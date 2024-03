Le français Avidsen va proposer des panneaux solaires 400W à prix plancher !

Kit panneaux solaires Avidsen Soria

Un kit 400W prêt à emporter

qui tient dans le coffre d'une Twingo

coup de tête

Un kit pour installer les panneaux sur un balcon sera proposé en option

Vous le savez soi vous suivez nos articles et vidéos de la série EcoTech , le marché des kits de panneaux solaires simples à installer et permettant de produire de l'énergie ont le vent en poupe.pour une production théorique totale de 400W (avec un rendement d'au moins 80% selon le constructeur), d'un micro-onduleur et d'une application dédiée.Pour être compétitif,. Autre particularité, les kit composé de 4 panneaux est, permettant. la firme de pouvoir compter sur un achatlorsque le kit sera disponible avril prochain en magasin, par exemple chez Leroy Merlin, Castorama, Auchan, ou encore Brico-Dépôt.. Pour contenir les prix, Avidsen a du faire quelques concessions, avec un support fixe proposant une inclinaison de 30° neperemttant pas d'adapter l'inclinaison selon l'heure ou la saison, un micro-onduleur de 400W max (ce qui nécessitera d'acheter deux kits complets pour atteindre 400W, et d'utiliser deux prises distinctes pour les brancher), et une technologie monocristallin de type P pour les panneaux (pas de technologie bi-faciale trop coûteuse). Les amateurs de la marque pourront suivre la production d'énergie au sein de l'App dédiée Avidsen Home regroupant les contrôles pour tous les produits de la gamme.Après cette première incursion sur le marché des panneaux solaires,, mais rien n'a été confirmé officiellement.