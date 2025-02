Electricité : les kits solaires et batteries plug&play ne seront pas interdits en France !

L'ADEME encourage le plug&play !

Les kits photovoltaïques « Plug & Play » sont une des solutions d'autoconsommation individuelle à la portée des particuliers. De puissance limitée, leur fonction est de couvrir en journée une partie des consommations permanentes de la maison (consommation VMC, réfrigérateur, congélateur, box internet, chauffage de l'eau, PAC...).







Particulièrement simples à mettre en œuvre, se branchant directement à une prise électrique, accessibles dans plusieurs enseignes de la grande distribution ou commercialisés en ligne et bénéficiant de démarches administratives simplifiées, ils sont un moyen simple d'auto-apprentissage de l'autoconsommation individuelle de l'énergie solaire photovoltaïquel. Cette simplicité de mise en œuvre nécessite toutefois une attention particulière concernant la qualité de l'installation (notamment sur toiture) et la sécurité électrique. Les règles de sécurité de l'installation des panneaux et du circuit sur lequel est branché un kit doivent être respectées. En cas de doute sur l'état de l'installation électrique existante, l'avis d'un électricien professionnel peut être nécessaire. Le guide SER-ENERPLAN sur les kits « Plug & Play » fournit des préconisations précieuses de sécurité aux fabricants et distributeurs de ces kits.

En effet, les particuliers ne faisant pas appel à un électricien pour l'installation doivent impérativement disposer de solutions sûres, et respecter scrupuleusement les consignes des fabricants et distributeurs, qui sont édictées sous leur responsabilité.



L'installation de ces kits nécessite comme pour toute installation photovoltaïque d'être déclarée (gratuitement) auprès du gestionnaire de réseau, de l'assurance du logement, et de la mairie pour certaines installations. La responsabilité civile et/ou pénale du producteur détenteur d'un kit « Plug & Play » pourrait être engagée en cas de dommages matériels ou corporels à la suite du dysfonctionnement d'une installation non déclarée.

Et les batteries ?

Afin de maximiser la consommation de la production photovoltaïque, il peut être tentant de recourir à du stockage par batterie stationnaire. L'ADEME préconise de rester prudent sur ce choix, leur pertinence environnementale pour maximiser l'autoconsommation pouvant être questionnée, notamment en raison des besoins en ressources minérales et métalliques nécessaires à leur fabrication. Le déploiement des véhicules électriques adossé à un pilotage intelligent de la recharge devrait contribuer à cette maximisation: en effet, ceux-ci possèdent des batteries «embarquées», dont la recharge pourra être effectuée lors des heures de production photovoltaïque, sans nécessiter de batteries

