La batterie solide au sodium révolutionnaire sera-t-elle française ? TOROW le promet ! (interview)

TOROW : une startup soutenue par la filière

Torow est également partenaire du CNRS, de l'université Paris-Saclay, de l'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, entre-autres.

Une batterie révolutionnaire

Cette approche révolutionnaire permet une percolation parfaite à l’interface électrolyte–cathode, supprimant les obstacles souvent rencontrés dans les batteries tout solide : résistance interne élevée, instabilités d’interface, perte de conductivité.

• des courants très élevés,

• une charge ultra-rapide (>5C),

• une meilleure longévité et une plus grande stabilité des performances dans le temps.

étape déterminante avant un prochain brevet relatif à l’assemblage packagé complet de la cellule tout solide

Les spécifications

• 430 Wh/kg et 770 Wh/L : une densité énergétique exceptionnelle,

• Recharge 5C : 0 à 100 % en 12 minutes,

• Profondeur de décharge totale, sans perte ni dégradation,

• Durée de vie supérieure à 3 fois la durée de vie des batteries actuelles

visant à amener la technologie tout solide au sodium depuis la preuve scientifique jusqu’à l’échelle industrielle

accélération technologique, accompagnement industriel et transition vers la production

• 2028 : premiers démonstrateurs opérationnels sur les applications ciblées,

• 2029 : lancement de la ligne pilote de production des cellules TOROW,

• 2030… : pénétration progressive des marchés stratégiques et premières intégrations industrielles.

Nous sommes fiers de présenter ces avancées à EnerGaïa, un salon né pour accompagner la transition énergétique. Elles confirment que notre technologie progresse rapidement et se structure en vue de son passage à l’échelle

Avec TOROW, nous ne cherchons pas seulement à améliorer l’existant : nous voulons créer une rupture utile, responsable et maîtrisée. Notre feuille de route reflète cette vision : construire une technologie européenne capable de répondre aux enjeux énergétiques, industriels et environnementaux des prochaines décennies. La batterie tout solide au sodium n’est pas une simple innovation ; c’est une opportunité stratégique pour l’Europe.

proposer une alternative européenne, performante et durable aux technologies lithium afin de combattre le changement climatique et accélérer la transition énergétique grâce à une innovation de rupture.

