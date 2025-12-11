On a vu les nouvelles batteries solaires MARSTEK VENUS pas chères au salon EnerGaïa
Par Didier Pulicani - Publié le
MARSTEK est une marque montante dans le domaine des batteries solaires, et le fabricant nous a présenté toute sa gamme Venus à l'occasion du salon EnerGaïa de Montpellier qui a lieu cette semaine.
Avec des capacités généreuses et des puissance de charge et surtout de décharge très élevées, elles se positionnent à des tarifs ultra-compétitifs, au point de perturber un marché qu'on pensait déjà bien installé.
La gamme Venus A, D, D (AC) et G reposent sur le même form-factor : un onduleur principale sur la dessus et des batteries à empiler en dessous.
La gamme G est la plus imposante, avec 5kWh de capacité par module (Prix non communiqué) et 7,5 kW de puissance en entrée pour à la fois absorber le surplus de production solaire et récupérer l'électricité sur le réseau lorsque les prix sont bas afin de réduire la facture d'énergie. Revers de la médaille, il faudra la raccorder au tableau électrique, elle n'est pas vraiment plug&play, mais il est possible d'étendre facilement sa capacité de 5 kWh jusqu'à 30 kWh selon les besoins.
Mais elle sera aussi capable de gérer les coupures de courant, agissant comme un onduleur général sur la maison : avec une commutation automatique en moins de 10 ms, cela permet qu’aucun appareil essentiel ne se retrouve à l’arrêt, d'autant qu'elle peut d’ailleurs délivrer jusqu’à 10 kW en crête si besoin.
La Venus D (Version AC ) est batterie plug & play pour maximiser sa production d’énergie solaire, vendue 1499€ (prix public).
Grâce à sa capacité de 2,56 kWh, extensible jusqu’à 15,36 kWh, et sa puissance bidirectionnelle de 2,5 kW, la batterie AC MARSTEK VENUS D est selon moi, le meilleur compromis pour les installations solaire de 3/4kW (les entrées MPPT acceptent 4000W, un record).
Le constructeur promet une gestion optimisée par l’IA du compteur intelligent CT002
Enfin, la Venus A (749€) est plus modeste, sans entrées solaire et avec une puissance de décharge de 1200W.
La Venus E, que je vous avais déjà présentée ici est une batterie AC (courant alternatif) connectée à un système de SmartMeter (type Shelly) installé sur votre tableau électrique, mais qui peut être installée partout, sur une simple prise électrique. C'est là tout le génie de ce type de solution : elle n'a pas besoin d'être attachée aux panneaux solaires, il n'y a d'ailleurs aucune entrée DC (courant continu). Ce nouveau modèle promet une réduction de volume de 38,5 % par rapport à la génération précédente.
La Marstek Venus E 3.0 est une batterie LFP (6000 cycles) et peut fournir jusqu’à 2500 W de puissance AC entrée/sortie, soit presque autant que le système Zendure 2400AC, ce qui se fait de mieux actuellement en injection -beaucoup sont limités à 1200W, comme chez EcoFlow Stream par exemple.
Pour le moment, le prix public tourne autour de 1500€ mais on peut la trouver autour de 1200/1300€, cela dépend des installateurs. Cela reste néanmoins très compétitif.
Enfin, MARSTEK lance un chargeur EV pour la batterie MARS I PLUS monophasé compatible avec la norme ISO 151118 et certifié IP54. Avec une puissance allant de 1,4 kW à 7,4 kW et trois modes de charge, il assure la recharge sans surpasser les capacités du logement. Nous n'avons pas pu le voir pour l'instant ni connaitre ses tarifs.
la VENUS D AC anticipe les besoins du foyer et planifie la consommation pour maximiser les économies d'énergie. Le système surveille également le surplus solaire pour le distribuer au moment opportun. À noter qu’à l’instar de toutes les batteries Marstek, la VENUS D AC intègre des cellules LFP garanties 10 ans avec une durée de vie supérieure à 6 000 cycles, soit 15 ans.
Chaque module offre 2,12kWh et accepte 2,4 kW d'entrées solaires. C'est pour moi le meilleur modèle pour démarrer, quitte à rajouter 1 ou 2 modules rapidement si le stockage n'est pas suffusant.
