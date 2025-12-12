Zendure casse les prix sur ses SolarFlow 800 Pro et SolarFlow 2400 AC

SolarFlow 2400 AC : la solution la plus ambitieuse pour les installations importantes

Principales caractéristiques :

• ZENKI HEMS intégré (IA)

• Compatibilité avec plus de 700 fournisseurs d’énergie européens

• Installation plug-and-play en AC couplé (2400 W bidirectionnel)

• Modules batterie 2,88 kWh (jusqu’à 17,28 kWh)

• Technologie carbure de silicium assurant 96,5 % d’efficacité AC

• Sortie off-grid 2400 W pour assurer l’alimentation en cas de coupure

SolarFlow 800 Pro + panneau 1600 W : le plus efficace pour les installations sur son balcon

Principales caractéristiques :

• Système ZENKI HEMS intégré (IA)

• Compatibilité avec plus de 700 fournisseurs européens

• Prise en charge batterie de 1,92 kWh (extensible jusqu'à 11,52 kWh)

• Entrée solaire 2640 W

• Système batterie 48 V, démarrage basse tension dès 14 V

• Technologie GaN offrant 96 % d’efficacité de charge

Hyper 2000 : l’écosystème plug-and-play qui complète la gamme

Caractéristiques clés :

• Premier système multi-set coordonné combinant panneaux plug-in, stockage bidirectionnel AC et modules empilables

• Technologie ZenLink permettant une plage MPPT de 1,8–5,4 kW et une sortie AC 1,2–1,8 kW

• Capacité évolutive de 7,67 kWh à 23,04 kWh

• Intégration intelligente du tarif Nord Pool pour maximiser les économies selon les prix du marché

Pensé pour les propriétaires disposant d’une installation photovoltaïque sur toit mais sans batterie,C’est le premier système AC-couplé de la marque doté d’une. Il est donc capable d’optimiser la consommation, de réduire la dépendance au réseau et d’exploiter efficacement les tarifs TOU (Time of Use).Avec sa modularité et ses algorithmes de gestion avancée,une forte capacité et une optimisation IA de chaque kilowattheure.Premier système de stockage pour balcon piloté par IA, il associe un micro-onduleur 4×660 W MPPT à une batterie 1,92 kWh (extensible jusqu’à 11,52 kWh).Il cible à la fois lessouhaitant réduire facilement leur facture d’électricité avec un système plug-and-play. Mais aussi les utilisateurs existants désirant rentabiliser plus rapidement leur installation solaire, tout en profitant d’une installation plus puissante (jusqu’à 2000 W).Histoire de vous éclairer dans votre choix,, qui s’est révélé particulièrement: installation rapide, performances solides même en conditions réelles, gestion énergétique intelligente et un rapport efficacité/prix rarement égalé sur ce segment. Un système globalement impressionnant par saet sa capacité àEnfin,Ce système se distingue par son approche réellement complète : il intègre à la fois la production photovoltaïque, le stockage bidirectionnel en AC et une architecture modulaire entièrement empilable. L’objectif est d'sans passer par une installation solaire traditionnelle complexe.