Les panneaux solaires et batteries plug&play bientôt interdits en France ? La filière s'inquiète

Enerplan et le SER(générateur solaire d’énergie électrique mobile à brancher directement dans une prise de courant). Ces solutions peu onéreuses sont aujourd’hui en plein essor car elles permettent aux consommateurs un premier pas dans l’autoconsommation par un accès immédiat et sans travaux à une électricité auto-consommée, donc à des factures allégées.A la lecture de cette norme actualisée,“Le matériel électrique basse tension destiné à faire partie de l’installation fixe”. Pourtant, ce même document vient peu après affirmer que “un générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche » (mentionnée au point 551.7.2). Pourtant, les kits Plug and play sont des générateurs d’électricité mobiles, ils sont amovibles, transportables, ajustables.Enerplan et le SER rappellent que ces kits font déjà l’objet d’un référentiel technique très précis : le Guide kit photovoltaïque Autoconsommation plug & play