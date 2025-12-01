Zendure casse les prix sur ses SolarFlow 800 Pro et SolarFlow 2400 AC
Cette année, Zendure frappe fort pour le Black Friday avec des promotions inédites sur deux de ses solutions phares : le SolarFlow 800 Pro et le SolarFlow 2400 AC. Ces deux modèles de stockage solaire présentés en mars dernier répondent à des besoins différents. Mais ils visent surtout à rendre l’autoconsommation plus accessible, tout en maximisant les économies grâce à une gestion énergétique intelligente soutenue par l’IA.
Pensé pour les propriétaires disposant d’une installation photovoltaïque sur toit mais sans batterie, le SolarFlow 2400 AC combine un micro-onduleur (jusqu'à 2400 W de courant alternatif bidirectionnel) et une batterie AB3000X de 2,88 kWh (extensible jusqu’à 17,28 kWh).
C’est le premier système AC-couplé de la marque doté d’une gestion énergétique pilotée par l'IA. Il est donc capable d’optimiser la consommation, de réduire la dépendance au réseau et d’exploiter efficacement les tarifs TOU (Time of Use).
Avec sa modularité et ses algorithmes de gestion avancée, le SolarFlow 2400 AC devient un choix privilégié pour les foyers recherchant un stockage haut de gamme, une forte capacité et une optimisation IA de chaque kilowattheure.
Le SolarFlow 800 Pro bénéficie lui-aussi d’une remise Black Friday, notamment sur le pack comprenant le système et un panneau solaire 1600 W. Premier système de stockage pour balcon piloté par IA, il associe un micro-onduleur 4×660 W MPPT à une batterie 1,92 kWh (extensible jusqu’à 11,52 kWh).
Il cible à la fois les nouveaux utilisateurs souhaitant réduire facilement leur facture d’électricité avec un système plug-and-play. Mais aussi les utilisateurs existants désirant rentabiliser plus rapidement leur installation solaire, tout en profitant d’une installation plus puissante (jusqu’à 2000 W).
Histoire de vous éclairer dans votre choix, Didier a justement testé le SolarFlow 800 Pro, qui s’est révélé particulièrement convaincant : installation rapide, performances solides même en conditions réelles, gestion énergétique intelligente et un rapport efficacité/prix rarement égalé sur ce segment. Un système globalement impressionnant par sa simplicité et sa capacité à optimiser l’autoconsommation au quotidien.
Enfin, Zendure met aussi en avant l’Hyper 2000, une solution énergétique domestique tout-en-un pensée pour ceux qui veulent aller plus loin qu’un simple kit solaire plug-and-play. Ce système se distingue par son approche réellement complète : il intègre à la fois la production photovoltaïque, le stockage bidirectionnel en AC et une architecture modulaire entièrement empilable. L’objectif est d'offrir aux foyers une installation évolutive, facile à déployer et capable de couvrir une large part des besoins énergétiques du quotidien sans passer par une installation solaire traditionnelle complexe.
SolarFlow 2400 AC : la solution la plus ambitieuse pour les installations importantes
Principales caractéristiques :
• ZENKI HEMS intégré (IA)
• Compatibilité avec plus de 700 fournisseurs d’énergie européens
• Installation plug-and-play en AC couplé (2400 W bidirectionnel)
• Modules batterie 2,88 kWh (jusqu’à 17,28 kWh)
• Technologie carbure de silicium assurant 96,5 % d’efficacité AC
• Sortie off-grid 2400 W pour assurer l’alimentation en cas de coupure
SolarFlow 800 Pro + panneau 1600 W : le plus efficace pour les installations sur son balcon
Principales caractéristiques :
• Système ZENKI HEMS intégré (IA)
• Compatibilité avec plus de 700 fournisseurs européens
• Prise en charge batterie de 1,92 kWh (extensible jusqu'à 11,52 kWh)
• Entrée solaire 2640 W
• Système batterie 48 V, démarrage basse tension dès 14 V
• Technologie GaN offrant 96 % d’efficacité de charge
Hyper 2000 : l’écosystème plug-and-play qui complète la gamme
Caractéristiques clés :
• Premier système multi-set coordonné combinant panneaux plug-in, stockage bidirectionnel AC et modules empilables
• Technologie ZenLink permettant une plage MPPT de 1,8–5,4 kW et une sortie AC 1,2–1,8 kW
• Capacité évolutive de 7,67 kWh à 23,04 kWh
• Intégration intelligente du tarif Nord Pool pour maximiser les économies selon les prix du marché
