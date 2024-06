EcoFlow DELTA Pro 3, la batterie nomade la plus puissante du marché

EcoFlow lance la DELTA Pro 3

X-Quiet

Jusqu'à 12 000W et 48 kWh !

X-Core 3.0

Les événements météorologiques extrêmes et les pannes de courant qui en ont résulté ont déjà laissé des traces aux États-Unis cette année, et les familles recherchent des solutions pour relever ces défis [...] Les générateurs à gaz traditionnels posent cependant un certain nombre de complications et de maux de tête à leurs propriétaires. C'est pourquoi il est si important pour nous de proposer un choix plus pratique comme DELTA Pro 3 pour aider nos clients à avoir l'esprit tranquille et à se préparer à l'inattendu.

Ce gros pack de batteries est ainsi capable d'alimenter tous les appareils électriques possibles habituellement branché dans une prise électrique. Là où certains se limitent à 1000 ou 2000W,Il est ainsi possible de réaliser plusieurs machines à laver avec une charge complète, de faire tourner un réfrigérateur pendant plusieurs jours, ou d'alimenter vos box internet pendant plus d'une semaine !Evidemment, il existe des packs plus importants chez la concurrence, mais ce modèle peut être, grâce à un boitier sur roulettes et une grosse poignée bien robuste.La batterie est plus silencieuse, le constructeur annoncegrâce à la technologieOn retrouve en façade jusqu'àaffichant les puissances, la capacité restante et la durée restante -comme précédemment. La batterie est connectée en bluetooth et en WiFi, et pilotable via l'application ad-hoc habituelle.La Delta Pro 3 peut. La capacité peut grimper entre 8 kWh (2 packs) à 48 kWh avec des extensions ! C'est bien assez pour alimenter une maison et même une voiture électrique ! Précisons qu'il s'agit de chimie LFP, ce qui est bien plus stable qu'une NMC, même si la densité est un peu moins bonne.Comme toujours,(dans la moyenne du segment). Vous pouvez par exemple y brancher vos caméras de sécurité, box internet et tout le matériel un peu critique, qui pourrait poser problème en cas de coupure de courant., un système d'architecture intégré conçu pour offrir des améliorations en matière de sécurité, de performances et d'intelligence pour le stockage d'énergie.. Aux USA, elles sont très utilisées dans les lieux reculés où les coupures sont fréquentes, ou en cas de tempête par exemple dans les zones les plus exposées.: le nombre de batteriesdonne un aperçu d'un grand nombre de retours, ce qui est souvent le cas sur les premiers modèles, avant que la marque ne corrige les pièces les plus fragiles.