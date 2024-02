Station solaire Sunology Play Max avec batterie : 7% avec notre code promo !

Une petite batterie très robuste

Afin de concurrencer les offres PowerStream d'Ecoflow (voir notre test) ou encore Anker Solix,dans son habitation le soir venu.Il s'agit en fait d'une(contre 80% et 3000 cycles pour les LFP), ce qui est assez rare -d'habitude, les NMC sont plutôt homologuées pour 500 voire 1000 cycles maximum.Accolée au panneau, ellede ventilation d'air. En cas de forte chaleur ou de froid extrême (entre -10 et +60°C), un coupe circuit sera engagé pour éviter tout problème électrique. Cela lui permet d'être totalement silencieuse, contrairement à la concurrence. A noter qu'un écran thermique est placé devant la batterie afin d'éviter la surchauffe en été.Là encore, cela peut paraitre faible, Sunology estime que l'idée est de diffuser la charge/décharge pendant toute la journée/nuit (elle se charge/décharge en 5H environ). Il sera toutefois possible depour l'injection ou la charge (à raison d'un panneau supplémentaire par batterie). A noter qu'il est possible d'acheter 3 panneaux avec 1 seule batterie et de faire grossir le système petit à petit.Enfin,: avec 140W de puissance en USB C, il pourra alimenter un MacBook Pro M2 Max sans souci et pendant plusieurs heures d'affilée. La batterie peut d'ailleurs être débranchée à chaud et embarquée dans un van ou au fond de son jardin., qui a mis un soin particulier à propose un système 100% plug&play : il n'y a plus aucune vis et écrous à manipuler., ce qui évite les accidents ou la casse en cas de tempête., qui offrent les meilleurs rendements du marché -ce qui explique le prix un peu plus élevé que la concurrence.Il est possible, un cache viendra masquer l'emplacement qu'il sera possible de combler plus tard. A noter quejustifie le constructeur, mais il est vrai qu'on aurait aimé au moins 10 ans sur le coeur du système.Le programme affichera une vue 3D de sa maison et de ses kits solaires,Une clef linky (en option) permet de connaitre la consommation de la maison, mais pas le surplus solaire -votre contrat avec Enedis ne le permet pas, sauf à revendre le courant sur le réseau.L'app permettra deau coucher du soleil.Pour le moment, il n'est p, mais cela devrait arriver ces prochains mois.En revanche,. Cela permettra d'harmoniser les courbes de consommation et de production entre les différentes stations.Avec Sunology Play Max, le constructeur tente surtout deque l'on peut venir équiper en fonction de ses besoins et de son budget.En revanche,permettant de stocker l'énergie de leurs kits actuels. Sunology ne leur ferme d'ailleurs pas la porte, car l'écosystème semble suffisamment solide pour proposer des solutions de ce type à l'avenir.Parmi les défaut également constatés, j'aurais peut-être aimécar il est assez facile de remplir une batterie d'1kWh (net) avec un panneau de 450W sur une journée, même en hiver., même avec 2 ou 3 batteries, pour venir combler un gros sèche-linge, une cafetière, un aspirateur ou tout équipement gourmand en énergie de façon ponctuelle. De ce point de vue, EcoFlow fait mieux, avec 600 à 800W par onduleur (2 panneaux de 400W par onduleur maximum).Cela étant,, que nous testerons prochainement.