Nouvelles batteries légères EcoFlow River 3, Delta 3 et RAPID

EcoFlow River 3 : la batterie à tout faire

RAPID : la batterie MagSafe Qi2

EcoFlow DELTA 3 : 1 kWh et 1800W

recharge d'ordinateurs, de drones, de tablettes, d'appareils photo, de caméras..., et la troisième génération se veut plus compacte, avec des volumes 33% plus petits que la moyenne de l'industrie. Malgré ces capacités relativement contenues, elles peuvent alimenter des appareils, à condition de ne pas dépasser ces puissances.On peut évidemment, vous pouvez aussi les utiliser comme onduleur le reste du temps, qui s'active en cas de panne de courant.Autre nouveauté cette année,, permettant de réduire la dissipation thermique, et donc, le volume global. Chaque modèle intègre le Wi-Fi &Bluetooth, et peut être pilotée à distance.. EcoFlow certifie 3000 cycles à 80%, là où la concurrence communique plutôt sur 6000 cycles, ce qui améliore considérablement le prix du kWh stocké -ici, on est plutôt autour de 20-30 centimes, contre 10-15 centimes avec 6000 cycles.Elle est disponible en deux versions : 5000mAh et 10000mAh, et à chaque fois, elle peut recharger un iPhone 15 de 0 à 50 % en 44 minutes seulement -soit le maximum de sa charge rapide sans-fil.Pour une charge encore plus rapide,. RAPID prend en charge plusieurs protocoles de charge, ce qui le rend compatible avec la plupart des appareils portables, notamment les Macbooks, les iPads, les Kindles et les bracelets de fitness.La batterie conserve sa, de quoi alimenter la plupart des appareils de la maison ou en camping (machine à café, sèche-cheveux, petit four...), comme sa grande soeur la Delta Pro 3 via le courant alternatif, le courant solaire, le générateur, la charge de voiture et la charge multiple (courant alternatif + courant solaire). EcoFlow certifie entre 3000 et 4000 cycles à 80%.