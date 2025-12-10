Test de la Kuxiu K1 Ultra : la batterie Qi2.2 de 25W qui fait tout
Par Vincent Lautier - Publié le
Le marché des batteries magnétiques est saturé de modèles en plastique souvent décevants, alors quand on a entre les mains un modèle aussi original, on ne peut que s'empresser de le tester ! Kuxiu tente ici un coup de maître avec la K1 Ultra : une capacité de 10 000 mAh, la toute nouvelle norme Qi2.2 pour charger à 25W, et un châssis en aluminium qui pivote pour dévoiler un galet Apple Watch. Une station de charge mobile de luxe qui promet de remplacer tous vos câbles en déplacement.
Dès la sortie de la boîte, la première impression qui se dégage de la Kuxiu K1 Ultra est celle d'une densité rassurante et d'une qualité de fabrication qui tranche radicalement avec les accessoires cheap que l'on trouve habituellement à bas prix sur Amazon.
Le constructeur a fait le choix de l'aluminium usiné pour le châssis, ce qui donne à l'objet un toucher froid et premium qui n'est pas sans rappeler celui des MacBook ou iPad. Les faces avant et arrière sont recouvertes d'un verre trempé qui imite le dos des iPhone Pro, une attention aux détails qui permet à la batterie de ne pas dépareiller lorsqu'elle est aimantée au dos d'un iPhone 17 Pro Max, et même d'un iPhone Air. L'esthétique est clairement tech, avec des spécifications techniques inscrites directement sur la façade avant, un choix stylistique assez joli selon moi.
Cette débauche de matériaux nobles a une contrepartie physique immédiate : le poids. Avec ses 256 grammes sur la balance, la K1 Ultra pèse plus lourd qu'un iPhone 17 Pro. Une fois fixé au téléphone, l'ensemble est assez lourd, ce qui transforme radicalement la prise en main. Ce n'est pas une batterie que l'on oublie au fond d'une poche de jean ; c'est un accessoire que l'on sent, et qui se destine davantage à être posé sur un bureau ou une tablette de train qu'à être tenu à bout de bras pendant de longues sessions de scroll sur TikTok. L'épaisseur de 2,2 centimètres est également conséquente. C'est le prix à payer pour embarquer 10 000 mAh dans un format qui se veut tout de même plus compact qu'une brique de charge traditionnelle de même capacité.
L'innovation mécanique réside ici dans la partie inférieure de la batterie. Un système de pivot permet de faire basculer le tiers bas du boîtier pour révéler un galet de charge pour Apple Watch caché à l'intérieur. Le mécanisme offre un clic-clic-clic satisfaisant, qui trahit une charnière de bonne qualité.
Une fois déployée, la batterie forme un angle qui permet de charger la montre à plat ou en mode table de nuit, tout en continuant d'alimenter l'iPhone via la surface principale MagSafe. Kuxiu a également intégré une béquille en aluminium au dos, solide et bien rigide, permettant de maintenir l'iPhone en mode Paysage pour profiter du mode Table de Nuit de l'iPhone, ou de regarder un film tranquille dans le train.
Le véritable argument de vente de cette K1 Ultra, au-delà de son physique avantageux, c'est l'intégration de la norme Qi2.2. Pour ceux qui ont perdu le fil des normes de consortiums, retenez simplement ceci : c'est la fin de la limitation frustrante des 15W (ou 7,5W pour les tiers non certifiés par le passé). Cette batterie est capable de délivrer jusqu'à 25W en sans-fil vers les iPhone compatibles, en particulier les séries iPhone 16 et iPhone 17. En pratique, cela change la donne pour une batterie externe. Là où les anciens modèles servaient surtout à maintenir la charge ou à la faire remonter très lentement, la K1 Ultra offre une vitesse de récupération qui s'approche des performances d'une charge filaire classique.
Lors de nos tests avec un iPhone 17 Pro presque vide, la chauffe était présente mais étonnamment bien maîtrisée. C'est ici que le choix de l'aluminium prend tout son sens thermique : le métal agit comme un dissipateur passif bien plus efficace que le plastique ABS habituel. La batterie devient tiède, voire chaude lors d'une sollicitation maximale (charge simultanée iPhone et Watch), mais jamais brûlante au point d'inquiéter pour la santé des cellules lithium-ion. Les aimants utilisés sont aussi très puissants. L'alignement est instantané et la force magnétique est telle qu'il est possible de tenir l'ensemble par la béquille sans craindre que le téléphone ne se détache et finisse sur le carrelage.
La capacité de 10 000 mAh est intéressante pour ce type d'accessoire. Elle permet de recharger entièrement un iPhone Pro Max et de garder encore suffisamment de jus pour redonner vie à une Apple Watch Ultra et des AirPods. Pour un utilisateur d'iPhone standard, on peut espérer presque deux charges complètes. En plus de ça, la présence d'un port USB-C bidirectionnel sur le côté est bien pratique. Il permet non seulement de recharger la batterie elle-même (jusqu'à 20W en entrée), mais aussi de s'en servir comme d'une batterie filaire classique pour dépanner un iPad ou un ami sous Android qui n'aurait pas le Qi2. Kuxiu annonce une puissance de sortie filaire pouvant monter jusqu'à 30W lorsque le port est utilisé seul, ce qui est suffisant pour maintenir en vie un MacBook Air en cas d'urgence.
Franchement, cette K1 Ultra est la station de charge de voyage ultime. Le concept de charge passthru est ici parfaitement exécuté. Imaginez-vous arriver à l'hôtel après une journée de déplacement. Vous n'avez besoin que d'un seul chargeur mural USB-C et d'un câble. Vous branchez la K1 Ultra, vous y aimantez votre iPhone, vous déployez le petit bras pour y poser votre Apple Watch, et vous posez vos AirPods sur la zone de charge libre ou à la place de la montre une fois celle-ci chargée. Au réveil, vos trois appareils sont à 100%, et la batterie externe l'est aussi. On ne peut pas faire plus simple.
La marque nous a fait parvenir un modèle noir, très sobre, mais elle propose aussi une déclinaison Orange qui plaira à ceux qui ont craqué pour un iPhone 17 Pro de la même couleur. C'est un détail, certes, mais sur un produit qui frôle la centaine d'euros, l'esthétique compte.
Cependant, tout n'est pas parfait. La charge de l'Apple Watch reste plafonnée à 5W. Si cela suffit amplement pour une charge nocturne, les possesseurs d'Apple Watch Ultra pressés regretteront l'absence de la charge rapide propriétaire d'Apple qui permet de récupérer 80% en une heure. Ici, il faudra être un peu plus patient. Notez que le produit nous a été livré dans une version avec des accessoires en plus, un peu plus chère (disponible ici), avec une pochette, un câble USB-C d'un mètre (ce qui est un peu court quand les prises des hôtels sont un peu mal placées), et un chargeur GaN étonnant de 65W, ultra fin, avec des adaptateurs qui permettront de vous brancher à peu près partout dans le monde.
Au final, la Kuxiu K1 Ultra s'impose comme l'une des solutions de charge mobile les plus abouties que j'ai eu l'occasion de tester. Elle réussit le pari de combiner une capacité généreuse, les dernières normes de vitesse sans fil et une polyvalence 3-en-1 dans un objet au design soigné. Certes, son poids et son épaisseur sont conséquents, et son prix autour des 70-90 euros (selon les promos) la place dans le haut du panier. Mais si vous cherchez à simplifier votre setup de voyage en éliminant les câbles superflus tout en profitant de la charge rapide 25W pour votre nouvel iPhone, c'est un investissement que vous ne regretterez pas. C'est lourd, c'est dense, mais c'est très efficace.
J'ai aussi fait le test de la batterie "Solid State" KUXIU S2 sur Korben.info, pour ceux que ça intéresse !
Vous pouvez commander le Kuxiu K1 Ultra sur le site officiel de la marque, en cliquant ici : Kuxiu K1 Ultra sur Kuxiu.co, oui ici pour la version avec accessoires.
Voici l'avis de la rédaction résumé en deux phrases :Avec sa finition exemplaire en aluminium et sa compatibilité Qi2.2 à 25W, la K1 Ultra s'impose comme la station de charge mobile ultime pour remplacer tous vos câbles en voyage. Il faudra toutefois accepter son embonpoint certain au dos de l'iPhone en mode batterie.
