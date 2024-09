La batterie EcoFlow Delta Pro 3 peut alimenter une maison et dépanner une voiture électrique !

DELTA Pro 3 : entre 4 et 12 kWh !

Des ports et prises à gogo

• 4 Prises 230V/16A

• 2 USB-C 100W Max

• 2 USB-A18W Max

• Une prise 12.6V/30A 378W

Garantie, prix et disponibilités

L'EcoFlow DELTA Pro 3 est disponible en Europe au prix de 3 299 euros

Rappelons que. EcoFlow permet d'ailleurs de coupler des panneaux solaires, pour être totalement déconnecté du réseau , ce qui reste impressionnant pour le volume, même si l'ensemble dépasse désormais les 54 Kg. Une poignée intégrée et des roulettes permettent d'ailleurs de transporter la bête en mobilité.Grâce à des modules d'extension,L'idée est ici surtout de. Avec la technologie LFP, il est possible de la charger à 100% sans l'endommager, et la chimie est bien plus stable qu'une NMC, en cas de souci de surchauffe par exemple.Mieux encore,, des smart-meters qui s'installent assez facilement sur le tableau électrique, et qui permettent de savoir quelle puissance injecter dans le réseau.en cas de besoin (pour démarrer un gros moteur par exemple). La batterie peut servir d'onduleur passif avec un déclenclenchement en 10ms maximum., soit exactement la puissance de sortie de cette batterie :En entrée, vous pouvez. Le 0 à 80% se fait en 50mn, un record pour la catégorie.Comme tous les modèles EcoFlow,et y accéder depuis l'application mobile., et se montre plutôt silencieuse (30 dB sous les 2kW). Elle est garantie 5 ans., surtout pour un usage de stockage solaire. En revanche, la batterie est très polyvalente,, artisans et même les adeptes de la vanlife, du camping ou ceux qui habitent dans des lieux reculés sans électricité.