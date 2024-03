Une batterie de stockage solaire de 2,4kWh (8000 cycles !) à 1599€ chez Zendure SolarFlow AIO2400

Zendure SolarFlow AIO2400 : 8000 cycles !

• 4000 Cycles (DOD≥80%)

• 8000 Cycles (DOD≥70%)

Entrée et sortie à 1200W !

• 16V à 60V à 16A

• 16V à 60V à 28A

Puissance de sortie adaptative

Une batterie résistante aux intempéries

L'avis de Mac4Ever

Si vous suivez notre série EcoTech , vous avez à quel point il est difficile -en tout cas en France- d'être rentable avec du stockage. Pour le moment,, contre plus du double pour le PowerStream d'EcoFlow , la faute à des batteries vendues encore trop cher.Mais le plus dingue concerne le nombre de cycles :A titre indicatif,. Ici, la batterie est garantie 10 ans et le constructeur estime qu'elle peut durer une quinzaine d'année sans problème. Avec un petit calcul rapide,La batterie se connecte directement aux panneaux,. Vous pouvez acheter un pack avec un modèle HMS-800-2T, mais le constructeur assure une parfaite compatibilité avec Hoymiles, DEYE, Apsystems, NEP, Enphase, ou encore Tsun.Pas de connexion au Linky (c'est un produit international) ni de pince empèremétrique, mais unecommeComme pour le PowerStream d'EcoFlow, il suffit de, la machine à café, le micro-ondes... et lorsque ces derniers sont utilisés,ou a minima, la puissance maximale dont elle est capable.Grâce à un système de régulation thermique, elle résiste à des. Un petit chauffage permet donc de les utiliser à la montagne ou dans des climats extrême, une bonne nouvelle car la concurrence s'arrête souvent autour de -5°C.En revanche,. C'était déjà le cas chez Anker et la plupart des concurrents, n'ayant pas de pompe à chaleur pour la refroidir en cas de chauffe extrême.et le stockage de 2,4 kWh est suffisant pour alimenter le talon de consommation d'une petite maison durant toute une nuit.Je trouve que cette solution est, cela permet de stocker le surplus de panneaux supplémentaires et de lisser votre consommation sur la journée.