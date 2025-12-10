Test de la Kuxiu K1 Ultra : la batterie Qi2.2 de 25W qui fait tout

Une brique de luxe au design industriel

Qi2.2 : La promesse de la vitesse enfin tenue

Le couteau suisse du voyageur connecté

Voici l'avis de la rédaction résumé en deux phrases :Avec sa finition exemplaire en aluminium et sa compatibilité Qi2.2 à 25W, la K1 Ultra s'impose comme la station de charge mobile ultime pour remplacer tous vos câbles en voyage. Il faudra toutefois accepter son embonpoint certain au dos de l'iPhone en mode batterie.