 espèces d'arbres dont les deux tiers sont menacés d'extinction après des siècles d'exploitation forestière intensive.Pour l'occasion, c’est le partenaire d’Apple, Bruno Mariani, fondateur et CEO de la société de gestion forestière et d'investissement Symbiosis, qui indique avoir. Ainsi,(TSMC) etvont aussi participer au projeten investissant à leur tour à hauteur de 50 millions et 30 millions de dollars respectivement. Ces montants se rajoutent aux 200 millions de dollars de l’an dernier pour atteindre ainsi 280 millions de dollars supplémentaires versés auPour fêter cela Lisa Jackson -- reprend sa plus belle plume et indique queCe projet fait partie de l'objectif plus large permettant à Apple de devenir neutre en carbone sur l'ensemble de sa chaîne de production d'ici 2030. A l’époque, le but était d'investir dans des projets forestiers pour éliminer le carbone de l'atmosphère, tout en générant un retour financier pour les investisseurs.Ce fonds de 200 millions de dollars, lancé avec Conservation International et Goldman Sachs, visait ainsi à, soit la quantité de carburant utilisée par plus de 200 000 véhicules de tourisme. Mais Apple souhaitait également convaincre d'autres investisseurs de la viabilité de ce modèle financier.À présent le projet est de faire croitre toujours plus le Restore Fund avec des moyens supplémentaires, y compris de nouveaux investissements et projets verts. Ce portefeuille de projets entendait supprimer un million de tonnes métriques supplémentaire de dioxyde de carbone par an, mais aussi de générer un rendement financier pour les investisseurs.Du côté des premiers 200 millions , Apple précise qu’ils ont été bien utilisés, avec 150 000 acres de forêts de travail certifiées de manière durable et à protéger 100 000 acres supplémentaires de forêts indigènes, de prairies et de zones humides, au Brésil et au Paraguay.