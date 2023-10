nrLINK affiche la conso électrique instantanée pour réduire ses dépenses (dès 59€ + code promo)

nrLINK affiche votre conso électrique instantanée

veille

nrLINK en connexion directe avec le Linky

• Une petite clef à brancher sur le Linky

• Un écran relié par ondes radio à la clef Linky

+

nrLINK solaire : connaitre la puissance réinjectée

Le plus simple serait surtout desur un écran bien visible au milieu du salon. C'est en substance ce que proposeet qui est capable d'afficher votre consommation électrique en € et votre puissance en kWh de votre habitation.Cette différence de puissance est souvent méconnue du grand public. Pourtant,, c'est assez dingue n'est-ce pas ?. Autre exemple : si votre barre de son ou votre ampli n'a pas de modeefficace, ces appareils peuvent consommer plusieurs centaines de Watts en permanence ! Et la facture peut vite devenir salée sur une année...et le chiffre affiché sera alors parfaitement fiable, car extrait directement du compteur. C'est en fait le même que l'on retrouve sur le Linky, en appuyant successivement sur la toucheEn cumulant votre consommation électrique, nrLINK peut même. Cela permet de s'apercevoir des surconsommations et d'éviter les mauvaises surprises.Enfin,, depuis un site internet mobile. Suivi de température, de consommation... le portail donne évidemment quelques pistes pour économiser du courant, et identifier les postes de dépense.(non fournie avec nrLINK Solaire) qui va comptabiliser la production solaire.Si vous êtessera capable de connaitre la puissance réinjectée dans le réseau en temps réel. L’idéal pour savoir quand lancer ses appareils et ainsi profiter pleinement de sa production solaire.Enfin,. Le constructeur nous a confirmé travailler à élargir la compatibilité avec d'autres modèles à l'avenir.Avec nrLINK, vous pouvez réaliser, de quoi largement rembourser le dispositif.