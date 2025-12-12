La batterie solide au sodium révolutionnaire sera-t-elle française ? TOROW le promet ! (interview)
Durant nos pérégrinations au salon EnerGaïa qui avait lieu à Montpellier cette semaine, sur la thématique de l'énergie, nous avons été happés par une startup française très prometteuse, du nom de TOROW.
La firme n'est pas qu'un projet, mais bien une société déjà très installée dans le milieu, avec plusieurs brevets autour des batteries solides au sodium souvent jugées comme étant au coeur de la prochaine révolution en matière de stockage.
Lorsqu'on une jeune pousse se présente à la presse avec des brevets présentés comme révolutionnaires, les journalistes ont tendance à la méfiance quand la promesse est trop belle.
TOROW se présente comme une société experte sur les sujets de production, stockage, transport et consommation d'électricité, dotée du statut de Jeune Entreprise Innovante, soutenue par l'ANRT (Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie) et lauréate de la Bourse Frenchtech Emergence label Deeptech délivrée par bpifrance.
Cela fait des années que les promesses autour de la batterie au sodium et surtout, des batteries solides, ont bien du mal à se concrétiser.
Parmi les problématique, la question de la composition de la cathode, de la densité énergétique ou de la durée de vie sont souvent sous le feu des critiques, sans parler des processus industriels jugés coûteux et difficiles à mettre à l'échelle pour une production de masse.
Torow a déposé cette semaine un second brevet qui repose sur un procédé inédit d’assemblage et de formation in-situ d’un électrolyte solide directement au sein du matériau de cathode.
Cette innovation ouvre la voie à :
Selon la firme, il s'agit là d'une
Mieux que des mots, les chiffres ! TOROW nous a communiqué les spécifications de ses futures cellules :
TOROW dévoile également sa feuille de route progressive
Souhaitons un bel avenir à TOROW qui réaffirme son ambition de
Et si la prochaine révolution était enfin européenne ?
Petite interview rapide de Stéphane Duquesne, son co-fondateur :
TOROW : une startup soutenue par la filière
Torow est également partenaire du CNRS, de l'université Paris-Saclay, de l'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, entre-autres.
Une batterie révolutionnaire
Torow a déposé cette semaine un second brevet qui repose sur un procédé inédit d’assemblage et de formation in-situ d’un électrolyte solide directement au sein du matériau de cathode.
Cette approche révolutionnaire permet une percolation parfaite à l’interface électrolyte–cathode, supprimant les obstacles souvent rencontrés dans les batteries tout solide : résistance interne élevée, instabilités d’interface, perte de conductivité.
Cette innovation ouvre la voie à :
• des courants très élevés,
• une charge ultra-rapide (>5C),
• une meilleure longévité et une plus grande stabilité des performances dans le temps.
Selon la firme, il s'agit là d'une
étape déterminante avant un prochain brevet relatif à l’assemblage packagé complet de la cellule tout solide.
Les spécifications
Mieux que des mots, les chiffres ! TOROW nous a communiqué les spécifications de ses futures cellules :
• 430 Wh/kg et 770 Wh/L : une densité énergétique exceptionnelle,
• Recharge 5C : 0 à 100 % en 12 minutes,
• Profondeur de décharge totale, sans perte ni dégradation,
• Durée de vie supérieure à 3 fois la durée de vie des batteries actuelles
TOROW dévoile également sa feuille de route progressive
visant à amener la technologie tout solide au sodium depuis la preuve scientifique jusqu’à l’échelle industrielle. Elle s’articule autour de trois piliers :
accélération technologique, accompagnement industriel et transition vers la production.
• 2028 : premiers démonstrateurs opérationnels sur les applications ciblées,
• 2029 : lancement de la ligne pilote de production des cellules TOROW,
• 2030… : pénétration progressive des marchés stratégiques et premières intégrations industrielles.
Nous sommes fiers de présenter ces avancées à EnerGaïa, un salon né pour accompagner la transition énergétique. Elles confirment que notre technologie progresse rapidement et se structure en vue de son passage à l’échelle. a déclaré le Docteur Arun Kumar MEENA, Associé et Head of R&D chez TOROW.
Avec TOROW, nous ne cherchons pas seulement à améliorer l’existant : nous voulons créer une rupture utile, responsable et maîtrisée. Notre feuille de route reflète cette vision : construire une technologie européenne capable de répondre aux enjeux énergétiques, industriels et environnementaux des prochaines décennies. La batterie tout solide au sodium n’est pas une simple innovation ; c’est une opportunité stratégique pour l’Europe.rencherrit Stéphane DUQUESNE, CEO, Fondateur de TOROW.
Souhaitons un bel avenir à TOROW qui réaffirme son ambition de
proposer une alternative européenne, performante et durable aux technologies lithium afin de combattre le changement climatique et accélérer la transition énergétique grâce à une innovation de rupture.
Et si la prochaine révolution était enfin européenne ?