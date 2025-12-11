Zendure SolarFlow 800 Plus : on a vu la batterie solaire low-cost et ultra-compacte de 2kWh à 479€ !
Par Didier Pulicani - Publié le
Le marché des batteries solaires est en plein boum et le prix des accumulateurs ne cesse de baisser, preuve en est avec ce nouveau Zendure SolarFlow 800 Plus que l'on a pu découvrir cette semaine au salon Energaïa de Montpellier !
En effet, le fabricant chinois vient de lancer un système complet, idéal pour débuter dans les batteries solaires, proposant 2kWh pour seulement 479€ !
A ce tarif, on pourrait croire que Zendure a fait de nombreux compromis, mais pas du tout !
Le système reprend en fait le boitier bien connu de la série Hyper que l'on a testé sur Mac4Ever, avec des matériaux robustes (100% métal, IP65), des entrées solaires, un petit écran LED et un branchement totalement plug&play sur une simple prise électrique.
Grâce à de nouvelles cellules, le format est ultra-compact (-30%) et plus léger (-15%), ce qui permet de caser 1,92 kWh dans une grosse boite à chaussures, du jamais vu ! Et en empilant les modules, on peut grimper à 15,52 kWh !
Les entrées solaires sont au nombre de deux et jusqu’à 2×750 W, de quoi intégrer 2 gros panneaux minimum. Côté sortie, ce sera du 800 W, ce qui est suffisant pour combler son talon de consommation, et idéal pour commencer. Vous pouvez toutefois cumuler plusieurs systèmes, pour avoir par exemple 2 ou 3x800W.
Le SolarFlow 800 Plus est compatible avec un Shelly Pro 3EM, ce smartmeter pris en charge par la quasi totalité des onduleurs, batteries, stations de charge etc. du marché. Cela permet d'ajuster le stockage et la décharge avec une précision exemplaire, afin d'éviter de renvoyer inutilement de l'énergie sur le réseau et de stocker le surplus solaire de façon la plus efficace possible.
Saviez-vous que Zendure possède l'un des applications les plus complètes du marché ?
Le programme est hautement personnalisable. On peut par exemple le programmer pour récupérer du courant de nuit et se décharger la journée, en plus de l'injection solaire.
L'application offre même depuis peu, la possibilité de se connecter à une Tesla, afin de stocker le surplus solaire dans la voiture, une fois que les batteries sont pleines ! On peut donc programmer la charge de la voiture en fonction de ses propres logiques/besoins.
Il est même possible de régler des horaires de charges en fonction des jours de la semaine. Le constructeur nous a promis d'autres mises à jour à venir, on a vraiment hâte !
Mais le plus impressionnant, c'est le prix ! En effet, à seulement 2kWh pour seulement 479€, cela revient à 235€/kWh, du jamais vu !
Sachant qu'on peut stocker minimum 10kWh sur la durée de vie de la batterie, un rapide calcul nous dit que cela revient à moins de 5 centimes le kWh stocké ! C'est juste exceptionnel, car c'est presque un tiers du prix du courant de nuit en France !
Cette solution est donc idéale pour débuter sans se ruiner, sachant qu'on peut toujours rajouter un second système par la suite et augmenter la capacité de chaque module.
