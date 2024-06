Comment réduire au mieux sa facture d'électricité quand on a des panneaux solaires ?

Consommer au bon moment

- il est 14H, votre maison est en surproduction de 1500W

- votre lave-vaisselle consomme 1200W à pleine charge

- il est alors judicieux de le lancer l'après-midi, plutôt qu'à 20H

Ecojoko sait combien vous produisez/consommez !

- Si votre maison fait principalement appel au réseau, elle affichera par exemple 3224W

- Si vos panneaux produisent beaucoup, mais que la maison ne consomme rien, l'Ecojoko affichera par exemple -3195W

- Si toute votre énergie solaire est utilisée intelligemment, le boitier affichera une consommation autour de 0W

Ecojoko sait combien consomme chaque appareil

Ecojoko, que nous avons testé récemment , est un petit boitier développé en France, qui permet à la fois de, mais aussi d'optimiser sa production solaire pour faire de vraies économies.pendant la journée (partie droite) alors que l'on va payer de l'électricité le soir et la nuit :, la pompe de la piscine, la climatisation ou qu'on branche sa voiture électrique lorsqu'on produit de l'énergie solaire, plutôt qu'en soirée, lorsqu'il n'y a pas de soleil.Toute la difficulté est donc de, et combien consomment nos appareils. Petit exemple :Avec un tel boitier placé au milieu de son salon ou en recevant des notifications depuis l'application mobile, on peutGrâce à une intelligence artificielle, cette dernière est capable. Par exemple, un appareil qui consomme 2500W pendant quelques minutes, plusieurs fois dans la nuit, c'est très certainement un chauffe-eau, n'est-ce pas ? Si la température de la pièce varie lorsqu'un appareil consomme tout à coup 1800W, il y a de fortes chance qu'il s'agisse d'une climatisation. Et ainsi de suite...Cettepermet alors de dresser un graphique. Il sera alors possible de connaitre les principaux postes de dépenses et de les optimiser au mieux, mais également la puissance moyenne de chaque appareil. Par exemple, Ecojoko permet de savoir qu'un micro-onde consommera 900W, ce qui peut être tout à fait absorbé par un panneau solaire de 1000W, lorsqu'il est bien exposé.Dans l'exemple ci-dessous,pendant la période de surproduction solaire, alors vous pourrez économiser autant d'électricité, qui ne sera pas prise sur le réseau -Bref,, et à décaler les appareils lors des phases de production solaire. Il permet ainsi d'accélérer la rentabilité de vos panneaux, à un tarif rapidement amorti.