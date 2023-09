Sunology Play Max : un panneau solaire + batterie détachable, façon PowerStream ! (+ code promo)

• Commander Sunology Play Max 799€ (1 379€ avec batterie)

(CODE PROMO : SUNPLAY_MAC4EVER)

Enfin une solution solaire avec batterie !

Sunology Play Max : un panneau solaire + batterie détachable

• Panneau solaire bifacial de 425Wc + 127,5W (arrière)

• Technologie TopCon N-Type - Bi-verre bi-facial

• Batterie 710,4Wh (37V / 19200 mAh)

• Chimie Lithium-Ion (pas de LFP ?!)

• Entrée (Solaire - DC): 135W (45 Vdc/3A)

• Sortie Solaire vers onduleur: 120W (24V / 5A)

• Convertisseur DC/AC (option): 210W

• Total (tous ports combinés): 380W

• 12V: 120W (12V/10A)

• USB-C (1): 140W (28V / 5A)

• USB-C (2): 100W (28V / 3,6A)

• USB-A: 18W (12V /1,5A)

Une batterie bien dimensionnée ?

Enfin une application mobile !

L'avis de Mac4Ever

que l'on peut détacher de la station pour un usage nomade.En avril dernier,. Un mois plus tard, le fabricant dévoilait Sunology City , une version adaptée aux balcons et aux appartements.Mais la marque avait un peu déçu en sortant par la suite. Cette solution n'a pas vraiment convaincu car, non seulement la batterie était petite (800Wh), mais sortir un chauffage par convection à l'époque des pompes à chaleur était difficilement compréhensible, d'autant que le prix de l'ensemble était plutôt élevé (plus de 2000€).Avec Sunology Play Max, le constructeur propose enfinde façon intelligence et bien intégrée. Est-ce que Sunology Play Max va enfin pouvoir concurrencer l'Ecoflow PowerStream testé ce week-end ) ?En clair,, vous allez pouvoir stocker les 150W restants dans la batterie et les injecter vers 19H, quand le soleil à disparu.Voilà donc les(qui regroupe onduleur et accumulateur), ce qui permet de l'utiliser pour charger son Mac, son iPhone ou ses accessoires via ses nombreux ports USB C ou via le courant alternatif (Convertisseur DC/AC en option de 210W).(45 Vdc/3A), Sunology estime que la charge par temps clair se fera en 4,7h, soit une petite journée d'hiver. En été, on peut imaginer que la batterie sera pleine en début d'après-midi., ce qui est commence à être intéressant. Cela permet de consommer, de quoi alimenter son talon de consommation nocturne. Mais il semble que la batterie ne puisse en fait sortir que 120W vers l'onduleur, ce qui limite un peu le champ d'action.A titre de comparaison,. Par ailleurs, il est possible de brancher des batteries de tailles variables entre 200/300wH pour la série River jusqu'aux Delta Pro (3,6kWh), qu'il est possible de cumuler. Enfin, le PowerStream peut injecter jusqu'à 800W dans le réseau, contre à peine 120W pour Sunology., mais nécessite d'acheter plusieurs produits (l'onduleur, les batteries, les panneaux...).Cette dernière permet de. On ne sait pas encore si l'on peut édicter des règles comme chez EcoFlow, mais on a vraiment hâte de tester !est une solution intéressante pour ceux qui veulent étaler leur production solaire sur la journée, plutôt que de renvoyer gratuitement du courant chez EDF.L'intégration d'une batterie était très attendue,placé dans la batterie -à supposer qu'il s'agisse d'un modèle LFP avec 3000 cycles. Car s'il s'agit d'une batterie Li-Ion classique, la batterie ne durera pas plus d'un an à raison d'un cycle par jour...Il reste encore, on espère d'ailleurs pouvoir tester cette station rapidement !