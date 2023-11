La batterie ALLPOWERS R2500 (2kWh/2500W) à seulement 1199€ (-700€)

Une batterie puissante et de bonne capacité

• 4 prises 230V 2500W

• 2 x USB-C 100 W

• 2 x DC5525

• 1 prise allume-cigare (12 V/10 A)

Spécifications techniques

AllPowers propose aujourd'hui (uniquement) uneen continu !Il faut dire que la puissance est également au rendez-vous! En effet, certains moteurs électriques ont besoin d'un petit pic de puissance pour démarrer (aspirateur, perceuses, climatisations...) et se stabilisent ensuite à leur puissance nominale.Autre atout de ce modèle, il propose quantité de prises :En cas de coupure, c'est la batterie qui prend le relais pour vos appareils. L'air de rien, cela permet d'alimenter un Mac de bureau pendant toute une journée ! Précisons que ce modèle ne cycle pas quand l'onduleur n'est pas utilisé.D'ailleurs, il s'agit d'uneBref, vous avez le temps de voir venir, même en usage intensif.La batterie estpermettant de la piloter, un très bon point car la concurrence ne le propose pas toujours.Enfin, cette R2500 embarque de la】La station d'alimentation portable ALLPOWERS R2500 est équipée d'une batterie 2016Wh. Il dispose de 4 sorties AC à onde sinusoïdale pure (230 V 2500 W, pointe 4000 W), 2 x 100 W USB-C, 4 sorties USB-A, 2 x DC5525, 1 allume-cigare de voiture (12 V/10 A). Le générateur solaire ALLPOWERS prend en charge le chargement des appareils ménagers ou des batteries de camping-car. Il est très approprié pour les pannes de courant de secours à la maison et les voyages à distance en plein air en camping-car.】 Grâce à notre technologie AP-POWER propriétaire, la batterie R2500 peut être chargée de 0 à 100 % en seulement 1 heure avec panneau solaire et prises murales. Équipé d'un interrupteur de déclencheur de court-circuit, il peut maximiser la sécurité de la charge et de la décharge et éviter la consommation personnelle du temps de ralenti. Vous pouvez également charger séparément des prises murales, solaires ou automobiles.: cette station d'alimentation ALLPOWERS R2500 dispose d'une batterie LiFePO4. La capacité maximale de la batterie est supérieure à 80% après 3500 cycles de charge et supérieure à 50% après 6500 cycles. Par conséquent, la durée de vie du R2500 dépasse 10 ans. La station d'alimentation R2500 dispose d'une protection BMS avancée qui surveille la tension, le courant et la température pour assurer la sécurité du R2500 en toutes circonstances.】 Facile à réaliser grâce à la connexion à l'application ALLPOWERS via WiFi ou Bluetooth Power Monitoring/réglage de la fonction/télécommande. Le R2500 est équipé de moins d'UPS de 15 ms pour garantir un fonctionnement sûr des CPAP et des ordinateurs similaires en cas de panne de courant soudaine.】ALLPOWERS R2500 vous offre une garantie de 6 ans et un service client amical. Contenu de la livraison : 1 station d'alimentation portable ALLPOWERS R2500, 1 câble de charge AC, 1 câble de charge MC-4 vers XT60, 1 manuel d'utilisation (français non garanti).