Demain, c'est Tempo Rouge chez EDF : comment suivre sa consommation en temps réel ?

Tempo Rouge : 73,24 centimes le kWh

Comment connaitre ma consommation ?

Sur le Linky en appuyant sur la touche “+” de l'appareil jusqu'à voir s'afficher l'index en VA

• Avec des appareils de mesure type EcoJoko (voir notre test) ou encore nrLINK en appuyant sur la touche “+” de l'appareil jusqu'à voir s'afficher l'index en VAtype

nrLINK en connexion directe avec le Linky

• Une petite clef à brancher sur le Linky

• Un écran relié par ondes radio à la clef Linky

Les prix du nrLink :



Le principe est simple : en journée, vous payez le tarif de nuit (entre 10 et 16 centimes), mais. Il s'agit généralement des journées les plus froides de l'année, entre novembre et mars, et-rien de grave, pour un oubli ponctuel, mais sur 1 ou 2 semaines, la facture peut vite s'envoler.Si vous branchez votre voiture électrique, il est facile de consommer 20 à 80 kWh supplémentaires !Pourtant, cette valeur est indispensable !. Si vous n'utilisez pas de pompe à chaleur, de climatisation, ou de voiture électrique et que vous voyez votre consommation s'envoler, il y a peut-être(une pompe de piscine par exemple ou un système de chauffage électrique) qu'il serait bon d'arrêter ou de temporiser.Il est pourtanten temps réel assez facilement, de 2 façon possible :J'aime beaucoup ces accessoires,: ils permettent de prendre conscience de sa consommation et de repérers. Chez EcoJoko, on vous dresse même une cartographe des appareils les plus énergivores :Mais de façon plus empirique, c'estou un sèche-cheveux. On voit tout de suite lorsqu'un chauffe-eau s'allume ou quand la voiture est en charge : des puissances entre 10 et 20x supérieures à un téléviseur par exemple !Son concurrent, leet le chiffre affiché sera alors parfaitement fiable, car extrait directement du compteur. C'est en fait le même que l'on retrouve sur le Linky, en appuyant successivement sur la toucheEn cumulant votre consommation électrique, nrLINK peut même. Cela permet de s'apercevoir des surconsommations et d'éviter les mauvaises surprises.Enfin,, depuis un site internet mobile. Suivi de température, de consommation... le portail donne évidemment quelques pistes pour économiser du courant, et identifier les postes de dépense.