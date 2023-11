Les batteries EcoFlow en promo : RIVER 2 MAX à 479€, Delta 2 (1kWh) à 849€ !

Deux batteries pour deux usages différents

• Charge 7 fois plus rapide - Ce générateur solaire charge rapidement. Passez de 0 à 80 % en 50 minutes. Idéal lorsque vous avez besoin d'une alimentation de secours domestique et de la charge rapide sur votre prise murale. EcoFlow générateur solaire est idéal pour faire face à la crise énergétique et réduire vos factures d'électricité. Peut être utilisé avec des couvertures chauffantes électriques ; affronte le froid en hiver



• Capacité évolutive de 1-3 kWh - Vous pouvez ajouter à la station électrique portable de 1 kWh des batteries supplémentaires pour atteindre 3 kWh. Ecoflow Delta2 centrale électrique portable est idéal pour le camping, les camping-cars ou la vie hors réseau.



• Alimentez presque tous les appareils - Les batteries portables ont énormément évolué. Alimentez tous vos appareils avec la puissance de 1 800 W, pour un résultat similaire aux groupes électrogènes, mais sans la fumée ou le bruit. Avec 13 prises et une puissance impressionnante, vous pouvez alimenter 90 % de vos appareils.



• Charge verte et propre - Avec 500 W d'entrée de panneau solaire, le DELTA 2 est un générateur solaire qui peut être chargé en camping, en voyage en camping-car ou hors réseau.



• Conçu pour durer 6 fois plus longtemps - Avec sa chimie de batterie LFP, cette station électrique portable dispose d'une durée de vie de plus de 3 000 cycles. De quoi tenir plusieurs années d'utilisation. Grâce au BMS avancé, vous partez l'esprit tranquille en comptant sur la fonction autorégulée.



• Contenu - Station électrique portable EcoFlow DELTA 2, câble de charge CA, câble de charge auto, câble DC5521 vers DC5525, manuel utilisateur. Avec 5 ans de garantie exclusive.

Specifications EcoFlow RIVER 2 MAX

Vous le savez,: charger ses drones, caméras, ordinateurs en mobilité, camping/vanlife, alimentation électrique ponctuelle, dépannage en cas de coupure de courant... Les usages se sont multipliés ces dernières années !, d'une plaque de cuisson, d'un aspirateur... Bref, des appareils qui ont besoin d'au moins 1000 à 1500W pour fonctionner. La Delta 2 peut par exemple offrir jusqu'à 1 800 W, de quoi alimenter un bon aspirateur, une grosse perceuse et même un sèche-cheveux !: recharger son Mac quand on part en vacances, dans son van, alimenter des lumières sur des tournages, brancher son drone... Elles sont compactes et légères, vraiment faciles à déplacer. Je les utilise(box internet etc.)EcoFlow se distingue de la concurrence, des batteries connectables en WiFi et en Bluetooth. Il est même possible de les utiliser toute l'année couplée à des panneaux solaires et le fameux PowerStream (lire le test) Chargez entièrement vos appareils à l'aide d'une prise CA en seulement 1 heure grâce à la technologie de charge rapide X-Stream d'EcoFlow.Avec une sortie allant jusqu'à 1 000 W, faites fonctionner 9 appareils essentiels simultanément sans vous soucier de la surcharge. Avec une multitude de ports, qu'il s'agisse d'une prise CA de 500 W ou USB-C, nous pouvons gérer tous les embouts de chargement de vos appareils.Grâce aux batteries LFP, utilisez et rechargez votre RIVER 2 Max plus de 3 000 fois avant d'atteindre 80 %. Cela représente près de 10 ans d'utilisation classique. Le RIVER 2 Max inclut une protection BMS avancée et une fonction de surveillance de la tension, du courant et de la température pour que votre batterie LFP continue de fonctionner pendant des années.Utilisez une énergie renouvelable propre et verte pour charger le RIVER 2 Max en seulement 3 heures avec une alimentation solaire de 220 W.Avec son poids plume de 6 kg, le RIVER 2 Max est le générateur en extérieur idéal pour toutes vos aventures hors réseau. Avec sa poignée intégrée, cette batterie portable est facile à transporter partout où vous avez besoin d'alimentation.RIVER 2 Max, câble de charge CA, câble de charge pour véhicule, mode d'emploi et garantie de 5 ans.