nrLink : la société My Energy Manager en difficultés, quelles alternatives pour suivre sa conso ?

. Concernant l'app, si l'entreprise ferme, elle n'existera plus (elle ne fonctionne plus depuis une dizaine de jours avec des pertes de données et des va et vients sur la synchronisation des données. Toutes les données sont sur leurs serveurs).. Ils ne vendent plus sur leur site internet, et même la page pro qui était encore active il y a quelques jours a été désactivée.Il suffit de lire les avis d'utilisateurs sur le groupe facebook des utilisateurs et sur leur page d'avis.. J'ai reçu aussi hier soir la confirmation par email du directeur général (Olivier Boidin).